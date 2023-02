Mitä et antaisi anteeksi kumppanillesi? Vastaa 13:een kysymykseen ja katso, ovatko muut suomalaiset kanssasi samaa mieltä

Voisitko antaa anteeksi, jos kumppanisi pettäisi? Liikenisikö sinulta ymmärrystä, jos puolisosi käyttäisi holtittomasti yhteisiä rahojanne? Vastaa kysymyksiin ja kerro, millaiset asiat olet valmis antamaan anteeksi parisuhteessa – ja mitä et.

Kun läheinen ihminen satuttaa, voi anteeksi antaminen tuntua vaikealta. Silti se on usein lopulta helpottavaa sekä loukanneelle että sille, joka tuli loukatuksi.

Anteeksiantaminen on kuitenkin henkilökohtaista, kertoi perhe- ja paripsykoterapeutti Riina Nissinen aiemmin Me Naisille. Luottamuksen rikkoutuminen on usein asia, jota monien voi olla hankalaa antaa anteeksi. Joku saattaa kuitenkin olla valmis antamaan anteeksi sellaisenkin asian, jonka hyväksyminen olisi toiselle mahdotonta.

Nissisen mukaan kaikkea ei tarvitse antaa anteeksi: esimerkiksi kaltoin kohtelua, väkivaltaa tai omien rajojen rikkomista ei koskaan täydy hyväksyä. Anteeksi anto ei myöskään tarkoita sitä, että asia on sillä taputeltu ja unohdettu.

– Voidaan myös ajatella, että anteeksi voi antaa, mutta asiaa ei silti tarvitse hyväksyä, Nissinen sanoo.

Nissisen mukaan aito anteeksiantaminen vaatii aikaa ja omien tunteiden työstämistä.

Millaisia asioita sinä voisit antaa parisuhteessa anteeksi – ja mitä et? Nyt selvitetään!

Kokosimme alle joukon kysymyksiä erilaisista tilanteista, joita parisuhteessa saattaa tulla vastaan. Kerro, olisitko valmis antamaan ne anteeksi vai et. Valitse vaihtoehdoista se, joka parhaiten vastaa mielipidettäsi.

Kun olet klikannut haluamaasi vaihtoehtoa, näet, miten muut suomalaiset ovat vastanneet. Samalla pääset vertaamaan vastauksiasi muihin: oletko keskivertoa valmiimpi antamaan anteeksi vai et?

Saat tietää, että kumppanisi on viestitellyt Tinderissä tai somessa muiden kanssa flirttailevasti. Hän vannoo, ettei ole muuten tavannut muita tai pettänyt sinua.

