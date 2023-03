Markku Arolla ja Satu-vaimolla on 25 vuotta ikäeroa – kertoo yhden asian, missä ikäero näkyy

Markku Aro on oivaltanut, että anteeksianto on tärkeää, että vasta sairaana ihminen käsittää, millainen lahja terveys on ja että ikäero voi näkyä hiihtovauhdissa mutta ei rakkaudessa.

”Terveys on isoin unelma, se on kuin kaunis auringonlasku, että saan olla terveenä”, Markku Aro sanoo.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

TERVEYS

”Itseään pitää kuunnella”

”Piti elää tämän ikäiseksi, jotta oivalsin perin juurin, miten tärkeä asia terveys on. Se ei ole itsestään selvää kuten terveenä voi kuvitella.

Pari vuotta sitten olin niin kipeä, etten meinannut päästä omin voimin sängystä ylös ja jopa kahvikuppia oli vaikea nostaa. Kivut alkoivat käsistä, ja särky eteni selkään. Yölliset tuskat olivat niin kovia, että nukuin kylmäkallejen päällä.

Lääkäri epäili ensin jänneahtaumaa käsissä. Sain kortisonipiikin olkapäähäni, ja oireet hävisivät kolmeksi viikoksi, mutta alkoivat sitten uudelleen.

Ystäväni näki yhteisellä hiihtolenkillämme, ettei kaikki ollut kunnossa kortisonipiikin jälkeenkään, ja hänen neuvostaan tilasin ajan reumapolille. Vastaanotolle mennessäni aloin olla lähes rollaattorikunnossa. Lääkäri totesi kymmenessä minuutissa, että sairastan lihasreumaa, polymyalgia rheumaticaa, ja teki lähetteen Tampereen yliopistolliseen sairaalaan.

Vuosi 1971. ”Olin Koivistolaisten kanssa euroviisuissa Dublinissa ja sijoituimme kahdeksanneksi. Biisi oli Tie uuteen päivään.”

Vaivaa on nyt hoidettu kortisonilla ja sytostaattipillereillä. Voi olla, että sytostaatit menevät vielä piikkipuolellekin. Säryt ovat ohitse, mutta lääkitys on nostanut kolesteroli- ja verenpainearvojani. Ja kymmenen kiloa on painoakin tullut lisää! En ollut missään vaiheessa kuitenkaan peloissani, koska ajattelin, että lääketiede selvittää, mikä minua vaivaa.

Kaiken huipuksi sairastin vuosi sitten koronan. Sain tartunnan takuuvarmasti täpötäydessä keikkasalissa. Tauti jätti long covidin oireen – hengenahdistuksen. Kaikki kikkakonstit ovat nyt käytössä, jotta saan hengitystekniikkani toimimaan. Olen ollut ikäni terve ja hyvässä kunnossa, enkä aio missään tapauksessa luovuttaa.

Vuosi 1975. ”Keikalla Mikkelissä, Kangasniemen nuorisoseuratalolla.”

Terveys on isoin unelma, se on kuin kaunis auringonlasku, että saan olla terveenä. Teen työtäni laulajana niin pitkään kuin on paloa ja innostusta tehdä uusia lauluja ja konsertteja. Haluan haastaa ja kuunnella itseäni entistä tarkemmin.”

NAUTINNOT

”Jalat on syytä pitää maan pinnalla”

”Liikkuminen on suuri nautinto, eikä ole hienompaa hetkeä kuin talvinen päivä ja sauvakävely raittiissa ilmassa. Tunnen suurta kiitollisuutta siitä, että pystyn jälleen kävelemään, hiihtämään ja golfaamaan.

Nautin myös keikkailusta, sillä onhan ihmisen hyvä tehdä töitä! Jos sulkeutuu vallan pois työelämästä, se muuttaa varmasti elämänasennetta. Suureksi onnekseni vaimoni Satu on kannustanut minua valtavasti ja yrittänyt opettaa minulle, etten kuntouttaisi itseäni liian voimallisesti. Pitäisi oppia antamaan itselleen aikaa. Olen paranemisessa kärsimätön.

Thaimaa 2019. ”Olin pelannut golfia jo ennen Satua, ja sitten hänkin innostui lajista. Olimme Hua Hinissä joulukuussa juuri ennen pandemiaa.”

Yleisön ja artistin välinen suhde on äärimmäisen tärkeä. Se on mittari, joka osoittaa, miten rehellinen olen ollut yleisön edessä. Tunnen lavalla vahvan vuorovaikutuksen ihmisten kanssa, ja onhan se onnea, että yleisöni joukossa on jo monta sukupolvea.

Olen urani aikana nähnyt kaikki artistin normaalihoukutukset, ja naisia on pyörinyt ympärillä. Olen onnistunut pitämään jalat maan pinnalla, vaikka nuorena en pystynytkään kaikkia houkutuksia välttämään. Alkoholi tai huumeet eivät ole minua koskaan houkuttaneet.

Varmasti jokaisella on elämässään jotain kaduttavaa, ’päivääkään en vaihtaisi pois’ on tyhjä klisee. Vaihtaisin monta päivää, jos voisin, mutta onnekseni minulla ei ole isompia luurankoja kaapissa. Sikäli nukun yöni hyvin, ja omatuntoni on puhdas.”

RAKKAUS

”Ikäero ei määrittele suhdetta”

”Rakkaus on ihana asia. Se on ihmisen tunteista voimakkain, eikä sitä voi järjellä hallita. Rakkaus on eri asia kuin rakastuminen. Rakkaus kykenee muuttamaan muotoaan myös syväksi ystävyydeksi tai kääntymään jopa vihaksi.

Olemme olleet Sadun kanssa naimisissa nyt kymmenen vuotta. Alun perin tapasimme Kouvolassa, jossa olin keikalla. Muutamien juttutuokioiden jälkeen Satu lähetti minulle kauniin vanhanaikaisesti postikortin ja kysyi voitaisiinko tavata. Todellakin voitiin, ja rakkaus syttyi.

Vuosi 1981. ”Euroviisukarsinnoissa Nisa Sorayn kanssa. Mun suothan tulla vierees sun -laulua ei kuitenkaan valittu Suomen edustajaksi.”

Satu asui silloin Lahdessa, ja meni vuosi, kunnes hän muutti luokseni Nokialle. Parisuhteemme rikkautta on varmasti se, että hän on aivan eri alalla kuin minä – hän oli koulutukseltaan lastenhoitaja ja on nyt töissä Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin terveydenhuollon sihteerinä.

Meillä on 25 vuotta ikäeroa, mutta se ei ole ollut missään vaiheessa suhdettamme määrittelevä tekijä. Tosin en pysty nykyään hiihtämään yhtä lujaa kuin Satu!

Ei pidä unohtaa yhtä parisuhteen tärkeimmistä lauseista, joka pitää sanoa usein: rakastan sinua.”

AVIOERO

”Anteeksianto on hyvä taito”

”Olen kokenut sen, miten parisuhde on mennyt poikki ja miltä avioero tuntuu. Näiden haaksirikkojen jälkeen olen oppinut, että pettymykset on käsiteltävä ja osattava kääntää uusi lehti elämässä.

Kun suurimmat eron aiheuttamat myrskyt ovat menneet ohitse, ex-vaimoistani on tullut ystäviä. Se on tärkeää jo senkin takia, että meillä on yhteisiä lapsia. Ensimmäisestä avioliitostani minulla on pojat Tuomas ja Miika, toisesta Teemu ja kolmannesta tyttäreni Senja.

En näe mitään mieltä siinä, että rakkaus ja sen jälkeen syntynyt ystävyys pitäisi pilata riitelyllä. Anteeksianto on hyvä taito, ja nykyään osaan sen. Nuorempana olin paljon kiivaampi, enkä ymmärtänyt, miten tärkeää on antaa anteeksi.”

Vuosi 2017. ”Finlandia-iskelmäpalkinto tuntui hyvältä. Olen aina saanut yleisön arvostusta, mutta tämä oli hieno elämäntyöpalkinto.”

JUURET

”Rehellisyys opitaan lapsuudessa”

”Elin lapsuuteni lämminhenkisessä työläisperheessä Nokialla. Kaikki kesät vietin mummolassa Mouhijärvellä, jossa olin myös syntynyt. Kätilö tuli mummolaan, kun äitini Tyynen synnytys helmikuun alussa vuonna 1950 alkoi. Minua ennen perheeseemme oli syntynyt veljeni Jorma. Iltähtenä syntyi siskoni Kirsi.

Mouhijärvellä. ”Pulleana pallerona alle vuoden ikäisenä syntymäkotini pihamaalla.”

Äiti oli kutomotöissä, ja kun hän sairastui tuberkuloosiin, asuin vuoden mummolassa ja kävin koulua Mouhijärvellä. Äiti parani tubista, ja perhe oli jälleen koossa.

Muurari-isäni Toivo oli melkoinen työnarkomaani, mutta toisaalta töitä piti tehdä niin paljon kuin jaksoi. Muurarin palkat eivät ole ihmeellisiä, joten hän teki sivutöinään takkoja ja talojakin.

Kotoa opin kestävät arvot, rehellisyyden ja työnteon arvostuksen. Kun teininä soittelin kellarissa, ja vanhempani näkivät innostukseni bänditouhuihin, he eivät toppuutelleet minua mitenkään. Jälkikäteen olen ihmetellyt, miten hyvin he minua ymmärsivät. Varmaan he näkivät, miten voimakas palo minulla oli musiikkiin.

Mouhijärvi 1955. ”Potretti veljestäni Jormasta ja minusta. Taustalla Mosse-auto.”

Menestykseni alkoi vuonna 1968 Käyn uudelleen eiliseen -kappaleesta. Ura käynnistyi vauhdilla, ja vaikka en ole koskaan hakenut tähteyttä, olen saanut tehdä työtäni sillä samalla innolla kuin nuorena. Se on todellista menestystä ja kaikkein arvokkainta, mitä olen saavuttanut. Työmoraalini periytyy kiistämättä vanhemmiltani.”

ISYYS

”Luottamus on vanhemmuudessa tärkeää”

”Lasten ollessa pieniä olin ammattini takia aika lailla poissaoleva isä, aivan kuten oma isäni oli ollut. Isyys on kuitenkin tärkeä osa elämääni.

Sain isältäni sellaisen isän mallin, että yhdessä tekeminen, kuten ongella käyminen, on hauskaa. Omien lasteni kanssa olen harrastanut kesäisin uimista, talvella hiihtämistä tai mäenlaskua.

Vuosi 1986. ”Neljä polvea: isäni Toivo, Hilma-mummo, Teemu-poikani ja minä.”

Kun olen eronnut lasteni äideistä, yhteinen arki lasten kanssa väistämättä väheni. Koskaan ei yhteys heihin ole kuitenkaan katkennut, ja siitä olen kiitollinen.

Olemme nyt jo aikuisten lasteni kanssa aina voineet puhua kaikesta, ja uskon olevani isä, jolle on helppo puhua. Luottamukselliset välit isän ja lasten välillä ovat tärkeät.”

VOIMANLÄHTEET

”Perheen tuki kantaa”

”Toivon hartaasti, että ääneni palautuisi vuoden takaiselle tasolle. Minulla on valmiina uusia lauluja, ja odotan, että voitaisiin ruveta piakkoin äänittelemään niitä. Täytyy olla säntillinen ääniharjoitusten kanssa. Yksi biisi ilmestyi jo helmikuussa, sellainen tanssittava Mun unessain -laulu.

Voimaa työntekoon saan perheeltäni ja ystäviltäni sekä ehdottomasti myös bändiltäni, jonka jäsenistä osa on ollut mukana jo 30–40 vuotta. Osa on jo lähtenyt eläkkeelle.

Keikalla 2022. ”Kuopukseni Senja tuli katsomaan minua yllättäen keikalle. Esiinnyin Turussa Ruskopirtillä.”

Konserttikiertueeni vuonna 2019 onnistui niin täydellisesti, etten ole luopunut toivosta tehdä taas jotain vastaavaa. Yleisöä riitti 21 konserttiin. Sain siitä voimaa. Satu otti kiertueen ajaksi virkavapaata ja oli assarina, joka huolehti vaatteistani ja toimi kuskina.

Tämän kevään voimanlähde oli matka Ylläkselle ja se, että pääsen kavereideni kanssa golfaamaan Espanjan Alicanteen. Kun päivä kevään mittaan pitenee, on pitkä pimeä aika taas takanapäin.”

KUOLEMA

”Hyvästit on osattava jättää”

”Seuraan uutisia Ukrainan sodasta ja olen järkyttynyt silmittömästä tuhosta. Se on kammottavaa.

Isäni oli mukana Lapin sodan loppukahinoissa, mutta hän ei puhunut kokemuksistaan mitään. Ei myöskään pappani kertonut mitään talvi- ja jatkosodasta.

”Anteeksianto on hyvä taito, ja nykyään osaan sen. Nuorempana olin paljon kiivaampi.”

Isäni vanhin veli kuoli Karjalan Kannaksen taisteluissa. Ruumis jäi rintamalle, ja hän pääsi dna-tunnistuksen jälkeen 1980-luvulla Lappeenrannan sankarihautausmaan hautaan. Olen käynyt haudalla useamman kerran ja miettinyt, mitä kaikki ne miehet joutuivat kokemaan.

Kuolema on ihmisen viimeinen lepopaikka. Molemmat vanhempani kuolivat 2000-luvun alussa. He olivat jo sairaita – kun näkee läheisen kivut, on osattava jättää hyvästit.”