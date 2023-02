Main ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Hanna Pakarinen meni lukioon – teki päätöksen yhdessä yössä, ja alku oli vaikea

Hanna Pakarinen on nykyään lukiolainen. Hän kertoo Me Naiset Radiossa nauttivansa opiskelusta, ja ylioppilasjuhlien varallekin on jo suunnitelma valmiina.

Lukiokaverit eivät ole vielä tunnistaneet Hanna Pakarista laulajaksi, mutta pian ehkä tunnistavat. Hanna tekee opiskelustaan Tiktok-videoita.