Romani Heidi Nyman, 25, kertoo 7 ennakkoluuloa, joihin törmää jatkuvasti – ja paljastaa, mitkä niistä ovat totta

Romaneihin liitetään mitä erikoisempia ennakkoluuloja. Tiktok-videoillaan Heidi Nyman pyrkii kitkemään perättömiä uskomuksia ja näyttämään, ettei erilainen kulttuuri tee ihmisestä epätavallista. Nyt hän kertoo, pitävätkö yleisimmät romaneja koskevat uskomukset lainkaan paikkansa.

”Voitteko pukeutua työvaatteisiin vai onko pakko aina pitää romanivaatetusta?”

”Käyttekö koskaan uimahallissa?”

”Käykö teillä kylässä muita kuin romaneita?”

Tällaisia kysymyksiä kilahtaa Heidi Nymanin, 25, Tiktok-tilin kommentteihin miltei viikoittain.

Jotakuta kysymysten tulva voisi turhauttaa, mutta vantaalaista Heidiä ihmisten utelu ei haittaa. Päinvastoin, hänestä romaneja koskevien ennakkoluulojen murtaminen on tärkeää, sillä romanikulttuurissa kasvaneena romaneihin liitetty syrjintä ja stigma ovat hänelle valitettavan tuttuja.

– Netissä törmää välillä todella räikeisiin ennakkoluuloihin ja pinttyneisiin uskomuksiin koskien romanikulttuuria. On tullut jopa olo, ettei omaa ajatusmaailmaa edes haluta muuttaa. Se turhauttaa.

Tiktokissa ilmapiiri on Heidin mukaan ollut vastaanottavaisempi, ja ihmisten aito halu oppia ja ymmärtää paremmin romanikulttuuria on tuntunut ilahduttavalta.

” Videoillani haluan osoittaa, ettei erilaisessa kulttuurissa ole mitään vieroksuttavaa tai pelättävää.

Siispä kun ilmoille nousee jokin erityisen toistuva tai muuten vain tarttumisen arvoinen romanikulttuuria koskeva kysymys, Heidi välittää vastauksen videon muodossa reilulle 9000 Tiktok-seuraajalleen.

– Koen, että minua todella kuullaan. Videoillani haluan osoittaa muille, ettei erilaisessa kulttuurissa ole mitään vieroksuttavaa tai pelättävää. Olen aivan tavallinen ihminen siinä missä muutkin.

Toisinaan seuraajien kysymyksiin vastaaminen kuitenkin tuottaa päänvaivaa, sillä aina kyse ei ole niinkään romanien tapakulttuurista vaan pikemminkin perheen omista kasvatusmetodeista tai mieltymyksistä. Osa kysymyksistä jopa huvittaa.

– Minulta on muun muassa kysytty, miten romanimiehen kanssa voi alkaa seurustella. Kysymys kummastuttaa: aivan samalla tavalla, kuin miten yleensäkin seurustelukumppaniin tutustutaan – ei sen kummempaa, Heidi naurahtaa.

Kysyimme Heidiltä, millaisiin harhaluuloihin tai outoihin uskomuksiin hän tyypillisesti törmää – ja pitääkö niistä mikään paikkansa.

1. Romaniasua on pakko käyttää.

Tarua!

– Koen, että hameen käyttäminen joko tuntuu omalta tai sitten ei. Minulle asun käyttäminen on itsestäänselvyys, eivätkä vanhempani millään tapaa pakottaneet minua käyttämään sitä. Kun tyttäreni varttuu aikuiseksi, hän saa päättää pukeutumisestaan itse. Oli valinta mikä tahansa, se on minulle ja miehelleni ok.

2. Romanit eivät saa kyläillä muiden kuin romanien luona.

Tarua!

– Ei pidä paikkaansa. Romanikulttuuriin kuuluu ehdottomasti vieraanvaraisuus. Kotonamme vierailee ihan kaikenlaisia ystäviä – ja joskus ystävänkin ystäviä, vaikka en heitä tuntisikaan. Toki vieraista suuri osa saattaa olla romaneita, koska kulttuurissamme kynnys kyläilyyn on pieni. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, etteivätkö muut kuin romanit olisi yhtä lämpimästi tervetulleita.

” Ajatus siitä, että romanikulttuuri sortaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa, on vanhanaikainen.

3. Romaninaisella ei ole lainkaan sanavaltaa vaan hän on miehensä tossun alla.

Tarua!

– Ajatus siitä, että romanikulttuuri sortaisi sukupuolten välistä tasa-arvoa, on vanhanaikainen. Silti yhä toisinaan törmää uskomuksiin siitä, ettei nainen saisi opiskella tai käydä töissä – tai että naisen asema kotona olisi miehelle alisteinen. Mies ja nainen ovat tasavertaisia keskenään, ja jos joku on asiasta eri mieltä, syynä on todennäköisemmin ihmisen henkilökohtainen arvomaailma, ei niinkään romanikulttuuri.

” Kauppakassia ei lasketa lattialle.

4. Romanikulttuurissa puhtaudesta pidetään hyvää huolta.

Totta!

– Aivan totta. Ruoka ja astiat eivät kuulu muualle kuin pöydälle – eli ateriat syödään keittiössä eikä sohvalla tv:n ääressä, eikä kauppakassia lasketa lattialle. Hotelliin pakataan mukaan omat pyyhkeet ja liinavaatteet, sillä ne ovat jokaisen henkilökohtaiset. Luulin pitkään, että jokainen suomalainen tekee samoin, Heidi naurahtaa.

” Kulttuurimme tapoja erehdytään luulemaan säännöiksi, joista poikkeaminen johtaisi rangaistukseen.

5. Uimahallireissut tai hiusten värjääminen eivät tule kuuloonkaan.

Tarua!

– Usein kulttuurimme tapoja erehdytään luulemaan säännöiksi, joista poikkeaminen johtaisi jonkinlaiseen rangaistukseen. Luullaan, ettei hiuksia saa leikata, ja joskus on jopa kysytty, missä ruokakaupoissa meillä oikein on lupa käydä. Todellisuudessa arjessamme ei ole sen enempää rajoitteita kuin muillakaan suomalaisilla. Jokainen romani elää niiden tapojen ja mieltymysten mukaisesti, jotka hän on perheessään omaksunut.

” Esimerkiksi kerrostalossa ole soveliasta asua omien vanhempiensa tai isovanhempiensa yläpuolella.

6. Hyvistä käytöstavoista pidetään kiinni ja vanhempia ihmisiä teititellään.

Totta!

– Vanhempien ihmisten kunnioitus on romanikulttuurissa tärkeää, eikä esimerkiksi kerrostalossa asuessa ole soveliasta asua omien vanhempiensa tai isovanhempiensa yläpuolella. Moni lapsi opetetaan teitittelemään isovanhempiaan ja muita iäkkäämpiä ihmisiä, ja tapana on, että vanhempi väki aloittaa ruokailun ensin. Tämäkään ei ole kiveen hakattua – joskus tilanne menee toisin. Myös teitittelyn yleisyydessä saattaa hyvinkin olla perhekohtaisia eroja.

7. Seurustelusuhteet pidetään salassa, kunnes suhde on vakavoitunut.

Totta!

– Tämä on opittu tapa, joka perustuu siveellisyyteen. Nuorempana en koskaan esitellyt seurustelukumppaneitani äidilleni vaan asia oli tavallaan salaisuus. Äitini kuitenkin puhui seurusteluun liittyvistä asioista meille, mutta me lapset vain emme jakaneet vastaavia asioita hänelle. Kumppanista kertominen vanhemmille on iso juttu, sillä kun suhde tuodaan päivänvaloon, alkaa yleensä yhteen muuton suunnittelu. Perinne kuuluu, että sitä ennen pari karkaa muutamaksi päiväksi lemmenlomalle hotelliin.

Toisin kuin luullaan, romaniasua ei ole pakko käyttää. Kun Heidin tytär varttuu aikuiseksi, hän saa päättää pukeutumisestaan itse.

Kun uskomuksista koituukin vahinkoa

Harmittomissa uskomuksissa ei sinällään ole mitään pahaa, ja Heidin tulkintojen mukaan utelujen taustalla on usein puhdas tiedon puute.

” Toivoisin jokaisen kohtaavan romanit tavallisina ihmisinä, ei niinkään tietyn kulttuurin edustajana.

Haitalliseksi uskomus kääntyy silloin, kun sitä käytetään perusteena eriarvoistavalle käytökselle tai syrjinnälle. Heidi toteaakin, että suvaitsevaisten asenteiden kasvusta huolimatta ennakkoluulojen purkamisessa on yhä paljon työnsarkaa.

– Syrjintää tapahtuu niin koulumaailmassa kuin työelämässäkin, ja vaateostoksilla joudun yhä tänäkin päivänä pelkäämään, ottavatko vartijat minut silmätikukseen tai epäileekö joku minua näpistelystä. Se surettaa ja ahdistaa.

Heidillä onkin jokaiselle painava viesti.

– Toivoisin jokaisen kohtaavan romanit tavallisina ihmisinä, ei niinkään tietyn kulttuurin edustajana. Myös hyvillä käytöstavoilla pääsee jo pitkälle, Heidi muistuttaa.