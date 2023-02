Hector rakastui Sarita-vaimoonsa 30 vuotta sitten – kertoo nyt, millaista huomiota parin 16 vuoden ikäero herätti

Kun muusikko Hector rakastui vaimoonsa Saritaan yli 30 vuotta sitten, suhteen alkutaival ei ollut helppo. Siihen kuului eroja ja lapsia, ja romanssi myös herätti huomiota sekä kateutta. – Nyt ikäeromme tuntuu vain surumieliseltä sillä tavalla, että minä alan taantua, ja hän on vetreässä kunnossa, Hector sanoo.

– Rakkaus on tunteista voimakkain, ja se vie mennessään, kun sen kokee, Hector eli muusikko Heikki Harma sanoo Elämäni oivallukset -haastattelussaan.

Hector on ollut yhdessä vaimonsa Sarita Koskelinin kanssa yli 30 vuotta. Viime syksynä parilla oli 30-vuotishääpäivä.

Rakastumisensa aikaan molemmat olivat sitoutuneita tahoillaan. Saritalla oli pieni poika, ja Hectorilla kaksi teini-ikäistä poikaa.

– Rakkautemme alkutaival ei ollut helppo. Yön tunteina tuskailin usein, miten pojat pärjäävät eron keskellä. Eronaikaiset syyllisyydentunteet olivat raastavia.

Myös 16 vuoden ikäero vaikutti.

– Nuori vaimoni aiheutti aikoinaan joissakin ihmisissä kateutta, ja herättihän meidän romanssimme myös huomiota hänen työpaikkansa Maikkarin kuppilassa.

Uudenlainen perhe-elämä löysi lopulta muotonsa.

” Kun aamulla herään Saritan vieressä, kuuntelen hetken hänen hengitystään ja silitän hänen poskeaan.

Hector kertoo rakastavansa Saritan tietynlaista hulluutta, hänen huumorintajuaan ja älykkyyttään. Hän kuvailee vaimoaan skarpiksi, luovasti ajattelevaksi ja musikaaliseksi.

– Kaikessa vaativuudessaan rakkaus oli ja on väkevää. Kun tunteen voima vie mukanaan, se ei ole tahdosta kiinni, Hector kuvailee.

– Kun aamulla herään Saritan vieressä, kuuntelen hetken hänen hengitystään ja silitän hänen poskeaan. Pelkkä läsnäolo tuntuu hyvältä.

Pari ei ole välttynyt myöskään ristiriidoilta, jotka Hectorin mukaan useimmiten ovat liittyneet ”kodinhoidollisiin painotuksiin”.

– Kukaan ei ole kuitenkaan luvannut täydellistä, ei Onnelaa tai Strömsötä.

Hector täyttää tänä keväänä 76 vuotta, Sarita 60.

– Nyt ikäeromme tuntuu vain surumieliseltä sillä tavalla, että minä alan taantua, ja hän on vetreässä kunnossa. Delegoin hänelle huomaamattani asioita, jotka ennen hoidin itse.

Millaista on Hectorin arki nykyään? Mitä vanha pasifisti ajattelee nyt sodasta Ukrainassa? Millaisia ovat hänen suurimmat nautintonsa? Mitä hän ajattelee kuolemasta menetettyään jo läheisiä ystäviään, kuten Vesa-Matti Loirin? Lue Hectorin koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 8/2023. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.

