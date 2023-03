Saara Kotkaniemi hämmästyi oudoista reaktioista, joihin on törmännyt raskautensa aikana – yksi kysymys oli ylitse muiden

Kun näyttelijä Saara Kotkaniemi kertoi odottavansa vauvaa sveitsiläis-italialaisen vastanäyttelijänsä kanssa, moni hänen tutuistaan yllättyi. Saara itse ajattelee, että on vain rikkaus, kun perheyhteisöön tulee enemmän välittäviä läheisiä.

Saara Kotkaniemi odottaa kevätvauvaa vastanäyttelijänsä Nicola Perot’n kanssa. Uusperheen arki ulottuu Suomesta Keski-Eurooppaan, missä ovat puolison työt, läheiset ja perheen talo Italian ja Sveitsin rajalla. ”Matkustaminen on lisääntynyt, mutta olen pyrkinyt vähentämään lentämistä missä vain pystyn. Keski-Euroopan sisällä liikumme vain junalla”, Saara sanoo ympäristömorkkiksestaan.

Reaktiot ovat vaihdelleet onnitteluista ihasteluihin ja rehellisen suoraan hämmentyneisyyteen. On Saara Kotkaniemeltä kysytty sitäkin, onko vatsan suojissa kasvavalla lapsella isää ollenkaan. Koska näyttelijä ei ole somessa tai julkisesti kertonut odotuksestaan tai päivittänyt parisuhdekuulumisiaan, raskaus on lyönyt monet ällikällä.

Kerrotaan se siis nyt: Saara odottaa toista lastaan avopuolisonsa, näyttelijä Nicola Perot’n kanssa. Kollegat esiteltiin toisilleen ensi kertaa koekuvauksissa vuonna 2019, kun Nicola haki roolia saksalais-suomalaisesta elokuvasta Villi leikki, jonka naispääosaan Saara oli jo kiinnitetty. Koronapandemian takia elokuva kuvattiin vasta kesällä 2021. Siinä Nicola näyttelee saksalaismiestä, joka muuttaa rakkautensa, Saaran, perässä Suomeen.

Intensiivinen harjoitus- ja kuvausjakso hitsasi Saaran ja Nicolan tiiviisti yhteen, mutta rakkaus syttyi vasta parin kohdattua uudelleen Saaran avioeron jälkeen.

– Elämä on yhtä aikaa pelottavaa ja ihanaa, sillä koskaan ei voi tietää, mitä tulee vastaan. Olen onnellinen ja onnekas, että vastaan on tullut myös tällainen hieno ihmissuhde, Saara sanoo.

Sveitsiläis-italialainen Nicola työskentelee sujuvasti kuudella kielellä ja matkustaa töidensä perässä tavallisimmin Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Sveitsissä. Suomen kielen opettelu on Saaran mukaan hyvällä mallilla, ja ajatus on, että uusperheen ykköskoti pysyy jatkossakin Suomessa. Siihen vaikuttavat Saaran töiden keskittyminen Suomeen, vahva suomalainen identiteetti sekä ennen kaikkea kouluikäinen esikoistytär avioliitosta muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirran kanssa.

– Uusperhekuviomme on toiminut hienolla tavalla, ja tuntuu hyvältä nähdä, miten luontevasti myös tyttäremme on ottanut sen vastaan. Ympärillämme on ollut paljon esimerkkejä erilaisista perhemalleista, eikä niitä nykyajassa tarvitse enää ihmetellä, Saara miettii.

– Ajattelen, että on vain rikkaus, kun perheyhteisöön tulee enemmän välittäviä läheisiä. Lapsenkin vinkkelistä näyttää olevan kivaa, kun isovanhempia ja joululahjoja tulee lisää.

Saara ja Nicola kohtasivat ihmissuhdedraamassa Villi leikki. Työtuttavuus kasvoi ystävyydeksi, myöhemmin rakkaudeksi.

Muuttuva ja muuttava vanhemmuus

Haastattelua edeltävällä viikolla Saara Kotkaniemi kävi kymmenen kilometrin hiihtolenkillä, pelasi puolitoista tuntia tennistä, kiirehti metroon juosten, hakkasi kuntosalilla säkkiä ja jossain siinä välissä ihmetteli, miten helpolta liikkuminen vielä tuntui, vaikka raskaus oli jo kääntymässä viikolle 30.

Yhtä kevyttä ei ollut yhdeksän vuotta sitten, kun Saara odotti esikoistaan. Moni muukin seikka oli silloin toisin.

Saaralla oli ollut tarkkoja suunnitelmia siitä, millaista vauva-arki olisi, kuinka pitkään lasta imettäisi, miten kaiken pitäisi mennä. Hän ei oikein sietänyt ryppyjä vaatteissa eikä tavaroita lattioilla tai väärissä paikoissa.

Toisaalta oli huolettomuus: 27-vuotiaana Saaralla oli vain harvoja ystäviä, joilla oli lapsi, eikä hän ollut vielä kuullut läheisten tarinoita lapsettomuudesta, keskenmenoista ja synnytysvaikeuksista.

– Nyt tiedostan riskit, ja tämän raskauden alkuvaihe on ollut eri tavalla huolen sävyttämää, koska tiesin, miten moni asia voi mennä pieleen. Siksi oli ihan valtava helpotus ja ilo, kun raskaus eteni turvallisesti tähän vaiheeseen ja voin nyt kertoa siitä kaikille.

” Vanhemmuus on siitä armollinen, että sitä ei voi hoitaa täydellisesti.

Pedantti ja tunnollinen Saara on edelleen, mutta arvioi vanhemmuuden muokanneen hänestä ”chillimmän”, vähemmän neuroottisen suhteessa arjen yksityiskohtiin ja vähemmän armottoman itseään kohtaan. Vanhemmuus on pakottanut tajuamaan, että kaikkea ei voi hallita. Joskus on parempi vain nostaa kädet ylös, pitää pää kylmänä ja syli auki.

– Kaikki vanhemmat tietävät, että koti ei pysy siistinä, vaikka miten yrittäisit. Aina on banaanisosetta jossain, Saara kertoo havainnoistaan.

– Vanhemmuus on siitä armollinen asia, että sitä ei voi hoitaa täydellisesti. Vaikka pyrkisit olemaan siinä täydellinen, silti lapsesi menee parikymppisenä terapiaan ja syyttää sua jostakin. Sen hyväksyminen on todella vapauttavaa!

”On kiinnostavaa palata toisen lapsen kanssa alkuruutuun ja muistella, mitäs kaikkea siihen kuulukaan. Tuntuu yhtä aikaa hurjalta, hienolta ja kiitolliselta – että tällaisen on saanut kokea ja nyt vielä uudelleen, onhan se mieletön lahja”, Saara sanoo.

Saara arvioi olevansa äitinä jämpti ja sellainen, joka pitää kiinni säännöistä ja rutiineista tyttärensä mielestä ehkä ärsyttävyyteen asti. Vastapainoksi hän on rakastava, huolehtiva ja lämmin. Juuri nyt uutta on se, miten iso ja itsenäinen esikoisesta on tullut.

– Minua ei tarvita enää samalla tavalla, pitääkin pystyä päästämään irti ja antamaan tilaa, Saara kuvailee.

– Samalla on kiinnostavaa palata toisen lapsen kanssa alkuruutuun ja muistella, mitäs kaikkea siihen kuulukaan. Tuntuu yhtä aikaa hurjalta, hienolta ja kiitolliselta – että tällaisen on saanut kokea ja nyt vielä uudelleen, onhan se mieletön lahja.

Se, miksi Saara on ollut näin pitkään jaksava ja voinut fyysisesti hyvin, selittyy tuoreimmalla roolityöllä. Hän näyttelee pääosaa maaliskuussa alkavassa Pohjoisen tähti -sarjassa. Siinä Saara on rovaniemeläinen poliisi ja entinen MM-tason nyrkkeilijä, joka joutuu tekemään paluun kehiin.

Saaralla oli alle kahdeksan kuukautta aikaa treenata roolia varten uskottavaan kuntoon. Urheilu ja liikkuminen olivat kuuluneet elämään aina, mutta eivät näin kovana ja määrätietoisena harjoitteluna.

Sarjan kuvaukset aloitettiin joulukuussa 2021, ja purkissa on nyt ensimmäinen kausi, mutta tekijöiden toiveissa olisi päästä tekemään lisää.

– Siksi olisi tyhmää päästää kunto lösähtämään ja ehkä sitten joutua aloittamaan alusta, Saara sanoo.

– Sitä paitsi nyrkkeily osoittautui hienoksi lajiksi ja yllätyin, miten paljon nautin siitä. En oppinut tykkäämään siitä, että minua lyödään, mutta yllätyin, miten itse tykkäsinkin lyödä. Ihmettelin, miten helposti löysin sisäisen tappajan itsestäni.

Pura paineet säkkiin

Vasen koukku napsahti ohimoon kovaa. Nyrkkeilykohtausten konsulttina Eva Wahlström, entinen ammattilaisnyrkkeilyn maailmanmestari, oli tiputtanut tehojaan ainakin puoleen, mutta iskun voima yllätti Saaran silti. Hän olisi halunnut pudota harjoituskehässä polvilleen ja vain itkeä.

– Siinä mä sitten purin hammasta ja mietin, että Eva Wahlström just löi mua – ja tästä mulle maksetaan!

Myös kuvauksissa Saaraa murjoi oikea nyrkkeilijä, ja kameran takana Eva sekä sarjan ohjaaja Teppo Airaksinen huusivat ohjeitaan: ”Lyö kovempaa! Lyö kohti! Pidä silmät auki!”

Mustelmat ovat kauan sitten hälvenneet, mutta näitä tarinoita kelpaa kertoa vielä pitkään. Vähän naureskellen Saara arvioi löytäneensä itsestään masokistipuolen, joka auttoi kestämään kaiken. Oikeammin sinnikkyydessä taisi olla kyse mielenvahvuudesta ja Saaran hikariluonteesta, voimakkaasta halusta jatkuvasti ylittää itsensä ja tarttua hurjiltakin kuulostaviin haasteisiin.

– Saan valtavan hyvän olon tunteen, kun tajuan pystyneeni. Kun voin katsoa taaksepäin ja sanoa I did that.

Saara pääsi Teatterikorkeaan ensiyrittämällä, vaikka oli ajatellut, ettei hänellä olisi lahjoja alalle. ”Minulla oli nuorena todella huono itsetunto enkä uskonut, että sellaisesta lähtökohdasta ponnistettaisiin näyttelijäksi.”

Aloittaessaan roolinsa valmentautumisjakson Saara ei tiennyt nyrkkeilystä mitään. Yksi varvaskin oli sattumalta hiljattain murtunut arjen kohelluksessa, ja Saara kuvitteli, että riittäisi, kun kädet toimivat. Ajatus oli virhe: jo ensimmäisissä valmentaja Ninni Haanpään treeneissä valkeni, miten kokonaisvaltaisesta lajista on kyse.

Saara luki nyrkkeilijöiden elämäkertoja, katsoi dokumentteja, seurasi matseja ja mietti, miten suurta piti olla rakkaus lajiin, jotta sen raadollisuutta jaksoi. Kehonmuutosta varten ruokavalio suunniteltiin uusiksi ja syömisiä rajoitettiin. Saara joutui haastamaan myös ajatteluaan siitä, ettei toista ihmistä saisi ikinä satuttaa.

– Olen aikuisiällä ollut ajattelussani todella pasifistinen: ketään ei saa vahingoittaa eikä väkivalta ratkaise mitään. Minkäänlainen vahingollisen voiman tuottaminen oli tuntunut vieraalta ja pelottavaltakin ajatukselta. Yhtäkkiä olinkin tilanteessa, jossa ainoa päämääräni oli lyödä toista ihmistä. Siihen oli tosi vaikea oppia.

” Henkilökohtaisen elämäni vaikeimpana vuonna minulla oli kaksi suurinta rooliani.

Jälkeenpäin Saara on ajatellut, että nyrkkeily tuli kuvioihin juuri oikeaan aikaan, keskelle henkilökohtaisen elämän vaikeinta kriisiä. Samalla kun sarjaa harjoiteltiin, Saara kävi läpi eroprosessia avioliitostaan. Hän ja Olavi ilmoittivat sen päättymisestä lopulta julkisuuteen marraskuussa 2021. Nuoruuden rakastavaiset olivat tavanneet Teatterikorkeakoulussa vuonna 2006.

– Rankka, fyysinen harjoittelu oli siihen tilanteeseen taivaan lahja. Saatoin mennä treeneihin ajatuksella, että minusta ei ole mihinkään. Olisin halunnut vain maata sängyssä ja itkeä.

– Mutta hakattuani säkkiä tai valmentajaa puolitoista tuntia lähdinkin salilta mieli kirkkaana. Voin suositella lajia kaikille, joilla on vaikea elämäntilanne tai tunteita, joita haluaa päästä purkamaan.

” Tuntuu kivalta olla vaihteeksi tässä tilanteessa, että kotona on onnellista.

Saara uskoo muutenkin, että vaikeuksien kaatuessa päälle niistä on hyvä ottaa tauko ja etäisyyttä.

– Minun on hyvä päästä vaikeudesta konkreettisesti pois, päästä vaikkapa töihin, jos kotona on vaikeaa. Asiaa on helpompi käsitellä, kun tilanteeseen saa ensin välimatkaa, Saara sanoo.

– Olin tosi onnekas, että henkilökohtaisen elämäni vaikeimpana vuonna minulla oli nämä kaksi suurinta rooliani. Niinhän elämässä yleensä menee: jos töissä menee hyvin, henkilökohtaisessa elämässä ei – ja päinvastoin. Nyt tuntuu kivalta olla vaihteeksi tässä tilanteessa, että kotona on onnellista.

Saara pääsi Teatterikorkeaan ensiyrittämällä. ”Kouluvuodet olin seinäruusu ja vetäytyvä nuori. Minulla oli todella huono itsetunto, enkä kuvitellut, että sellaisesta lähtökohdasta ponnistettaisiin näyttelijäksi.”

Seinäruusu puhkeaa kukkaan

Pohjoisen tähti on hybridi rikossarjaa, perhedraamaa ja nyrkkeilysarjaa. Sen keskiössä Saaran ja Iina Kuustosen näyttelemä pariskunta on osa äänekästä kolmen sukupolven uusperhettä isovanhempineen, lapsineen, rahahuolineen ja ihmissuhdetörmäyksineen.

Sarjan tapahtumat sijoittuvat Lappiin, ja sen kuvissa pohjoisen maisemille on annettu näyttävästi tilaa. Saara asui Rovaniemellä vuokrakämpässä kuukauden ja otti vapaat illat arjen luksuksena, pienenä hengähdystaukona lapsiarjesta. Tytär asui silloin isällään, ja Saara tuli kuvausten keskeltä yhdeksi viikonlopuksi Helsinkiin. Kuvausviikkoja seurasi sopivasti hiihtoloma, ja tytär pääsi Saaran kanssa kokemaan Joulupukin pajan ja tutut nähtävyydet.

Saara valmistui näyttelijäksi vuonna 2012 ja on saanut tehdä paljon: teatteria, elokuvia, kuunnelmia ja sarjoja, kuten Mies, joka kuoli, Karppi, Onnela, Aallonmurtaja, Ratamo, Sorjonen… Itse hän kuitenkin ajattelee olevansa vasta alussa ja alati nälkäinen uusille haasteille.

– Olen saanut kehuja ja työtilaisuuksia, mutta en mitään isompaa tunnustusta. Minulle tämä rooli sekä pääosa syksyn elokuvassa ovat vasta ne isot työni, ensimmäiset pääosani. On niin paljon, mitä haluan vielä päästä tekemään ja näyttämään.

” Kouluvuodet olin seinäruusu ja vetäytyvä nuori.

Saara pääsi Teatterikorkeakouluun ensiyrittämällä. Se oli ollut yllätys kaikille: tuttaville, koska Saara ei ollut kertonut juuri kenellekään pyrkivänsä, ja Saaralle itselleen, koska hän ei itse uskonut olevansa sopiva. Kouluhikari oli nähnyt todennäköisemmän uran yliopistotutkijana.

Saaran isä on ohjaaja Pentti Kotkaniemi ja äiti mainostuottajana työskennellyt Lilli Kaipainen. Ala oli tuttu ja näyttelijäntyö kiehtoi, mutta Saara ei ajatellut, että hänestä olisi siihen.

– Kouluvuodet olin seinäruusu ja vetäytyvä nuori. Minulla oli todella huono itsetunto, enkä kuvitellut, että sellaisesta lähtökohdasta ponnistettaisiin näyttelijäksi. En ikinä ajatellut, että minulla olisi lahjoja tähän suuntaan. Olen tehnyt paljon töitä itsetuntoni kanssa, Saara kertoo.

– Ehkä siksi tämä on urallani myös se kohta, jossa polveni tutisevat. Osaamiseeni luotetaan, ja pystyn kantamaan kokonaisen tv-sarjan, mutta samalla jännitän, miten se otetaan vastaan ja olenhan varmasti luottamuksen arvoinen. Mitä jos paljastuukin, etten osaa mitään?

Saara tunnetaan alalla myös rohkeudestaan puuttua epäkohtiin ja halustaan parantaa työoloja sekä valvoa yhteisiä etuja. Esimerkiksi vuonna 2020 alalla otettiin käyttöön Saaran laatima ja elokuvasäätiön julkaisema ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä.

– Kai minussa on luontaista solidaarisuutta. Jossain toisessa maailmassa luonteellani olisi voinut päätyä poliitikoksi, hän tuumii.

Saara tunnustautuu kyökkihoroskooppiharrastajaksi, joka usein löytää horoskoopeista selityksen tavoille tai tapahtumille. ”Moni asia osuu kohdalleen, kun niitä alkaa seurata. Esimerkiksi mieheni kanssa olemme neitsyitä ja monessa asiassa samankaltaisia, tunnollisia ja pieteetillä tekeviä.”

Kuukausia työttömänä

Juuri nyt Saara on keskellä freelancetaiteilijoille tuttua vaihetta, useiden kuukausien työttömyysjaksoa. Alkuvuoden kuunnelmatyöt peruuntuivat katkenneiden työehtosopimusneuvottelujen vuoksi, eikä uusia rooleja tule tai ehdi tehdä raskauden vuoksi. Hän toteaa lakonisesti, että tätä se on kaikilla friikuilla, nimekkäilläkin. Jos kompromisseja ja epävarmuutta ei kestä, on väärällä alalla.

– Välillä ajattelen, että tämä on koiran virka ja parhaimmillaan valtavan ihanaa. Mutta raadollinen ala on, ei siitä pääse mihinkään. Tyhjien kausien varalle olisi hyvä olla plan b, ja kyllä minäkin koko ajan mietin, keksinkö rinnalle uuden ammatin.

Suunta voisi löytyä vaihteeksi kameran takaa, ehkä käsikirjoittajana, ehkä ohjaajana. Sitä tekijäpuoltaan Saara nyt tutkii. Kannustavista esikuvista ei ainakaan ole pulaa, Saara nimeää esimerkiksi Tiina Lymin, Pamela Tolan, Anna Paavilaisen ja Pihla Viitalan.

– Pitkään oli asetelma, että kun miesnäyttelijä halusi ohjaajaksi, hän vain ryhtyi ohjaamaan. Kun naisnäyttelijä halusi ohjaajaksi, hän lähti vuosiksi opiskelemaan ja vasta sitten töihin. En väheksy opiskelun tärkeyttä, mutta kaikille se ei ole mahdollista, eikä meidän ainakaan pidä antaa tunnollisuuden estää kokeilemasta uutta. Kunpa emme niin pelkäisi epäonnistua.

Sitten Saara paljastaa luottokonseptinsa, leikkimielisen toivomusautomaatin, johon hän vetoaa aina vuodenvaihteessa. Silloin hän esittää universumille toiveen ja tilaa uuteen vuoteen itselleen jotain työhön liittyvää. Vuoden 2019 alkaessa hän tilasi elokuvaroolin, ja pääosa Villissä leikissä varmistui. Vuoden 2021 alussa hän pyysi itselleen ”ammatillisia haasteita” ja sai osan nyrkkeilijänä.

– Pitää todellakin olla varovainen, mitä toivoo, Saara virnistää.

Tämän vuoden alkajaisiksi hän pyysi kivaa pienempää työtä – ehkä sellainen ehtisi vielä ennen äitiyslomaa?

Saara Kotkaniemi 36-vuotias näyttelijä asuu Helsingissä, avoliitossa näyttelijä Nicola Perot’n, 31, kanssa. Jää huhtikuussa äitiysvapaalle. 9-vuotias tytär avioliitosta Olavi Uusivirran kanssa. Pääosa tv-sarjassa Pohjoisen tähti, Yle Areena 7.3. ja TV1 12.3. alkaen. Villi leikki ilmestyy syksyllä. Myös pikkusisko Hilma Kotkaniemi on näyttelijä. NHL:ssa pelaava Jesperi Kotkaniemi on Saaran velipuolen poika.

