Piritta Hagmanin poikkeuksellinen asumismuoto ex-miehensä kanssa on toiminut jo vuosia – näin hän vastaa kyselijöille

Piritta Hagman oli jo vannonut, että etäsuhteeseen hän ei enää lähde. Sitten elämään käveli Ranskassa asuva korisammattilainen Lassi Tuovi. Piritta ei halua asettaa tuoreelle suhteelle paineita. Kokemuksesta hän tietää, että ihmisistä luopuminen on vaikeinta.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat eletyistä unelmistaan, menetetyistä haaveistaan ja uusista unelmistaan.

ELETYT UNELMAT

Tärkeintä on perhe

En minä miestä tarvitse, mutta lapset haluan. Niin Piritta Hagman ilmoitti vanhemmilleen jo viisivuotiaana.

Perhe on ollut Pirittan unelmista selvin ja varhaisin, ja unelma myös toteutui. Hän sai kolme lasta ex-miehensä, entisen NHL-kiekkoilija Niklas Hagmanin kanssa. Kun pari viitisen vuotta sitten erosi, he halusivat säilyttää lapsillaan yhden kodin Helsingin Lauttasaaressa ja asua vanhempina vuoroviikot siellä. Järjestely jatkuu edelleen, kuten myös Pirittan unelma perheestä. Se vain on vähän muuttanut muotoaan.

”Kun lapset olivat pieniä, olin intohimoisesti kotona. Äitiys on se rooli, jossa koen olevani merkityksellinen. Kannattelin perhettämme muutosta toiseen ja olin tukipilari lapsille. Nyt kuopukseni on kymmenvuotias ja kaksi vanhinta lastani teinejä. He tarvitsevat minua edelleen paljon, mutta enää en ole heidän elämänsä keskipiste. Siksi haluan pitää yllä keskusteluja ja ujuttaa niihin jokusen elämänopin.

Unelmoin usein siitä, millaiseksi perheeni kasvaa. Haluaisin ison perheen, johon kuuluisivat minun ja Niken kumppaneiden lisäksi lastemme tulevat kumppanit. Haaveilen suuresta joulupöydästä, jonka ympärillä olisi paljon ihmisiä ja kaikilla tervetullut olo. Mummona haluan olla suvun matriarkka, jonka luokse kaikki kokoontuvat. Toivottavasti tulevissa kumppaneissa on myös muutama ruoanlaittaja, sillä en ole mikään keittiömestari.

” Jossain kohtaa ymmärsin, että jos en päästä irti, hukumme molemmat.

Tietenkin ennen eroa ajattelin, että haaveeni rakentuu ydinperheen ympärille. Olemme molemmat Niken kanssa avioerolapsia ja tiesimme, että liiton eteen pitää tehdä töitä. Yritimmekin sitä, monella eri tavalla. Jossain kohtaa ymmärsin, että jos en päästä irti, hukumme molemmat. Se oli minulle iso oivallus.

Lopulta ero oli minulle selkeä asia, vaihtoehtoja ei enää ollut. On helpompaa olla jossittelematta, kun on mielestään yrittänyt riittävän monta kertaa. Silti luulen, että menneestä irti päästäminen on minulle ikuinen prosessi. Vaikka minulla olisi miten hyvä olla, yhteiset ihanat muistot ovat jossain siellä taustalla.

Piritta sanoo saaneensa kokea nelikymppisenä enemmän kuin olisi osannut nuorena edes unelmoida. ”Hienointa on, että edessä on vielä puolet elämää ja varmaan vielä huikeampia kokemuksia. Uskon, että paras on vielä edessä.”

Uusperhe ei ole pelottava ajatus, päinvastoin. Olisi ihanaa, jos perhe olisi mahdollisimman laaja ja lapsilla olisi paljon turvallisia aikuisia elämässään. Uusperheen haaste on, kuinka kypsiä aikuisia siinä on. Vitsailen, että Nikellä on ollut hyvä naismaku ennenkin ja uskon, että niin on edelleen. Tunnen ex-mieheni arvomaailman ja luotan siihen. Samalla olen realisti ja tiedostan, että kuviossa minunkin täytyy olla aikuinen ja antaa tilaa.

Asumme Niken kanssa vuoroviikoin yhteisessä kodissamme. Elämäntavassamme on valittava taistelunsa. Ei voi valittaa kaikesta, jos haluaa pitää suhteen hyvänä. On mietittävä tarkkaan, mistä haluaa sanoa ja miten sen sanoo. Joku kysyi, kuinka kauan järjestelymme vielä kestää. En minä tiedä eikä tarvitse tietää – toimii niin kauan kuin toimii. Kun huomaamme, että ei toimi, muutamme sitä.

Olen saanut kokea mielettömän ydinperheen, jossa kasvatimme lapsia yhdessä. Nyt kasvatamme heitä rinnakkain eri tavalla. Minusta on upea mahdollisuus, että voin yhtenä viikkona elää aikuisten arkea ja toisena saan keskittyä voimakkaasti lapsiini ja olla oikeasti läsnä.”

Intohimo, joka löytyi

Päätös muuttaa vuosiksi ulkomaille puolison työn perässä ei aikanaan ollut Pirittalle vaikea. Hän uskoo sen osittain johtuneen siitä, ettei ollut vielä löytänyt omaa intohimoaan. Silloin oli aika kannatella toisen unelmaa. Kun oma intohimo alkoi hahmottua, Piritta rakensi sen ympärille monipuolisen uran naisten fysioterapeuttina ja sosiaalisen median vaikuttajana.

”Muistan ihailleeni ja positiivisella tavalla kadehtineeni Niken intohimoa jääkiekkoon. Minulla ei ollut sellaisesta kokemusta. Oli yhden unelman täyttymys, kun vihdoin löysin asian, mitä haluan tehdä.

Nähdessäni epäkohdan minulle tulee tarve muuttaa sitä. Sellainen olen ollut pienestä saakka. Nyt tuo tarve kohdistuu voimakkaasti sosiaali- ja terveyspolitiikkaan, naisten terveyteen ja äitiyteen. Näissä töissä olen saanut toteuttaa monta ammatillista unelmaa.

” Äitien ja naisten tarpeet on unohdettu toissijaisiksi tai kokonaan.

Naisen historia on aina kiinnostanut minua, ja olin jo hyvin nuorena feministi. Kuitenkin oman urani palaset loksahtivat kohdilleen vasta, kun tulin itse äidiksi. Synnytin kolme lasta kolmessa eri osavaltiossa Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja näin myös Suomen neuvolat. Pääsin perille hyvin erilaisista järjestelmistä ja näin konkreettisesti mikä toimi ja mikä ei. Meillä Suomessa on edelleen yksi maailman hienoimmista neuvolajärjestelmistä, mutta se ei ole jatkanut kehitystään vastaamaan nykyajan tarpeita. Olemme tuudittautuneet omaan onnistumiseemme. Äitien ja naisten tarpeet on järjestelmässä unohdettu toissijaisiksi tai kokonaan, eikä moni nainen halua synnyttää uudelleen, koska ensimmäinen kokemus on ollut niin negatiivinen.

Piritta teki jo lapsena iltaisin kiitollisuusharjoituksia, vaikka ei silloin tiennyt niitä kiitollisuusharjoituksiksi. ”Päätin aina iltani siihen, että kiitin muutamasta päivän aikana tapahtuneesta asiasta. Saman olen opettanut omille lapsilleni.”

Ensin haaveilin kouluttautuvani kätilöksi, mutta kun kätilöystäväni kertoivat työn monista ongelmista, valitsin uran äitiys- ja lantionpohjafysioterapeuttina. Olen opiskellut myös synnytysvalmentajaksi eli doulaksi sekä ravintoterapeutiksi. Muutama vuosi sitten pääsin Tehyn koulutuskiertueelle puhumaan naisen hoitamisesta raskaus- ja synnytysaikana. Kiertue paisui lopulta heidän isoimmaksi koskaan: kohtasin 3500 hoitoalan työntekijää.

Haluan lisäksi tehdä vaikuttajatyötä. Olen julkisesti kertonut kotisynnytyksistäni ja taaperoimetyksestäni. Teen sen, vaikka tiedän saavani kuraa niskaan. Kaikkien ei tarvitse olla samaa mieltä, mutta meidän täytyy nähdä ja hyväksyä eri tapoja olla äiti. Minun kanttini kestää puhua tavoistani ja pystyn perustelemaan päätökseni äitinä. Jos joku haluaa ne haastaa, toivotan aina tervetulleeksi rakentavaan keskusteluun.”

KARAHTANEET UNELMAT

Porin pettymys

Avioeronsa jälkeen Piritta osti synnyinkaupungistaan Porista 250-neliöisen omakotitalon, jonne haaveili tekevänsä turvapaikkansa sekä kokoontumispaikan ystäville. Välimatka Helsinkiin osoittautui kuitenkin liian pitkäksi. Nyt unelmien talo on myynnissä.

”Luotan siihen, että elämä kuljettaa oikeaan suuntaan. Hetkellisesti luulin, että se suunta olisi Porissa. Eron jälkeen tunsin tarvetta palata turvasatamaani: Sinne, missä olin tuntenut ihmiset pisimpään ja tiesin heidän olevan omia itsejään ilman teeskentelyä. Kaipasin elämääni aitoutta, en pintaa enkä kokkareita, joilla ensin näytetään kiiltokuvapuoli ja sitten käännetään selkä. Porissa ovat ne ystäväni, jotka sanovat jos mokaan, mutta samalla kannattelevat.

Porin talossani on iso ruokapöytä ja vieressä toinen. Unelmani oli, että isossa talossa viihtyisivät lapseni kavereineen sekä ystäväni perheineen. Haaveilin istuvani viinikerhoksi kutsumani ystäväporukan kanssa alakerran olohuoneissa, ja nuoriso pelaisi pleikkaa yläkerrassa.

Asuin Porissa joka toisen viikon ja yritin pitkään löytää tapaa, jolla saisin kuvion toimimaan. Tein luopumisprosessia talosta vuoden. Olen hyvin ratkaisukeskeinen ja tottunut siihen, että kaikki järjestyy, kun on tarpeeksi mielikuvitusta. Jästipäiseen tapaani minun piti hakata päätäni seinään aika pitkään, kunnes totesin, että tästä ei tule mitään. Haave karahti, mutta en ole luopunut siitä. Vaikka joudun luopumaan Porin talosta nyt, joskus unelmani voi olla jossain muualla. En vielä tiedä missä, eikä sillä ole oikeastaan merkitystä. Talon paikka näyttäytyy niiden ihmisten myötä, keitä elämässämme on.”

Raskaat jäähyväiset

Ammattilaiskiekkoilijan vaimona Piritta asui vuosia paikoissa, joissa ei nuorempana ollut edes haaveillut asuvansa. Kotipaikkojen vaihtuminen teki elämästä jatkuvaa muuttoa, mutta kodeista luopuminen oli Pirittalle yllättävän helppoa.

Vaikeampaa on ollut luopua ihmisistä.

”Elämäni on ollut muuttamista, uusiin ihmisiin tutustumista ja uuden kodin laittamista. Siihen ajatukseen kasvoin, totuin ja lakkasin jossain vaiheessa kyseenalaistamasta. Kun oli taas lähdön aika, en surrut kaupunkeja, taloja tai elämäntapaa, joista jouduin luopumaan. Sen sijaan joistakin ihmisistä irti päästäminen oli minulle vaikeaa.

Calgaryssa ja Torontossa naapuriperheet lähes adoptoivat meidät omikseen. Olimme pari vuotta tiiviisti tekemisissä. Molemmissa paikoissa haaveilin, että lapsemme kasvaisivat yhdessä. Oli raskasta jättää heidät taakse.

Vielä rankemman luopumisen jouduin kohtaamaan, kun yksi parhaista ystävistäni kuoli pari vuotta sitten. Hän oli huippukuntoinen ultrajuoksija, joka kolme viikkoa ennen kuolemaansa oli vetänyt itsensä liian koville treenaamalla ja tekemällä töitä monen ihmisen edestä. Yhtenä päivänä kotiin tultuaan hän vain tuupertui autotalliinsa.

En voinut käsittää, että jouduin luopumaan rakkaasta ystävästä. Kävin läpi pitkän suruprosessin ja myös psykoterapiassa. Aloin miettiä, kuinka itsekästä on suru siitä, että hän ei ole enää elämässäni. Samoihin aikoihin jouduin luopumaan myös ystävästä, joka pahasti petti luottamukseni. Hänetkin olin mielessäni nähnyt yhteisen pitkän joulupöydän ääressä ja mukana unelmassani. Sellaisesta irti päästäminen on vaikeaa.”

” Nyt huomaan taas unelmoivani, mutta aiempaa rauhallisemmin.

UUDET UNELMAT

Viinikerhon kanssa oliivitarhaan

Pirittan kodin työpöydän yläpuolella on iso valkotaulu. Siihen hänellä oli ennen tapana kirjata unelmia ja suunnitelmia niin reippaalla kädellä, että taulu oli reunojaan myöten täynnä. Muutama vuosi sitten elämässä tuntui olevan niin paljon vastoinkäymisiä, että unelmille ei yksinkertaisesti ollut tilaa. Piritta pyyhki taulun tyhjäksi. Nyt sinne on alkanut taas tulla merkintöjä.

”Yksi vaikeimmista elämänvaiheista oli, kun minun piti luopua isosta unelmasta yrityksessäni, sitten tuli avioero, ystäväni kuolema, ja kaksi perheenjäsentäni sairastui vakavasti. Resurssini eivät enää riittäneet unelmoimiseen enkä tiennyt, mistä sillä hetkellä edes unelmoisin. Se oli pysäyttävää, sillä olen aina elänyt haaveilusta. En elä menneessä vaan tulevassa: ideoin ja unelmoin koko ajan.

Kesti pitkään ennen kuin white boardille tuli mitään uutta. Nyt huomaan taas unelmoivani, mutta aiempaa rauhallisemmin. Haluan ensimmäistä kertaa miettiä sitäkin, mitä minun tulee karsia ja miten unelmiani voi toteuttaa. Haaveilen voivani tehdä enemmän asioita ystävieni kanssa – siihen talo Porissakin tähtäsi.

Kun asuimme Niken kanssa maailmalla, olimme paljon kahdestaan. Olimme hyvä tiimi, ja sosiaalinen piirimme oli muuttojen vuoksi muutenkin pieni. Olin myös todella kiinni lapsissa – ehkä liiankin. Nyt minulla on enemmän aikaa ystäville.

” Elämässäni on kymmenen ihmisen tiukka ystäväpiiri.

Minussa on introvertti puoli enkä osaa olla yhteydessä 50 ihmisen kanssa. Elämässäni on kymmenen ihmisen tiukka ystäväpiiri. Suunnittelemme yhteisiä matkoja viinitiloille ja syksyllä lähdemme ehkä poimimaan oliiveja Portugaliin. Haluan nähdä maailmaa ja kokea erilaisia paikkoja. Rakastan ruokakulttuureihin tutustumista ja saan paljon, kun voin vain istuskella kahviloissa ja katsella ohi käveleviä ihmisiä. Bucket listillani ovat ainakin Japani, Uusi-Seelanti sekä klassikoita kuten Italian Sardinia.

Kanadassa asuva äitini Lola-täti on 90-vuotias. Kun hänen miehensä kymmenen vuotta sitten kuoli, Lola päätti lähteä kahdeksankymppisenä kiertämään maailmaa. Ensimmäisinä vuosina hän lähetti sähköpostia paikoista, joissa kulloinkin seikkaili. Sellainen minäkin haluaisin vanhempana olla.”

Unelmakartassa näkyvät Pirittan onnellisen elämän ainekset: perhe, koti, rakkaus ja yhdessäolo.

Käsi kädessä mökillä

Piritta haaveilee rakkaudesta, ja viime syksynä se astui hänen elämäänsä. Parisuhde Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovin kanssa on etäsuhde – sellainen, johon Piritta ei aiemmin ajatellut ryhtyvänsä. Nyt Lassin asuminen Ranskassa ei kuitenkaan tunnu Pirittasta hankalalta, sillä hänen omakin kalenterinsa on hektinen.

”Jossain vaiheessa vannoin, että etäsuhteeseen en enää lähde. Yllätys yllätys, tässä ollaan. Näemme kuitenkin säännöllisesti. Onneksi yli kolmen viikon taukoa ei ole tullut. Lassin tavattuani tajusin, että en voi estää jotakin syntymästä vain oman mustavalkoisen ajatteluni takia. Aikuisena en muutenkaan ole pystynyt suunnittelemaan elämääni puolta vuotta pidemmälle. Aina jotain on tapahtunut toisin kuin olin ajatellut.

Haluan vielä kokea intohimoista, valtavan suurta rakkautta. Haaveilen siitä, että vanhana matkustelen ja mökkeilen kumppanini kanssa käsi kädessä. Samalla minulle on tärkeää, että kumppanini on paras ystäväni. Toisen kanssa pitää olla hauskaa ja haluan, että hän jaksaa nauraa väsyneillekin jutuilleni.

Lassin kanssa tuntui alusta asti siltä kuin olisin tuntenut hänet tosi pitkään. Se oli iso juttu, sillä en koe sellaista usein. Ihastuin myös hänen intohimoiseen tapaansa suhtautua työhönsä. Minusta se on aina ollut viehättävä piirre ihmisessä. Ihanaa on sekin, että Lassi jaksaa selittää minulle rautalangasta koripallon pelikuvioita ja on valmis jakamaan maailmaansa kanssani.

” Lassi muistuttaa minua seikkailusta ja ilosta.

Parisuhteessamme parasta on se, kuinka tasapainotamme toisiamme. Minä muistutan Lassia, kuinka elämässä on muutakin kuin työ. Hän muistuttaa minua seikkailusta, ilosta ja oman tilani ottamisesta ja kannustaa minua urallani.

En halua asettaa paineita tälle suhteelle. Ensimmäiset kuukaudet ja vuodet ovat vasta tutustumista toiseen. Edellisessä parisuhteessa sain kasvaa toisen kanssa rinnakkain aikuiseksi, mutta myös myöhemmässä elämässä toisen ihmisen kanssa voi kasvaa.

Piritta haaveilee joulupöydästä, joka täyttyy perheestä ja ystävistä. ”Olen se ihminen, joka ostaa kattauksen aina minimissään kahdelletoista.”

Joskus kasvun aika on pidempi, joskus lyhyempi. Olen kiitollinen, mitä olen saanut tässä suhteessa kokea, mutta en murehdi, kuinka kauan se jatkuu tai mikä meidän reittimme on. Aika näyttää, mihin elämä vie Lassia ja minua, miten kasvamme yhteen ja kuinka saamme elämämme lomittumaan keskenään. Tärkeintä on uskaltaa olla oma itsensä suhteen alusta asti. Silloin rinnalle valikoituvat ja jäävät ne ihmiset, keiden siihen kuuluu jäädä.

Lapset ovat ottaneet sekä minun että Niken uudet parisuhteet aika tyynesti vastaan, kaikki omilla tavoillaan. He ovat saaneet päättää tahdin keskustelussa. Meillä ei ole ollut mihinkään kiire.

Kun kuvasin ensimmäistä kauttani Iholla-sarjassa, en kertonut parisuhteistani tai deittailusta ollenkaan. Nyt toisella kaudella huomasin, että surujen, herkkyyden ja epäonnistumisten näyttäminen ei pelottanut yhtään, mutta olikin vaikeaa uskaltaa kertoa ihastumisesta tai uudesta parisuhteesta. Pelkäsin, että onni katoaa käsistä. Olen menettänyt viime vuosina niin monta ihmistä, että on vaikeaa luottaa jonkun pysyvän.

Minua ei pelota sellainen, että eroisin ja julkisuudessa puitaisiin suhteeni päättymistä. Pelkoni on sisäinen, minussa itsessäni. Haluaisin oppia luottamaan siihen, että rakkaus kantaa.”

Piritta Hagman 43-vuotias äitiys- ja lantionpohjafysioterapeutti, ravintoterapeutti, somevaikuttaja ja tv- ja tapahtumajuontaja.

10-, 13- ja 16-vuotiaat lapset yhdessä Niklas Hagmanin kanssa. Seurustelee koripallomaajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovin kanssa.

Esiintyy Iholla-sarjassa Discovery+- ja TV5- kanavilla.

