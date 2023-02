Kaksi vuotta sitten tanssinopettaja Kia Lehmuskosken ja jalkapalloilija Kimi Lindemanin suhteessa oli kriisi. – Olin jättämässä Kimin monta kertaa. Jälkeenpäin on tuntunut pahalta, että kohtelin Kimiä niin huonosti, Kia sanoo.

Viime syksynä tanssinopettaja Kia Lehmuskoski ei ollut enää mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Se rauhoitti Kian ja avopuoliso Kimi Lindemanin arkea.

Kia oli tavannut Kimin vuonna 2018 helsinkiläisessä karaokebaarissa. Kia oli tullut aiemmissa suhteissaan petetyksi, mutta huomasi pian, että Kimiin hän voi luottaa. Reilu kaksi vuotta sitten Kialle tuli kuitenkin kriisi, jossa hän oli jo lähtemässä suhteesta.

– Se oli minulle henkisesti vaikeaa ja paineista aikaa, hän sanoo.

– Olin jättämässä Kimin monta kertaa. Jälkeenpäin ymmärsin, että minun piti tehdä ne kaikki tempaukset ja testata, jättäisikö Kimi minut ja pääsisinkö sanomaan, että hän oli ihan samanlainen kuin kaikki muutkin mieheni.

” Tuo syksy oli suhteen rankin koetinkivi.

Sinä syksynä Kia tanssi Niklas Hagmanin kanssa. Kimin järkeily kesti kaikkien paineiden ristitulessa.

– En ole ikinä kokenut tanssista mustasukkaisuusfiiliksiä, rinnastan sen jollain tavalla näyttelemiseen, Kimi sanoo.

– En tiedä, onko se itsevarmuutta vai mitä, mutta jos joku haluaa lähteä suhteesta toisen mukaan, niin minkä minä sille voisin. Keskityn elämässä niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa.

Kimi keskittyikin pitämään avopuolisonsa uskon suhteeseen kaiken keskellä.

– Tuo syksy oli suhteen rankin koetinkivi, Kia sanoo.

– Mietin välillä ääneen, pitäisikö minun ottaa joku hotellihuone, jotta saisin etäisyyttä ja selvyyttä tunteisiini. Näidenkään puheiden seurauksena Kimi ei lähtenytkään mihinkään, hän ei ollut luovuttaja.

– Jos me olisimme luovuttaneet ensimmäisistä vaiheiluista, emme olisi nyt tässä, Kimi sanoo.

– Jälkeenpäin on tuntunut pahalta, että kohtelin Kimiä niin huonosti. Olen ollut siitä pahoillani, Kia sanoo.

Miten Kian ja Kimin suhde alkoi? Mistä kaverit tiesivät, että pari oli luotu toisilleen? Miten Kimi kosi Kiaa ja miksi suunnitelmat eivät menneet ihan putkeen? Mitä he ajattelevat perheenlisäyksestä? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 8/23. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.