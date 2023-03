Ennen Akia Katri Mäkisellä oli ollut vain yksi vakava parisuhde ja ehdoton periaate, josta hän halusi pitää kiinni

Vielä pari vuotta sitten tanssija Katri Mäkinen ajatteli, ettei halua koskaan lapsia. Alettuaan seurustella nykyisen miesystävänsä Aki Riihilahden kanssa hän on muuttanut mielensä. "Kun on hyvä ihminen vierellä, ajatukset muuttuvat.”

”Parisuhde on parhaimmillaan myös turvasatama. On piristävää, että en ole yksin vastuussa kaikesta ja toinen kannustaa eteenpäin”, Katri Mäkinen sanoo.

Tanssinopettaja-tanssija Katri Mäkisen, 37, elämä kulkee tänäänkin treenikassissa. Tanssikenkien lisäksi sieltä löytyy asioita, jotka muutama vuosi sitten tuntuivat kaukaisilta – kuten lastenkirja.

Urpo ja Turpo on jäänyt Katrin kassiin tämän miesystävän, HJK:n toimitusjohtajan Aki Riihilahden, 46, toiselta lapselta. Työntäyteisten sinkkuvuosien jälkeen tuore rakkaus ja elämän jakaminen on tuntunut Katrista hyvältä.

– Elämässäni on Akin myötä enemmän sisältöä kuin aikaisemmin. Ymmärrän, että kohtuu on työnteossakin, ja elämässä on hyvä olla eri kerroksia. Olin liian pitkään parisuhteessa vain tanssin kanssa, hän sanoo.

– Vielä pari vuotta sitten ajattelin, että en halua omia lapsia, koska en voi ikinä olla niin hyvä vanhempi kuin omani ovat. Nyt olen muuttanut mieltäni.

Vuodesta 2011 asti Tanssii tähtien kanssa -ohjelman tähtiopettajana nähdyn Katrin elämä on muuttanut suuntaa monta kertaa.

– Elämäni varrelle on Akin lisäksi onneksi osunut ihmisiä, jotka ovat oikealla hetkellä kasvattaneet ihmisenä ja ohjanneet näkemään uusia asioita elämässä. Tai valaneet uskoa paikoissa, jotka ujona ja epävarmana ihmisenä ovat tuntuneet minulle vaikeilta.

Tanssi antoi suunnan

Katri syntyi esikoiseksi viisilapsiseen perheeseen Virossa.

– Olen kasvanut aivan ihanassa perheessä, jossa on tuettu ja kannustettu.

”Maailman parhaat vanhemmat” ovat koulutukseltaan agrologeja. Isällä on maatalouteen liittyvä yritys, ja äiti on pitänyt huolen isosta perheestä ja perheenjäsenten välit läheisinä.

Katri on syntynyt Virossa. Kun hän oli 9-vuotias, perhe muutti Suomeen. Sopeutuminen ei ollut helppoa. ”Muuton myötä luontainen ujouteni ja arkuuteni lisääntyivät.”

Kun Katri täytti yhdeksän, perhe muutti isän työn perässä Pohjois-Suomeen Ruukin kylään. Ujolle lapselle sopeutuminen ei ollut helppoa. Katri huomaa nytkin, että kouluaikojen muisteleminen on vaikeaa.

– Muuton myötä luontainen ujouteni ja arkuuteni lisääntyivät. En osannut suomea, joten jouduin pinnistelemään itselleni maahanmuuttajien luokassa nopeasti kielitaidon, hän kertoo.

– Mieleni on selvästi blokannut muistoja. Aika yksinäistä koulussa on varmaan ollut. Olen ylpeä kahden maan kansalainen, mutta tuohon aikaan ei ollut pienellä paikkakunnalla helppoa olla erilainen.

” En lapsena ymmärtänyt, miksi minut jätettiin ulkopuolelle koulussa.

Onneksi oli kilpatanssi. Sen Katri oli vaatinut saada aloittaa ensimmäisellä luokalla nähtyään koulussa lajiesittelyn. Vanhemmat veivät tytön Suomeen muuton jälkeen Raahen Rytmikkäisiin. Siellä Katri tutustui Ansku Bergströmiin, joka on Katrin tavoin tullut tutuksi Tanssii tähtien kanssa -opettajana.

– Ansku oli ensimmäinen kaveri, jonka sain Suomessa. En lapsena ymmärtänyt, miksi minut jätettiin ulkopuolelle koulussa, mutta olen ylpeä siitä, miten päättäväinen olen ollut tanssin suhteen. Laitoin kaiken energiani siihen.

Sosiaaliset suhteet perheen ulkopuolella muodostuivat tanssimaailmaan, ja Katri kävi lopulta koulussa vain opiskelemassa. Vanhemmat kuskasivat häntä päivittäin tunnin ajomatkan Ouluun treeneihin ja kisoihin.

– Hoidin toki koulunkin kunnolla. Yrittäjäperheessä meille opetettiin jo pienenä puimurin kyydissä, että kaikki täytyy tehdä huolella. Mutta tein kaiken tanssin ehdoilla. Lähdin jopa matematiikan ylioppilaskirjoituksista pois heti, kun se oli luvallista, jotta ehtisin lentää kisoihin Eurooppaan.

Ujo tanssija

Katri menestyi jo alakouluikäisestä. Hän on voittanut urallaan seitsemän suomenmestaruutta ja on edustanut Suomea lukuisissa kansainvälisissä kilpailuissa.

Välillä hän koki epävarmuuden ja ujouden ristiriitaisena näyttävän lajin kanssa.

– Pelkäsin vaikkapa myöhästymistä, olisi ollut ihan kauheaa, jos minua olisi jouduttu odottamaan. Mutta sitten kaikkien edessä tanssiessani en ollut ujo. Parketilla tuntui, että kuulun sinne.

– Ehkä kuitenkin epävarmuuttani ihmisenä lisäsi se, että kasvoin sellaisen lajin parissa, jossa ollaan jatkuvasti arvioinnin kohteena – siitä huolimatta, että menestyin ja kotona minua tuettiin.

Myöhemmin Katri on ymmärtänyt, että hänen ujoutensa on saatettu tulkita myös väärin.

– Vasta jälkeenpäin olen kuullut, että jotkut ovat pitäneet minua ylimielisenä, koska en puhunut ihmisille. En oikeasti vain uskaltanut.

Katri oli tottunut katsomaan itseään kriittisin silmin. ”Kun olen kohdannut sellaisia ihmisiä, jotka hyväksyvät minut sellaisena kuin olen ja jotka eivät liity tanssiin mitenkään, olen huomannut, miten monet asiat ovat olleet vain omassa päässä, sielussa ja mielessä.”

Katri aloitti opinnot ammattikorkeakoulussa, mutta halusi edelleen jatkaa kilpatanssiuraansa mahdollisimman pitkälle. Välillä sopivan parin löytäminen oli vaikeaa. Katrin viimeinen tanssipari löytyi Roomasta. Katri tanssi ja harjoitteli italialaisen parinsa kanssa vuoden ajan vuoroin Oulussa, vuoroin Roomassa.

– Meidän piti osallistua suomenmestaruuskilpailuihin. Lähdin Roomasta maanantaina, ja parin piti tulla perästä, mutta hän ei koskaan saapunutkaan. Hänellä oli ollut ajatus, että yhteistyömme toimisi paremmin, jos seurustelisimme. Minulla on aina ollut periaate, että tanssi on oma asiansa ja parisuhteet omansa, eikä niitä sovi sekoittaa. Minulle arvoni ovat tärkeämpiä kuin menestyminen.

Uusi elämänsuunta

Vuonna 2010 Katri alkoi etsiä uutta paria. Samaan aikaan hänelle soitti tanssijaystävä Matti Puro, joka pyysi tätä parikseen Danceen, tanssijoille suunnattuun kykyjenetsintäohjelmaan.

– Vastasin, että voin tulla pariksesi, mutta yksilövaiheeseen en osallistu, vaikka pääsisimme eteenpäin. Halusin jatkaa kilpatanssiuraani.

Ohjelman tuomari, koreografi Reija Wäre, sai käännettyä Katrin mielen – ja elämänsuunnan. Katri pääsi Dancessa finaaliin, ja sitä seurasi töitä monipuolisesti ammattitanssijana. Hän muutti Helsinkiin ja tapasi tanssipiireissä ensimmäisen poikaystävänsä, jonka kanssa oli yhdessä kahdeksan vuotta.

” Jännitin tuntien pitämistä ihan hirveästi.

Samalla päättyi kilpatanssiura.

– Olin 23-vuotias, mutta henkisesti paljon nuorempi. Olin elänyt kilpatanssikuplan sisällä, mutta nyt sain elättää itseni intohimotyöllä. Tein kovasti töitä, mutta samalla elin väliin jäänyttä teinivaihetta. Se oli aika normaalia parikymppisen elämää baareineen.

Katri joutui myös ylittämään itsensä ja ujoutensa uudessa elämäntilanteessa useasti. Hänet laitettiin opettamaan tanssiryhmiä.

– Jännitin tuntien pitämistä ihan hirveästi. Suunnittelin niitä pitkään, ja se meni ylisuorittamiseksi. Koin tuntien pitämisen pitkään ahdistavana.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelman mukana tuli vielä valtava julkisuus.

– Taas itse tanssi sujui, mutta haastattelut olivat pitkään vaikeita. Jännitin, mitä minun pitää vastata.

Epävarmuus karisee

Katri arvelee, että hän on viime vuosina onnistunut karistamaan suurimmat epävarmuutensa. Suurin apu siihen on ollut Reijan ja Akin tapaiset ihmiset, jotka ovat auttaneet luottamaan ja antaneet mahdollisuuksia.

Myös elämänkokemus ja ennen kaikkea itsetuntemuksen lisääntyminen auttavat Katrin mukaan ymmärtämään tilanteita, joissa hän tunsi aikaisemmin epävarmuutta.

– Katsoin itseäni kauan ikään kuin muiden silmien kautta: kelpaanko, olenko riittävän hyvä. Kun olen kohdannut sellaisia ihmisiä, jotka hyväksyvät minut sellaisena kuin olen ja jotka eivät liity tanssiin mitenkään, olen huomannut, miten monet asiat ovat olleet vain omassa päässä, sielussa ja mielessä.

Kun Katri kuuli saavansa parikseen Aki Riihilahden, hän oli kauhuissaan. ”Noin erilainen ja menestynyt ihminen!”

Ennen koronapandemiaa Katri oli eronnut elämänsä ainoasta vakavammasta parisuhteesta. 32-vuotiaana hän opetteli elämään yksin. Aiemmin Katri oli saattanut päivän aikana suhata neljän eri projektin tai opetustyön välissä, nyt korona oli hänelle suuri pysähdys.

– Koko elämäni Helsingissä oli mennyt työn ehdoilla, ja yhtäkkiä sitä ei saanut tehdä. Olin eronnut, ja kun oli kasvanut ja elänyt toisen kanssa pitkään, tuntui aluksi pelottavalta olla yksin, hän kertoo.

– Kun tutustuin itseeni paremmin, huomasin, että pystyin kaikkeen yksinkin. Se toi lopulta itsevarmuutta.

” Olen joutunut huomaamaan, että ihmiset ovat kiinnostuneempia tanssista tai julkisuudesta kuin siitä, kuka todella olen.

Deittailua hän ei ole koskaan harrastanut.

– En ole ikinä ollut missään Tinderissä. Ehkä olen suojellut sillä itseäni. Olen joutunut joskus huomaamaan, että ihmiset ovat kiinnostuneempia jostain ulkokohtaisista asioista, kuten tanssista tai julkisuudesta, kuin siitä, kuka minä todella olen.

Katri teki Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa koronamurroksen mietteiden keskellä: kuka hän oli, mitä muuta hän oli kuin tanssija ja mitä hän halusi elämältä?

Yllättävä ystävyys

Syksyksi 2021 hän kuuli saavansa parikseen ja oppilaakseen Aki Riihilahden. Aki oli kansainvälisesti menestynyt, uransa päättänyt jalkapalloilija, HJK:n pidetty toimitusjohtaja ja jalkapallovaikuttaja Suomessa.

– Olin kauhuissani, että noin erilainen ja menestynyt ihminen. Jännitin ensikohtaamista, mutta aika pian tanssiharjoitusten alettua rentouduin.

TTK-syksyn aikana Katri ja Aki ystävystyivät. Akin liikkuvan työn takia he joutuivat harjoittelemaan välillä mitä erilaisimmissa olosuhteissa.

– Reissasin välillä mukaan Akin työmatkoille, mikä oli ihanaa seikkailua. Joskus löysimme harjoituspaikaksi vain jonkun hotjooga-salin, jossa treenasimme niin kovaa, että liukastuimme lopuksi omaan hikeemme.

Akin kanssa Katrille tuli tunne, että hänet nähtiin kokonaisena.

– Aki oli kiinnostunut siitä, kuka oikeasti olin, hän halusi tietää minusta ja kuunteli. Tämä toimi puolin ja toisin. Olimme täysin eri maailmoista, ja oli kiinnostavaa jakaa mielipiteitä ja kokemuksia.

”Moni meitä sivusta seurannut oli sitä mieltä, että oli vain ajan kysymys, milloin meistä tulisi pari.”

Kun tanssisyksy oli ohi, ystävyys jäi. Pari oli yhteydessä päivittäin, kävi syömässä ja sparrasi toisiaan. Kerran Aki vei Katrin satamaan, kun tämä oli lähdössä Viroon isoisänsä luo.

– Heitin satamassa vitsillä, että lähde mukaan. Ja hän lähti! Meissä on samanlaista seikkailijaa ja teemme mielellämme asioita ex tempore. Virossa teimme lähinnä kaksi päivää lumitöitä, mutta meillä oli tosi kivaa. Olimme löytäneet toisistamme luotettavat ystävät, eikä painetta mihinkään muuhun ollut.

” Akista löysin molemmat puolet, joita tarvitsen; seikkailun ja turvan.

Parisuhde alkoi kuitenkin vasta vuoden 2022 loppupuolella. Tuohon mennessä Katri oli tutustunut Akin kahteen lapseen, ja Aki oli tavannut Katrin perhettä.

– Moni meitä sivusta seurannut oli sitä mieltä, että oli vain ajan kysymys, milloin meistä tulisi pari. Mutta minulle se ei ollut todellakaan selvää.

Luottamuksen rakentamisessa Katri myöntää olevansa hitaasti lämpiävä.

– Tarvitsin tuon puolentoista vuoden ystävyyden. Kun toisen tuntee ensin ystävänä, tietää mihin ryhtyy, hän sanoo.

– Kun olin varma, että luottamus ja tunteet olivat olemassa, oli kiva lähteä rakentamaan jotain uutta ja yhteistä. Akista löysin molemmat puolet, joita tarvitsen; seikkailun ja turvan.

Tasapainossa

Nyt 37-vuotiaana Katri kokee, että hänen elämänsä on tasapainossa. Opetustyöt tuntuvat nykyään luontevilta. Hän työskentelee mielellään koreografina ja tanssijana sekä tapahtumatuotannossa.

Uuden musiikin kilpailussa helmikuussa hän toimi apulaiskoreografina ja yhtenä neljästä taustatanssijasta murskavoiton saaneen Käärijän esityksessä. Toukokuussa Katri nähdään Euroviisuissa Liverpoolissa.

– Ihan viime vuosina on tullut rauha, että kyllä minä riitän ja osaan. Akilla on ollut siinä myös merkityksensä, hän on sparrannut ja kannustanut minua. Olen kiitollinen kaikesta, mitä saan ja olen saanut tehdä.

Katri Mäkinen sanoo olevansa luottamuksen rakentamisessa hitaasti lämpiävä. Ennen kuin Akista ja Katrista tuli pari, he olivat puolitoista vuotta ystäviä. ”Kun toisen tuntee ensin ystävänä, tietää mihin ryhtyy.”

Vaikka Katri tekee yhä paljon töitä, hän kokee, että he ovat löytäneet Akin kanssa aikaa olla myös yhdessä. Katri tekee yhä reissuja myös oman lapsuudenperheensä kanssa, viimeksi he olivat toissa jouluna Meksikossa.

– Olen tullut lasten kanssa hyvin toimeen, vaikka en mukamas omasta mielestä sitäkään osaisi. Olen heille Katri. Ajattelen, että nyt heillä on useampi rakastava aikuinen elämässään.

Katrista on tulossa myös ensimmäistä kertaa täti, kun häntä kaksi vuotta nuorempi sisko saa pian esikoisensa.

– Aikaisemmin olin jyrkästi sitä mieltä, että en halua omia lapsia, mutta siihen vaikutti myös elämäntilanne. Kun on hyvä ihminen vierellä, ajatukset muuttuvat. Nyt haaveilen ensimmäistä kertaa omista lapsista.

Vaikka Katrista on hyvä tulla toimeen myös yksin, hän on ollut aina myös sitä mieltä, että yhdessä voi yltää pidemmälle.

– Parisuhde on parhaimmillaan myös turvasatama. On piristävää, että en ole yksin vastuussa kaikesta ja toinen kannustaa eteenpäin. Voi sekä seikkailla, että jakaa elämää, kun pystymme nojaamaan toisiimme. Se helpottaa elämää yllättävän paljon.