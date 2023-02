Rafael Donner itki joka aamu ennen töihin lähtöä – teki sitten tärkeän ratkaisun, joka muutti kaiken

Jörn Donnerin Rafael-poika ja hänen puolisonsa Ninni Donner voittivat tiukan huutokaupan ja ostivat vanhan kansakoulun remontoitavaksi.

Ninni ja Rafael Donner rakastavat uutta kotiaan. Kyläkoulun kunnostusprojekti on kuitenkin niin suuri, että he ovat joutuneet opettelemaan keskeneräisyyden sietoa.

Rafael Donner, 32, ja hänen vaimonsa Ninni Donner, 31, ovat asuneet Mustion vanhassa kansakoulussa läntisellä Uudellamaalla pysyvästi pian vuoden verran.

– Emme voineet uskoa onneamme, kun meidän tarjouksemme, 214 000 euroa, voitti Raaseporin kaupungin tästä paikasta järjestämän tiukan huutokaupan. Saimme jännittää tulosta aivan loppumetreille saakka, Ninni muistelee vuoden 2021 tapahtumia.

Muuttoa edelsi massiivinen remontti, jota voi seurata Ylen tuoreessa sarjassa Kaipuu maalle – kyläkoulusta koti.

– Muutto tänne Mustioon oli yhteisen unelman täyttymys, Ninni sanoo.

– Maallemuutto oli kieltämättä iso päätös. Minulla sitä edelsivät työuupumus ja syvä elämänkriisi, Rafael sanoo.

Rafael Donner syntyi julkisuuteen. Kulttuuripersoona Jörn Donnerin ja toimittajana uransa tehneen Bitte Westerlundin poikana hän sai pienestä pitäen tottua siihen, että perhettä seurattiin mediassa ja oma sukunimi näkyi otsikoissa.

Vartuttuaan Rafael seurasi isänsä jalanjälkiä. Hän opiskeli ja teki elokuvaa ja alkoi itsekin kirjoittaa kirjoja. Rafael työskenteli jonkin aikaa myös kirjoittavana toimittajana. Hän ei kuitenkaan ollut onnellinen.

– Ajatus, että tulen istumaan tietokoneen äärellä koko elämäni, ahdisti. Puitteet olivat kohdillaan, mutta en nauttinut itse työstä. Koin myös valtavia suorituspaineita kirjoittamisesta. Rima nousi korkeammalle ja korkeammalle, Rafael kertoo.

– Paineet kasautuivat oman pääni sisällä ehkä siksi, että koin, että minua verrataan kirjoittajana aina isääni.

Myös kaupunkielämän passiivisuus ja kulutuskeskeisyys alkoivat jäytää Rafaelia yhä enemmän.

– Lopulta olin siinä pisteessä, että itkin joka päivä ennen lähtöä töihin. Tajusin, ettei tämä ole sitä, mitä oikeasti haluan. Aloin haaveilla siitä, että saisin tehdä käsilläni jotakin konkreettista. Oli pakko tehdä muutos.

– Irtisanouduin toimittajantyöstä ja hain ammattikouluun opiskelemaan puutarhuriksi. Se oli ensimmäinen kerta koko elämässäni, kun tein täysin itsenäisen päätöksen.

– Nyt, kun olen ohjelmamme ja talomme kautta ollut julkisuudessa, olen saanut olla täysin oma itseni. Se on ollut vapauttavaa, Rafael sanoo.

Myös Ninni on onnellinen pariskunnan rohkeasta ratkaisusta. Hän on valmistunut historian ja taidehistorian koulutusohjelmista ja työskennellyt vuosia huutokauppa-alalla. Hän päätti irtisanoutua ja lähteä opiskelemaan leipurikondiittoriksi.

– Hitaasti tekeminen, laatu ja puhtaus, vapaus ja rauha ovat minulle keskeisiä arvoja. Kaupungissa meillä ei ollut vehreyttä eikä puita missään – nyt meillä on tammia mäen täydeltä, Ninni sanoo uudesta kodistaan.

– Olemme hyvä tiimi. Rafaelin kanssa jaamme samat päämäärät, tavoitteet ja unelmat. Ymmärsimme kumpikin jo taloprojektiin ryhtyessämme, että edessä olisi myös rankkoja vaiheita.

