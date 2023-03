Vappu Pimiä kertoo ärsyttävimmästä luonteenpiirteestään – ”Siitä eivät kaikki tykkää”

Imurointi on kotitöistä Vappu Pimiän inhokki, mutta vessanpesussa entistä laivasiivoojaa ei päihitä juuri kukaan.

Mistä ammennat iloisuutesi ja energiasi?

Kuppini on aina puoliksi täynnä, ei puoliksi tyhjä. Ajattelen myös, että vaikeudet kasvattavat. Miltei kaikki on loppujen lopuksi asenteesta kiinni, enkä näe järkeä siinä, että kylväisin ympärilleni huonoa fiilistä. Tykkään älyttömästi elämästäni.

Tykkäät mökkeilystä. Mikä siinä on parasta?

Rakastan mökillä kokkailua ja nautin yhteisistä ateriahetkistä perheen kanssa. Metsä ja puiden halailu maadoittavat. Avioliittomme olisi paljon huonommassa jamassa ilman mökkeilyä. Mökillä pääsemme irti työstressistä ja kaupungin hektisyydestä. Minä käyn avannossa ja Teemu telttasaunassa, ja molemmat pysyvät tyytyväisinä.

Miehesi esiintyy somessasi mysteerimiehenä, miksi?

Teemu ei somessa hirveästi puhu tai ota tilaa. Se on tietoisesti valittu linja, ja on turha luulo, että hän olisi jotenkin alistettu tai pakotettu siihen. Hänet tuntevat tietävät, miten voimakastahtoinen hän on. Ja jos hän sanoo, että tuota tai tuota et laita, niin sitten en laita.

Millainen olet suuttuneena?

Kiihdyn nollasta sataan, mutta myös lepyn nopeasti. Saatan huutaa Teemulle ja lapsille joskus pää punaisena, sekin kuuluu elämään. Teemulla on pidempi pinna, mutta kun hän räjähtää, hän räjähtää kunnolla. Vaatii kärsivällisyyttä elää miehenä kolmen naisen huushollissa. Heikkohermoisempi ei pärjäisi.

Paljonko maksavat viikonlopun ruokaostoksesi?

Haemme perjantaisin ruokakaupasta viikonlopun ruokaostokset. Ne maksavat noin 200–250 euroa. Viimeksi kauppalasku oli muistaakseni 260 euroa. Tuoreet lihat, kasvikset ja kananmunat ostan suoraan tiloilta, ja osa menee pakkaseen. Olen nykyään todella tarkka hävikin suhteen. Ruokaa ei saisi heittää roskiin. Ylijääneet perunat paistan seuraavana päivänä, ja ylijäämäpiimät ja maidot heitän esimerkiksi sämpylätaikinaan. Saan suurta nautintoa, kun pystyn käyttämään jämät johonkin.

Oletko aito blondi?

Olen aito maantienvärinen. Kun asuimme Teemun kanssa Jenkeissä, en värjännyt vuoteen hiuksiani. Salaisuuteni on se, että oma värini taittaa hopeaan, ei kellertävään. Siksi se pysyy kylmän vaaleana pelkästään raidoilla.

Mitä kotitöitä inhoat, entä rakastat?

Inhoan imuroimista, ja siitä syystä meillä imuroi Teemu. Minä puolestani pesen vessat. Olin koko lukioajan Viking Cinderellalla laivasiivojana ja olen pessyt tuhansia vessoja, joten uskallan väittää, että minua parempaa vessanpesijää saa etsiä! Teen sen todella mielelläni etenkin ennen vieraiden tuloa. Silloin vessojen pitää olla tip top. Meillä käy myös siivooja, mutta vessanpesu on itselleni kunnia-asia.

Paras ja äsyttävin piirre itsessäsi?

Olen huumorintajuinen. Kestän ronskiakin läppää enkä vähästä hätkähdä. Ärsyttävin on varmaan suoruuteni, siitä eivät kaikki tykkää. En edes aina tarkoita olla niin täpäkkä. Kerran havahduin kun sometin Radio Novan kahvihuoneessa ja sanoin Esko Eerikäiselle jotain sellaista, että mene nyt siitä. Jälkeenpäin katsoin tekemääni sometarinaa, ja se kuulosti ihan komentelulta, vaikken sitä niin tarkoittanut. Toisaalta töissä ihmiset myös arvostavat suoruuttani.

Mistä riitelette mysteerimiehen kanssa?

Emme riitele kovin usein, mutta joskus niin käy, kun molemmat ovat väsyneitä. Teemu tekee sairaasti töitä, enkä tykkää siitä, että työt tulevat liikaa kotiin. Työasioista saa toki puhua kotona, mutta toisen stressi ei saisi heijastua parisuhteeseen tai perhe-elämään. Viimeksi kun mainitsin asiasta, hän tiuskaisi takaisin. Osaamme kyllä lähtökohtaisesti sopia riitamme. En kestä yhtään mykkäkouluja, riidat pitää selvittää. Tunti pari hengittelyä, ja sitten puretaan. Olemme kehittyneet siinä valtavasti.

Kuinka tarkkaan mietit, mitä somessa julkaiset?

No en kyllä yhtään, mutta ehkä pitäisi! Poikkeuksena ovat kaupalliset yhteistyöt, jotka teen huolella, mutta muuten tuuttaan tavaraa tarkistamatta. En jälkikäteen mieti julkaisujani, mutta joskus jotkut pahoittavat niistä mielensä. Se on harmillista ja hämmentävääkin. En oikein ymmärrä, miten jotkut saavat hauskasta asiasta väännettyä loukkaavan. Huumori on vaikea laji, eikä kaikkia voi koskaan miellyttää.

Miten selätät ilkeät kommentit?

Tv-työssä varsinkin naisten ulkonäköä arvostellaan sumeilematta. Harvemmin kiinnitetään huomiota itse asiaan eli ammattitaitoon. Ilkeät kommentit menevät ihon alle, olenhan ihminen. Nykyään olen ottanut tavaksi vastata joillekin suoraan ja kysyä, mikä tarve heillä on kommentoida ilkeästi. Joillakin on selvästi tosi paha olla. Voihan ihminen olla jotakin mieltä ja silti jättää sen sanomatta.

Mikä asia sinulta ei suju?

Olen huono piirtämään ja vielä huonompi käsitöissä. En varmaan edes enää osaisi kutoa tai virkata. Koulussa kaverit ihmettelivät, kun menin kuvislinjalle, vaikkei minulla ole lahjoja. Onneksi itsetuntoni kesti sen. Olin muutenkin koulussa keskitasoa, sellainen kasin oppilas. Ihailen suunnattomasti kädentaidoissa lahjakkaita ihmisiä, esimerkiksi vaatesuunnittelijoita.

Treenaat lähes päivittäin. Mikä on lempilajisi ja miksi?

Säännöllinen kuntosalilla käynti on supertärkeää lihaskunnon ylläpitämiseksi, varsinkin meille yli nelikymppisille naisille. Nyrkkeily on toinen henkireikäni, sitä teen kerran viikossa. Juoksulenkit on pitänyt viime aikoina vaihtaa kävelyyn, koska polveni on ollut kipeä. Mitä vanhemmaksi tulen, sitä tärkeämpää on ulkona raittiissa ilmassa liikkuminen. En voisi kuvitella elämää ilman liikuntaa.

Fakta Vappu Pimiä Juontaja ja toimittaja syntyi ja asuu Helsingissä miehensä Teemu Huuhtasen ja tytärten Selman ja Violan kanssa. Juontaa 13.3. alkavan Maajussi Morsian -ohjelman MTV3:lla. Julkaisee neljännen keittokirjansa, Vappu joka päivä (Otava), 31.3.

