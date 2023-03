Kun Helena Petäistö muutti Pariisin, hänellä oli mielessään yksi kysymys – myöhemmin selvisi, kumpi on tärkeämpää, seksi vai herkuttelu

Työlleen omistautunut toimittaja Helena Petäistö ajattelee, että perheettömyys on antanut hänelle tärkeää vapautta. – Minulla ei ole koskaan ollut ikävä ketään tai minnekään, koska innostus työhöni on vienyt minua eteenpäin.

Helena Petäistön kiinnostus vaatteisiin heräsi teini-iässä. "Ranskassa on tarkat pukeutumissäännöt, ja kun suomalainen ottaa kaapista mieluummin vaatimattoman asun, ranskalainen ottaa sen näyttävän. Ei tarvitse sulautua tapettiin!”

Kirjeenvaihtajana tunnetulle toimittaja Helena Petäistölle itsenäisyys ja mahdollisuus toteuttaa itseään ovat olleet nuoruudesta lähtien tärkeää ja kiistatonta. Ne kasvattivat itsetuntoa ja antoivat luottamusta omiin voimavaroihin.

– Vapaus on ollut minulle aina tärkeää. Kirjeenvaihtajan työssäni minun ei ole tarvinnut istua kokouksissa, ja nyt kun minulla on oma firma, saan tehdä sitä, mitä haluan – kirjoittaa kirjoja ja käydä esitelmöimässä.

Helena on omistautunut työlleen eikä ole perustanut omaa perhettä.

– Vapautta on ollut myös se, etten ole perustanut perhettä. Olenko sitten tehnyt liikaa töitä, kun minulle ei ole ollut miestä? Toisaalta minulla ei ole koskaan ollut ikävä ketään tai minnekään, koska innostus työhöni on vienyt minua aina eteenpäin.

Helenalla on koti Pariisissa ja asunto myös Helsingissä.

– Pariisi on kaupunki, joka minua innostaa. Se on valon kaupunki, ja sellainen oli ensikokemukseni, kun tulin sinne opiskelukeväänäni 1974 kaupalliseen harjoittelupaikkaan kesätöihin.

Luottoystäviäkin Helenalla on sekä Ranskassa että Suomessa. Helenan mukaan ranskalaisten kanssa on vaikeaa päästä ystäväksi, mutta kun pääsee, ystävyys on lujaa ja kestävää.

– Herkuttelun olen oppinut Ranskassa, ja muutettuani sinne mietin, kumpi on ranskalaisille tärkeämpää – rakastelu vai herkuttelu. Kyllä se on herkuttelu! Hyvään ruokaan suhtaudutaan siellä intohimolla.

Myös veljien lapset ovat olleet Helenalle läheisiä. Kummipoika Matias oli sattumoisin ehdolla samassa Venla-gaalassa, jossa Helena hiljattain sai Elämäntyö-palkinnon.

– Matias on entinen ammattisotilas ja oli yksi television Erikoisjoukot-ohjelman neljästä erikoisjoukkosotilaasta. Hän on todennut, että luovuttaminen ei ole elämässä vaihtoehto. Allekirjoitan saman asenteen.

Mitä Helena kertoo tapaamisistaan valtion päämiesten kanssa ja miten hän on onnistunut verkostoitumaan maailmalla? Miten pohjalaisuus näkyy hänessä? Miten Helenan arki Ranskassa eroaa elämästä Suomessa? Lue Helena Petäistön koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 9/2023. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

Lue lisää: Marco Bjurström kertoo hulluista menestysvuosistaan – lähti Kreikkaan joogaretriitille, josta karkasi juomaan viiniä