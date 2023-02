Nämä teot suomalaiset olisivat valmiita antamaan anteeksi parisuhteessa – yksi asia tuomitaan jyrkästi

Salailu, pettäminen, loukkaava käytös? Me Naisten kysely paljasti, mitä asioita suomalaiset olisivat valmiita antamaan anteeksi kumppanilleen – ja mitä eivät.

Me Naisten kysely paljasti, että parisuhteessa monet teot ovat korjattavissa.

Mitä et voisi antaa kumppanillesi anteeksi? Me Naiset selvitti hiljattain suomalaisten anteeksiannon rajoja 13 kysymyksen avulla. Jos et ole vielä käynyt vastaamassa, pääset vastaamaan kysymyksiin tästä:

Lue lisää: Mitä et antaisi anteeksi kumppanillesi? Vastaa 13:een kysymykseen ja katso, ovatko muut suomalaiset kanssasi samaa mieltä

Oman kantansa hypoteettisiin tilanteisiin on tähän mennessä kertonut kysymyksestä riippuen 35 000–47 000 ihmistä.

Vastausten perusteella suomalaiset vaikuttaisivat olevan varsin anteeksiantavaista kansaa. On kuitenkin muutama tilanne, joissa valtaosa ei jäisi kuuntelemaan kumppanin selityksiä.

Riippuu, mistä roikkuu

Joskus loukkaavaa tekoa olennaisempaa on se, miten mokannut osapuoli ryhtyy ratkaisemaan tilannetta.

Monen kysymyksen kohdalla valtaosa suomalaisista oli sitä mieltä, että jos kumppani kertoo virheestään itse ja pyrkii parhaansa mukaan korjaamaan tilanteen, voi suuretkin virheet antaa anteeksi.

Esimerkiksi kumppanin loukkaava käytös, yhteisten rahojen holtiton tuhlaaminen ja puhelimen luvaton penkominen ovat suurimman osan mielestä keskusteltavissa olevia asioita – mikäli kyseessä olisi kertaluontoinen tapahtuma ja kumppani hyvittäisi tekonsa.

Jopa komerosta paljastuvat luurangot, kuten salattu lapsi tai menneisyydessä tapahtunut talousrikos ovat vain kolmasosan mielestä sellaisia asioita, joita ei voisi antaa anteeksi missään tilanteessa.

Valtaosan mielestä nämä asiat voisivat olla ratkottavissa ja mahdollisesti myös anteeksiannettavissa.

Näitä ei anneta anteeksi

Kyselyn perusteella vain hyvin harva tilanne tai teko johtaisi siihen, että kumppani lähtisi suorilta vaihtoon. Kaksi tilannetta olivat kuitenkin enemmistön mielestä anteeksiantamattomia: kumppanin tekemä henkirikos ja pettäminen.

Jos paljastuisi, että kumppani on syyllistynyt menneisyydessään henkirikokseen ja pitänyt asian salassa, valtaosa suomalaisista ei olisi valmis antamaan tekoa anteeksi. Vastaajista 40 prosenttia tarvitsisi vähintäänkin lisätietoa tilanteesta.

Yli puolet on sitä mieltä, että henkirikos ja sen salaaminen ovat anteeksiantamattomia tekoja olosuhteista riippumatta.

Salattua henkirikostakin jyrkempi kanta suomalaisilla on kuitenkin pettämiseen – tarkemmin sanottuna seksin harrastamiseen toisen kanssa. Siihen valtaosa vetää anteeksiannon rajan.

Jopa 65 prosenttia on sitä mieltä, että seksin harrastamista toisen kanssa ei voisi antaa anteeksi missään tilanteessa.

Hieman alle 30 prosenttia totesi, että voisi mahdollisesti antaa anteeksi, jos kumppani kertoisi pettämisestä itse. Olennaista on oma-aloitteisuus: jos asiaa yrittäisi peitellä, ei anteeksiantoa heruisi.

Pettämistä on kuitenkin monenlaista, eikä kaikkeen uskottomuuteen suhtauduta täysin ehdottomasti. Kertaluontoinen suudelma on valtaosan mielestä anteeksiannettavissa. Hieman jyrkemmin suhtaudutaan siihen, jos kumppani viestittelee vihjailevasti toisen kanssa.

