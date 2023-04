Laura Kolbe kertoo sukunsa salaisuuden – oli pitkään vaiettu asia perheessä

Professori Laura Kolbe on oivaltanut, ettei kuolemaa kannata pelätä, että janssoninkiusaus ja snapsi saattavat pelastaa päivän ja että ihmisen onni on usein hänen omissa käsissään.

MIELI

”Kaikella on aikansa”

”Ajattelen, että elämän takaseinä häämöttää jo. Toisin kuin väitetään, ikä ei ole vain numero. On vissi ero siinä, oletko 16-, 26- vai 66-vuotias.

Nyt, 65-vuotiaana, elämäni realiteetti on se, että hyviä vuosia on suotuisissa oloissa edessä ehkä parisenkymmentä. Ajatus siitä, että tiedossa on vääjäämättömiä luopumisia, tekee kärsimättömäksi ja pakottaa priorisoimaan. Aika on rajallista, sitä ei riitä hassattavaksi lorvimiseen tai epäolennaisuuksiin. Kaiken edellytys on, että terveys säilyy. Dementia voi puhjeta ja viedä ällin periaatteessa koska vain.

Nuorena tutkijana ajattelin, että maailmassa on miljoona asiaa, joihin haluan uppoutua. Nyt tajuan, että hyvä jos yhteen tai kahteen ehdin vielä kunnolla paneutua. Pitää miettiä, mitä ehtii ja jaksaa, kun ikää kertyy ja erilaisia kremppoja riittää. Kello tikittää.

Luopumisen tuskaa en kuitenkaan koe. Historioitsijana ymmärrän, että kaikella on aikansa. Asioiden päättyminen ei ole dramaattista tai traagista. Kuolemanpelkoakaan en tunne. Lapsilleni olen sanonut, että jos tiiliskivi putoaa päähäni ja kuolen yhtäkkiä, voitte laittaa hautakiveeni: hän eli hyvän elämän. Olen saanut nähdä ja tehdä, kulkea erilaisissa maailmoissa ja tavata superkiinnostavia ihmisiä. Otan ilon irti kaikesta niin kauan kuin mahdollista on.

Edustan sitä jo sukupuuttoon kuolevaa yliopistoväen lajia, jonka mielestä koulutusta saaneen eliitin tehtävä on ottaa kantaa, sivistää ja valistaa. Tutkijoiden pitää antaa eväitä maailman ymmärtämiseen. Someaika on opettanut, että jos me emme vastaa siihen tiedontarpeeseen, joka yhteiskunnassa on, joku muu sen tilan kyllä täyttää – tutkitun tiedon sijaan mielipiteillä ja provosoivilla väitteillä.

Olen Helsingin kaupunginvaltuustossa, ja tehtävä kiinnostaa, koska kaupunkikulttuuri on harrastukseni ja lempiasiani. Politiikka on kovaa ja intensiivistä duunia. Kaltaiselleni sivistyseliitin jäsenelle tekee oikein hyvää seistä välillä tuolla toreilla ihmisiä tapaamassa ja vaaliesitteitä jakelemassa. Kun kävelee nurkan ympäri ja näkee samaisen esitteen rytättynä roskakorissa, luulo omasta tärkeydestä rapisee.

Yliopistolla toivon voivani olla virassa eläkeikään eli vuoteen 2025 asti. Sen jälkeen voi jälleen keskittyä olennaiseen: tutkimukseen, puhumiseen ja kirjoittamiseen. Työpaikalle en aio jäädä roikkumaan. Akateemisessa maailmassa olen joistakin eläköityneistä kollegoista nähnyt, millaista tuskaa professorin asemasta ja statuksesta luopuminen voi tuottaa. Minulle tuskin käy niin.”

TAUSTA

”Kuka tahansa voi päätyä pakolaiseksi”

”Historiattomuus yhdisti vanhempiani. Kummankin lapsuutta leimasivat siirtymät ja juurettomuus. Mitä vanhemmaksi olen tullut, sen kirkkaammin olen tajunnut, miten paljon perhetausta vaikuttaa ihmiselämään.

Äidinäitini oli piikatyttö Sysmästä. Hän otti ja meni naimisiin kapiaisen kanssa, joten äitini kasvoi kasarmin kakarana varuskunnissa ympäri Suomen. Hänestä tuli toimittaja, Helsingin Sanomien pitkäaikainen pakinoitsija Pii.

VUOSI 1959. ”Isän Saksasta ostamat kuplavolkkarit olivat lähes perheenjäseniä. Kuva otettiin Pohjois-Haagassa.”

Pietarissa asunut isänisäni taas oli venäläinen, saksalaistaustainen hammaslääkäri, joka joutui Stalinin salaisen poliisin uhriksi vuonna 1938 ja katosi tietymättömiin. Isänäiti pakeni kahden lapsensa kanssa Leningradista ensin perheen Viipurin-huvilalle, myöhemmin evakkona sodan jaloista Tervakoskelle. Muistoksi rajan takaa jäivät sukuselvitys, kolme valokuvaa ja neljä hopealusikkaa. Isänäiti ei koskaan oppinut suomea kunnolla. Venäläisen yläluokan daami päätyi siivoamaan Elannon puotia. Hän oli elämän antamasta uudesta mahdollisuudesta kiitollinen.

Lapset integroituivat erinomaisesti. Isästä tuli ekonomi, joka teki elämäntyönsä Suomen idänkaupassa.

Isän suvun tarina, perheen bolsevikkien vallankumousta edeltänyt elämä Pietarissa ja isänisän kohtalo, oli perheessämme pitkään vaiettu asia. Edes venäjän kieltä ei opetettu meille lapsille, vaikka isä, mummi ja täti sitä keskenään puhuivat ja kävivät venäjäksi vilkasta kirjeenvaihtoa. Kirjeitä on tallella matkalaukullinen. Sen sisältöön minun pitäisi vielä joskus perehtyä. Isäni tarina on yhä kirjoittamatta.

Kielitaitoani – sujuvat suomi, ruotsi, saksa, englanti ja ranska sekä alkeelliset hollanti ja italia – pidän kosmopoliitin perheeni henkisenä perintönä.

Nykyisessä jännittyneessä maailmantilanteessa minua surettaa erityisesti se, että kaameuden on saanut aikaan Venäjä, isäni synnyinmaa. Eikö sodan hulluutta nähty kylliksi jo 1900-luvulla?

Tutkijantyö ja perheeni historia ovat opettaneet minulle kaksi asiaa.

Ensinnäkin sen, että suhtaudun maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen äärimmäisen myönteisesti. Vieraaseen maahan ummikkona päätyminen on kova kohtalo kenelle vain.

Toiseksi sen, että maailma todella saattaa yhtäkkiä kiepsahtaa uuteen asentoon ja turvallisuus haihtua. Kuka tahansa voi joutua lähtemään kodistaan vain hopealusikat käsilaukussa. Harvassa meistä piilee tosipaikan tullen sankariainesta. Elämä on sattuman kauppaa.”

1960-LUVUN ALKU. ”Järvenpäässä rintamamiestalossa asuneet isovanhemmat olivat tärkeitä veljelleni Mikalle ja minulle. Koira Berro antoi lisäarvoa.”

SUHTEET

”Lapsilla on lupa haastaa vanhempiaan”

”Vanhempieni avioliitossa kulissit olivat kunnossa. Molemmat loivat uraa tahoillaan, oli osakehuoneisto Helsingin kantakaupungissa, kesämökki ja kaksi autoa. Voi sanoa, että kaksi tyhjästä aloittanutta sai luokkaretkensä komeasti maaliin. Keskiluokka osaa rakentaa ja kannatella niin sanottua onnellisuusmuuria – siinä isä ja äiti olivat taitavia. Kotoa opin esimerkiksi sen, että omasta ulkonäöstä ja kodista pitää huolehtia ja että vieraiden kestitys on hauska ja rento asia, ei ahdistava velvollisuus. Olen muuten yhä sitä mieltä, että janssoninkiusaus ja snapsi sopivat juhlaan kuin juhlaan.

Kulissien takaa muistan kuitenkin vanhempieni hurjat riidat, ovien paiskomisen ja sanoilla sivaltelun. Kauniisti sanottuna heillä oli temperamenttieroja. Viiniäkin kului 1960-luvulla molemmilla selvästi liikaa.

Siinä ilmapiirissä kasvaminen sai minut jo lapsena päättämään, että omalta parisuhteeltani haluan jotakin muuta. Menin naimisiin sympaattisen ja rauhallisen miehen kanssa enkä ole katunut, vaikka ylä- ja alamäkiäkin on pitkään liittoomme mahtunut. Lasten hankinta tuntui luonnolliselta askeleelta 27-vuotiaana, kun olin saanut historian opintoni päätökseen ja hormonit alkoivat hyrrätä. Olen kiitollinen siitä, että sain perheen.

VUOSI 1985. ”Puolisoni Thomas löytyi osakuntariennoista. Menimme naimisiin syyskuussa.”

Mikä on elämän tarkoitus? Elämän jatkaminen lasten kautta, uskon.

Tervettä ja oikein on myös se, että lapset haastavat vanhempiaan, välillä ärhäkästikin. Omilta jälkeläisiltäni olen saanut kuulla olleeni turhankin jämäkkä ja konservatiivinen kasvattaja. Myös sukupolveni materialismia on aiheestakin kyseenalaistettu. Esimerkiksi auto oli vielä omassa nuoruudessani toiveiden täyttymys – nyt se on syntiä. Omaisuuttakin pitäisi konmarittaa ja kuolinsiivota. Ajatuskin uuvuttaa, kun katselen kirjojen määrää Kruununhaan asunnossamme. Niistä luopuminen on jo ajatuksena kauhea. Pelkään, että raivaus tulee jäämään lapsille.

Olen katsellut tämän päivän nuorten ihmisten parinhakutouhuja, Tinderin plarailua ja muuta, ja ymmärtänyt, että moni etsii ja etsii, koska ajattelee, että aina on löydettävissä joku vielä edellistäkin parempi. Todellisuudessa oikotietä onneen ei ole olemassa. Se on omissa käsissä ja syvenee kärsivällisesti rakentamalla.

Elämässä täytyy tehdä valintoja. Rakkaudessa pitää joskus valita, jäädäkö vai lähteä. Minä olen valinnut pitkään avioliittoon jäämisen ja parisuhteeseen panostamisen.”

VUOSI 1979. ”Järjestötoiminta antoi opiskeluvuosina oivallista kansalaiskasvatusta. Puhe Eteläsuomalaisen osakunnan itsenäisyyspäivän juhlassa.”

TYÖ

”Sana EI on hyvä opetella”

”Olen työnarkomaani, ainakin puolisoni mielestä. Ihan väärässä hän ei ole. Maaliin saatuja suorituksia täynnä oleva päivä on mielestäni hyvä päivä. Tässä tunteessa en ole yksin: suomalainen yhteiskunta pyörii pitkälti luterilaista perua olevan suorituspaineen ja velvollisuudentunnon varassa. Erityisesti näitä ominaisuuksia kantavat kaltaiseni korkeasti koulutetut naiset.

Olin pinko jo viisivuotiaana, olen pinko nyt. Sytyke aikaansaavuudelleni on vahva näkemys siitä, että minulla on edelleen ideoita ja sanottavaa. Tahdon ammentaa luovuuden kaivosta niin kauan kuin sisältöä riittää.

Ei taas on hyödyllinen pieni sana niihin tilanteisiin, kun voimat ja mielenkiinto eivät riitä. Kieltäytymisen opettelua suosittelen erityisesti meille keski-ikäisille, usein liiankin tunnollisille naisille. Armollisuus itselle on tärkeää.

Silloin, kun luovuus ei kuki, istun tietokoneella ja pelaan pasianssia tai luen mainioita suomalaisia naistenlehtiä. En ole kone enkä robotti, aina ei kerta kaikkiaan suju.”

VUOSI 1991. ”Lapseni Johannes ja Carolina ovat elämäni tärkein saavutus. Tässä poseeraamme Amsterdamin-kodissa.”

IDENTITEETTI

”Kaupunkilaisuus on yhtä arvokasta kuin maalaisuus”

”Olen tietoisesti halunnut profiloitua kaupunkilaisen ja sivistyneen elämäntavan lipunkantajaksi. Se on eräänlainen vastaveto sille, että suomalaista identiteettiä on perinteisesti ammennettu maaseudulta ja metsästä. Koen, että Suomessa saa olla juuri niin juntti kuin haluaa, mutta sivistystä saatetaan pitää tarpeettomana keikailuna.

Ajattelen, että kaupunki on kuin julkinen näyttämö, jossa jokaisella meistä on tietty rooli esitettävänä. Nuoruudessani katselin usein Fazerilla hienoja rouvia kettupuuhkineen ja kuohkeine hiuksineen. Tässä iässä tajuan itse kuin huomaamatta solahtaneeni samaan muottiin, vaikken turkiksia käytäkään. No, jonkunhan kaupunkilaisnaisten traditiota pitää jatkaa. Kuulun kaupunkilaiseen luovaan luokkaan enkä häpeä sitä.

Kaupunkilaisen elämän vastapainoa löydän Sysmän-mökiltämme. Paikka ei ole mikään peritty sukutila, mutta seutu itsessään on tärkeä, koska äidinäitini oli lähtöisin sieltä.

Jo lapsuudesta muistan kaksi erilaista mökkielämän mallia. Isän siskon eli tätini Hangon-mökillä syötiin rapuja ja vietettiin klassista, ruotsalaistyyppistä huvilaelämää. Sysmän sukulaisissa taas juotiin sahtia ja raivattiin hellepäivänä metsää rintaliiveissä ja sortseissa. Olen onnellinen siitä, että olen saanut kokea nämä molemmat maailmat.

VUOSI 1970. ”Hangossa kesänvietossa.”

Eniten pidän urbaanista man made -luonnosta, puistoista ja puutarhoista. Se lienee peruja niiltä vuosilta , kun asuimme puolison ja pienten lasten kanssa hetken Hollannissa 1990-luvun alussa. En ole luontoihminen. Nippanappa erotan kielon voikukasta ja haavan lehmuksesta. Metsään menen, jos pakko on.”

VUOSI 2014. ”Ylpeän opettajan kelpasi poseerata promootiossa nuorten tohtoreiden Heikki Rausmaan, Elina Melginin, Elina Seppälän ja Kristina Rankin kanssa.”

ROHKEUS

”Kahvihuoneen supinoista ei kannata piitata”

”Parasta tässä iässä on mielipiteellinen rohkeus. Minulla ei ole mitään menetettävää, uskallan täräyttää ilmoille näkemyksen kuin näkemyksen, toki hyvien käytöstapojen ja sivistyksen puitteissa. Fundamentalismia ja lokeroivaa konservatiivisuutta inhoan, yksilöä vapauttavia ajatuksia tervehdin ilolla. Koti, uskonto, isänmaa -ajattelua en ole ikinä kokenut läheiseksi. Ehkä siksi, että kasvoin normeja ravistelevalla 1960-luvulla, ja kotonakin näitä normeja kyseenalaistettiin.

Juuri nyt minua kiinnostaa nuoruuteni vuosikymmenen, 1970-luvun, maineen palautus. Ajanjaksolla on ikävä kaiku suomettumisen ja Kekkosen venytetyn valtakauden tähden. Vähemmän puhutaan siitä, että silloin esimerkiksi tasa-arvo eteni yhteiskunnassa jättiharppauksin: peruskouluja, päiväkoteja ja lainsäädäntöä kehitettiin, ajan henki oli dynaaminen. Keskeistä oli toivo paremmasta maailmasta ja usko siihen, että asioihin voi vaikuttaa omalla toiminnalla.

Se ajatus on muovannut suuresti maailmankuvaani. Mielestäni hyväosaisuuteen kuuluu myös vastuullisuus ja yhteisöllisyys: vaivannäkö oikeiden asioiden puolesta, liberaalit asenteet, nuorempien ihmisten pyyteetön mentorointi ja esimerkiksi lähipalveluiden tukeminen, vaikka ne olisivat hintavampia kuin Kehätien marketeista löytyvät vastineensa.

”En kuljeskele vielä hautuumailla miettimässä ikuisuutta tai tartu lehdessä ensimmäiseksi kuolinilmoituksiin.”

Äidiltäni olen perinyt huumorintajua ja tilannekomiikan ymmärrystä, molemmilta vanhemmiltani tiettyä pelkäämättömyyttä, kriittisyyttä ja kykyä kyseenalaistaa. Omakohtaisissa tietokirjoissani olen avannut porvarillisen taustani piilotettuja puolia ja omaa kehonkuvaani vatsamakkaroita ja suolisto-ongelmia myöten. En piittaa siitä, mitä minusta ajatellaan tai kahvihuoneessa kenties supistaan.

Ilmiöiden juurisyyt ja kontekstit ovat sydäntäni lähellä. Tutkijana on tärkeää nähdä ne pinnanalaiset asiat, joita yhteiskunta ei osaa sanoittaa. Uskallan puhua oikeastaan mistä vain.”