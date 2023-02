Annika, 28, muutti pysyvästi laivaan puolisonsa kanssa – tältä näyttää 26 metriä pitkässä kodissa

Moni unelmoi asumisesta meren rannalla, mutta harva onnistuu toteuttamaan haaveen yhtä kirjaimellisesti kuin Annika Redsven, 28, ja hänen puolisonsa Toni Redsven. Pariskunta muutti viime kesäkuussa asumaan lähes 26 metriä pitkään laivaan.

Toni haaveili jo nuorena merillä työskentelystä, mutta unelma jäi toteutumatta. Sitten vastaan tuli m/s Orbiit. Alus oli ollut hiljaisessa myynnissä jo jonkin aikaa, kun Toni löysi sen netin kautta vuonna 2021. Hän otti asian puheeksi Annikan kanssa: entä, jos he hankkisivat laivan ja muuttaisivat siihen pysyvästi?

– Innostuin siitä heti, Annika kertoo.

– Olen luonteeltani taiteilijasielu, eikä minulla ole ikinä ollut perushaavetta omakotitalosta, kahdesta autosta ja koirasta. Tiesin vain, etten halua olla vuokralla loppuelämääni. Halusin pysyvyyttä, mutta en sitä samaa kuin muut. Laivaan muutto tuntui heti tosi omalta jutulta.

Tällä hetkellä laiva on Helsingin Herttoniemessä, jossa Redsveneillä on laituripaikka.

Molemmilla oli jo kokemusta merillä olosta.

– Toni on ollut vesillä lapsesta saakka, minä myöhemmin. Meillä on ollut aiemmin pienempää moottorivenettä ja Tonilla erilaisia veneprojekteja.

Annika ja Toni pääsivät tutustumaan laivaan etukäteen ja olivat parilla reissulla mukana sen edellisten omistajien matkassa.

Kaupat tehtiin, ja kesäkuussa 2022 Redsvenit muuttivat kerrostalon vuokrakolmiosta 180-neliöiseen laivaan. Sitä ennen he luopuivat isosta osasta omaisuuttaan, sillä laivan kauppoihin kuului lähes kaikki sen irtaimisto.

– Se oli aika lailla aloitus puhtaalta pöydältä.

Sauna ja tatuointistudio

Annikan ja Tonin kodilla on pitkä ja kiinnostava historia. M/s Orbiit on rakennettu Ukrainassa vanhassa Neuvostoliitossa vuonna 1981.

– Se on ollut ilmeisesti jonkinlaisena vakoilualuksena sekä sukellustukialuksena. Suomessa laiva on ollut edellisillä omistajilla 2000-luvun alusta saakka. Sitä ennen se oli Viron puolella, Annika kertoo.

Suuresta laivasta löytyy messi eli keittiö- ja oleskelutila. Keittiössä on kaasuhella, uuni ja teollisuustiskikone, joka pesee astiat kolmessa minuutissa.

Annika ja Toni saivat laivan mukana lähes kaiken sen irtaimiston, kuten keittiönpöydän ja astiat.

Keittiö on Annikan mukaan pieni, mutta toimiva.

Yläkerrassa on ohjaamo sekä kapteenin hytti eli makuutila, jossa Annika ja Toni nukkuvat. Kannen alla on runsaasti avointa makuutilaa. Laivassa on pari vessaa, suihkutilat sekä sauna. Pyykkikonekin löytyy.

Muuton jälkeen Annika ja Toni alkoivat remontoida laivaa läheisten avustuksella. Paljon on jo tehty, mutta puuhasteltavaa riittää yhä.

– Tarkoitus on jossain vaiheessa uusia sisätiloja, esimerkiksi suurentaa keittiötä. Aiomme myös siirtää ohjaamon paikkaa ja tehdä siitä isomman. Alakertaan teemme erillisiä hyttejä.

Aluksessa on normaalit peseytymistilat suihkuineen ja saunoineen. Pyykkiäkin voi pestä.

Tähän saakka isoin työ on ollut Annikan tatuointistudion rakentaminen laivan etukannelle. Tatuoijana työskentelevällä Annikalla oli aiemmin oma studio maissa, mutta nyt työpaikka liikkuu hänen mukanaan minne vain.

– Onhan tämä aika siisti juttu ja mahdollisuus. Ulkomailla olen törmännyt esimerkiksi autossa toimiviin tatuointistudioihin, mutta en laivaan. Ensi kesänä meidän olisi tarkoitus mennä Kotkan meripäiville, jossa voin toteuttaa walk in -päiviä.

Annika tatuoi laivan ollessa kiinni laiturissa.

– Periaatteessa kesällä tyynenä iltana laiva liikkuu niin tasaisesti, että siinä voisi jopa tatuoida liikkeessäkin. Mutta toistaiseksi studio on auki vain, kun olemme parkissa.

Toni pyörittää työkseen kiinteistöhuoltofirmaa. Pariskunta suunnittelee, että jossakin vaiheessa he alkavat järjestää retkiä sukellusseuroille.

– Niitä on tehty laivalla aiemminkin, ja haluaisimme jatkaa sitä työtä.

Erilaista elämää

Parasta laivassa asumisessa on Annikan mukaan se, että koti liikkuu jatkuvasti mukana.

– Minulle tuo turvaa, kun koko omaisuus ja elämä on kulkee mukana ja on liikuteltavissa. Vaikka emme ole hirveän monessa reissussa ehtineet vielä käydä, odotan tosi paljon tulevia matkoja.

Viime kesänä Annika ja Toni ajoivat laivalla Kotkaan, jossa he viettivät kuukauden. Joulun alla he kävivät Virossa.

– Laiva oli kiinni jäissä, joista irrottautuminen kesti pari tuntia. Jouduimme ottamaan jokusen kerran vauhtia, jotta laiva jaksoi alkaa puskea jäätä edestään. Hyvin pääsimme lopulta matkaan.

Laivan takakannella on grillipaikka ja oleskelutilaa.

Joitakin yllätyksiä on tullut vastaan, joita tasaisella maanpinnalla asuessa ei tarvinnut miettiä. Kun laivan vesitankit alkavat olla tyhjät, alus on aavistuksen vinossa. Sitä ei Annikan mukaan näe silmällä, mutta sängyllä maatessa tai laivassa kulkiessa saattaa tuntea, että painopiste on muuttunut. Pieni vinous ei haittaa elämää, mutta vaikuttaa esimerkiksi Annikan leipomisharrastukseen:

– Joskus kakkua leipoessa pitää laittaa lusikka vuoan alle, ettei kakusta tule vinoa uunissa. Se on minusta hauskaa.

Tuulisella säällä laiva hieman keinuttaa. Liike on hyvin pientä, eikä se horjauta tai estä esimerkiksi tatuoimasta, piirtämästä tai meikkaamasta.

– Kun olimme talvella jäissä kiinni, liikettä ei ollut. Kun sitten oli pitkästä aikaa tuulinen keli ja tunsin pienen liikahduksen, olin innoissani ja tuli kotoisa olo. Olin ehtinyt jo tottua pieneen liikkeeseen kesän ja syksyn aikana.

Kesällä laiva-asumista helpottaa se, että vesivarastoja saa täytettyä jatkuvasti laiturin vesipisteestä. Talvella vettä on haettava noin kuukauden välein vesitankin avulla.

– Joskus, kun vedet ovat loppumassa, voi tuntua siltä, että ei jaksaisi lähteä hakemaan lisää. Mutta ei sekään lopulta ole minusta hankalaa, vaan mielenkiintoista. Joku muu voisi pitää tällaista asumista vaikeana, mutta minä tykkään siitä, että elämä on vähän erilaista.

Seuraavaksi talveksi vesitankkien täyttö helpottuu, sillä Annika ja Toni aikovat hankkia vedentekokoneen.

– Täksi talveksi asensimme laivaan yhden ilmastointikoneen, koska alkuun pakkasten aikaan oli pidettävä räppänät pienellä tai lähes kiinni, jotta laivassa pysyi mieluisa lämpötila. Se aiheutti kuitenkin huonon ilmakierron laivaan. Nyt meillä on lämmin ja hyvä sisäilma.

Kesällä laivasta voi hypätä vaikka uimaan, mikäli se on kyseisessä paikassa sallittua. "Kaikkialla uimista ei sallita”, Annika kertoo.

Tulevaisuudessa Annika ja Tonin haaveissa ovat pidemmät reissut ulkomaille.

– Edelliset omistajat kävivät muistaakseni Espanjassa saakka. Ja onhan laiva tuotu joskus Suomeen Ukrainasta, joten tarvittaessa tällä voi lähteä tosi kauaskin.