Unettomuuskierre piinasi Sampo Kaulasta nelikymppiseksi asti – sairaalareissu sai tekemään pari ratkaisevaa muutosta

”Pahimmillaan oli pitkiä jaksoja, jolloin valvoin koko yön tai nukuin vain muutaman tunnin”, Sampo Kaulanen kertoo.

”Alkoholin jättäminen on selkeyttänyt elämää entisestään – ja auttanut varmasti myös nukkumiseen”, Sampo Kaulanen kertoi Farmi-ohjelman lehdistötilaisuudessa.

Sampo Kaulanen, 43, on saanut elämänsä tasapainoon viimeisten vuosien aikana. Suurin syy muutokseen on se, että Jounin kauppaa Äkäslompolossa pyörittävä Sampo on saanut katkaistua unettomuuskierteen, jota kesti nelikymppiseksi asti.

– Pahimmillaan olen elänyt pitkiä jaksoja, jolloin valvoin koko yön tai nukuin vain muutaman tunnin. Unettomuus vetää tilaan, jossa et ole oma itsesi.

” Lääkitsin unettomuutta tuolloin lääkkeillä ja viinalla, mikä lopulta pahentaa tilannetta.

Vuonna 2018 Sampo joutui unettomuuden aiheuttaman sekavuuden vuoksi sairaalaan.

– Lääkitsin unettomuutta tuolloin lääkkeillä ja viinalla, mikä lopulta aina pahentaa tilannetta.

Sampolla on lisäksi diagnosoitu ADHD.

– Tuon sairaalareissun jälkeen mietin, että enkö todella voi tälle ajatuskululle mitään. Herkällä ja vilkkaalla ihmisellä, kuten minulla, kroppa lähtee seuraamaan stressiajatuksia, eikä uni tule.

Lue lisää: Minttu Kaulanen harkitsi eroa, kun Sampo mokasi baarireissulla pahasti – näin meni yö, josta Sampo ei itse muista mitään

Lopulta Sampo opetteli purkamaan unettomuutta osiin. Hän löysi meditaatiosta yhden avun tilanteeseen.

” Nykyään oikein odotan sänkyyn menemistä.

– Opin meditaation avulla saamaan mielen stilliksi. Nykyään oikein odotan sänkyyn menemistä – että pääsen omaan sisäiseen maailmaani, meditatiiviseen tilaan, jossa en ajattele tulevia tai menneitä.

– Läsnäolo hetkessä – autuas tila, jossa pystyy seuraamaan omaa hengitystä – auttaa minut nukahtamaan.

Vuosi ilman alkoholia

Sampo on kuitenkin varovainen puhuessaan keinoista unettomuuden ehkäisyssä.

– On niin helppo heitellä unettomuudesta kärsivälle neuvoja. Kyllä minullekin tulee vieläkin öitä ja jaksoja, jolloin unensaanti on vaikeampaa. Mutta niitä on koko ajan vähemmän ja ne eivät ole niin pahoja.

Vuosi sitten Sampo jätti alkoholin, sitä ennen nuuskan.

– Opin jo 13-vuotiaana juomaan viinaa oikein lappalaisittain. En koskaan omaksunut eurooppalaisia seurustelutapoja, vaan se oli joko–tai.

– Alkoholin jättäminen on selkeyttänyt elämää entisestään, ja auttanut varmasti myös nukkumiseen. Mutta en minä miksikään munkiksi ole muuttunut, Sampo sanoi Farmi-ohjelman lehdistöpäivässä.

Farmilla Sampo huomasi, että maalaisilma ja elämä ilman puhelinta vaikuttavat hyvällä tavalla mieleen ja unenlaatuun.

– Sekä Selviytyjissä ja Farmilla päätin, että nyt kun mie pääsen kotiin, vähennän radikaalisti puhelimen käyttöä. Mutta ei se ikinä onnistu.

Uusin Farmi Suomi -kausi alkaa Nelosella ja Ruudussa 4.3. Me Naiset ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.