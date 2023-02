Jannika B ja Toni Wirtanen tiukkoja yhdessä kasvatusasiassa – edes ekaluokkalaisen nokkela perustelu ei saanut pyörtämään päätöstä

– Lapsen pitää saada olla lapsi mahdollisimman pitkään, Jannika B perustelee päätöstään.

Jannika B on sanonut ekaluokkalaiselle Martta-lapselleen, että puhelimen saa sitten, kun siihen on yksikin hyvä syy.

Muusikko Jannika B iloitsee, että hän sai viime syksynä julkaistussa Ihmisen muotoinen -kirjassaan avattua niitä asioita, joita pitää tärkeänä.

– Kirjoitin kirjaa ikään kuin tyttärilleni ohjenuorana. On varmasti paljon asioita, joita he tulevat perimään minulta – muun muassa ylisukupolven meneviä traumoja, vaikka kuinka toivoisi, ettei lapsiaan pilaisi liikaa, Jannika naurahti Iskelmä Gaalassa Tampereella.

Laulajan ja hänen puolisonsa, Apulanta-yhtyeen solisti Toni Wirtasen, tyttäret ovat nyt 7- ja 1,5-vuotiaita. Jannika on huomannut, miten lasten kasvattamisessa lopulta oma malli on hyvin merkittävä.

– Se kolahti, kun Martan laulua kuultiin päivänäni Vain elämää -ohjelmassa. Olen joskus kotona sanonut, että apua, miten ahdistaa oma ääni telkkarissa. Tytär, joka laulaa kuin enkeli, käpertyi ohjelmaa katsoessa sohvalle ja piiloutui sohvatyynyjen väliin! Silloin iski, että minähän olen esimerkilläni vahingossa opettanut tuon hänelle.

” Seisomme peilin edessä ja kehumme molemmat itseämme.

Nykyään äidillä ja tyttärellä onkin tapana tehdä toisin.

– Tähän tuli ihan koulustakin ohje. Seisomme peilin edessä ja kehumme molemmat itseämme, miten pärjääviä, ihania ja osaavia olemme.

Kännykkäkello riittää

Jannika on huomannut, että joidenkin, jo valmiiksi monimutkaisten asioiden selittäminen lapsentasoisesti on vaikeaa. Tällaista on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen.

– Se voi olla hyvin julmaa, eikä sitä voi ymmärtää, jos sitä ei ole itse kokenut ja nähnyt.

” Olen nähnyt ja kuullut niin paljon hirveyksiä, joita somessa tapahtuu lapsille.

Jannika ja Toni ovat päätyneet siihen, että heidän lapsensa eivät tarvitse sosiaalista mediaa tai puhelinta.

– Olen nähnyt ja kuullut niin paljon hirveyksiä, joita somessa tapahtuu lapsille ja lapsienkin kesken. Pelkästään whatsapeissa saatetaan tutuissa kaveriporukoissa kiusata. Minä vanhempana olen sitä mieltä, että lapsen pitää saada olla lapsi mahdollisimman pitkään – ja lapset eivät tarvitse internetiä tai somea vielä mihinkään.

Puhelin tuli ajankohtaiseksi, kun Martta aloitti viime syksynä koulun. Hänelle hankittiin kellopuhelin.

– Siitä voi soittaa, ja hän saa joskus pelata padilla. Olen sanonut, että puhelimen saa sitten, kun siihen on yksikin hyvä syy. Martta yritti sanoa, että hän voi soittaa siitä hätänumeroon. Se oli hyvä perustelu, mutta samalla tavalla voi soittaa kännykkäkellosta.

Jannikalta ilmestyy maaliskuussa kirjan tekstiin pohjautuva kappale Hymytyttö, jossa mietitään naiseutta. Esiintyminen Iskelmä Gaalassa oli yksi harvoista laulajan kevään keikoista. Jannika tekee lisäksi ennen kesää vain muutaman laivakeikan.

– Keskityn perhe-elämään ja viimeistelen albumiani.