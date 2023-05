Lohjalla kasvanut Naiimo Bulhan on uskonyhteisössään harvinaisuus – kertoo, miten rankka lapsuus vaikutti häneen

EM-pronssimitalisti Naiimo Bulhan ei pelkää nyrkkeilykehään astuessaan mitään. Lapsuuden kokemukset opettivat hänet lujaksi. – Siinä on vahvuuteni. Olen kasvanut pelottomaksi.

Maailma kutistui kehän kokoiseksi.

Nyrkkeilijä Naiimo Bulhan, 22, kyyristyi valkoisten köysien ali ja tuijotti punaisiin pukeutunutta vastustajaansa silmiin. Yksi voitto, ja EM-mitali olisi hänen.

Mä hoidan tän, Naiimo sanoi mielessään ja löi hanskansa yhteen.

Kun Naiimo pokkasi vuosi sitten alle 22-vuotiaiden EM-kisoista pronssia, urheilupiireissä kohahti. Kuka oli tämä taitava nuori nainen, joka vaikutti ilmestyneen nyrkkeilykehiin tyhjästä?

– Olen ollut hiljainen tekijä, joka tykkää yllättää. Treenailen hissukseen ja annan tulosten puhua puolestaan.

Naiimon tapauksessa ei ole liioiteltua puhua nousukiidosta lajin huipulle.

Hän aloitti nyrkkeilyn täysin nollasta vain neljä vuotta sitten veljensä innoittamana. Treenisalilla valmentaja kiinnitti heti huomiota naisen ulottuviin raajoihin ja tinkimättömään asenteeseen.

– Olin tosi kömpelö ja kuntonikin oli olematon, mutta en antanut periksi.

Otteluihinsa Naiimo valmistautuu kuuntelemalla Koraania. ”Saan uskonnosta hirveästi voimaa kehään.”

Hän ajattelee, että nyrkkeilijän tärkeimpiä ominaisuuksia ovat sisu ja taistelutahto. Teknisesti lahjakas nyrkkeilijä ei pääse kovin pitkälle, jos hänellä ei ole sydän mukana kehässä.

– Siinä on vahvuuteni. Olen kasvanut pelottomaksi.

Leskiäidin kasvattama

”Äitini oli 15-vuotias ja raskaana, kun hän muutti Somaliasta Suomeen vuonna 1997.

Isäni oli asunut täällä jo useita vuosia. Vanhempani asettuivat asumaan Lohjalle ja saivat vuoden välein kolme lasta, kaksi isoveljeäni ja minut.

Kun olin kahden kuukauden ikäinen, isäni kuoli sydänkohtaukseen. Äiti jäi 18-vuotiaana kolmen vaippaikäisen kanssa yksin. Hän asui maassa, josta hän ei tuntenut juuri ketään ja jonka kieltä hän ei puhunut. Lisäksi minulla oli vauvana vakavia terveysongelmia, ja lopulta jouduin operaatioon, jossa minulta poistettiin toinen munuainen.

” Äitini oli 15-vuotias ja raskaana, kun hän muutti Somaliasta Suomeen.

Vieläkin mietin, miten äiti selvisi yksin tuosta kaikesta. Hän on käsittämättömän vahva nainen. Luulen, että myös äidin taustasta oli apua. Somaliassa tytöt joutuvat aikuistumaan varhain ja pitämään huolta pienemmistä sisaruksistaan.

Olemme jutelleet äidin kanssa tuosta ajasta, eikä hän muistele sitä pahalla. Sosiaalitoimesta sai apua ja äiti tutustui naapureihimme, jotka olivat ihania ihmisiä. Elämä ja arki lähtivät rullaamaan.

Äiti on minulle esikuva sekä elämässä että urheilussa. Hän on näyttänyt, mitä sisu oikeasti merkitsee.”

Nyrkit pystyssä

”Kun olin pieni, olimme Lohjan ainoa somaliperhe. Muita muslimeita oli harvakseltaan. Sanomattakin oli selvää, että erotuimme katukuvasta.

Koin jo lapsena jatkuvasti rasismia. Kadulla huudeltiin rättipäätä ja viitattiin ihonväriin. Onneksi liikuin lähes aina veljieni kanssa, enkä joutunut pelkäämään. Opimme näkemään jo kaukaa, kuka vastaantulija alkaisi haukkua. Olimme valmiina ja lähdimme heti tyypin perään kyselemään, mikä oli homman nimi.

Naiimo rakkaiden isoveljiensä kanssa. Sisarusten välit ovat edelleen erittäin läheiset.

Osa huutelijoista alkoi aggressiivisiksi, ja sitten piti tapella vastaan. Huomasin jo silloin, että pärjäsin ja osasin pitää puoleni. Olin hengaillut koko lapsuuteni veljieni kanssa ja olin tottunut rymyämään ja nujakoimaan. Kasvoin kovaksi.

Rasismi ei jättänyt minuun syvempiä jälkiä. Ajattelin, että ongelma on huutelijoissa itsessään, ei minussa. It is what it is.”

Veljen kautta kehään

”Olen aina ollut liikunnallisesti lahjakas, mutta ennen nyrkkeilyn aloittamista en ollut ikinä varsinaisesti harrastanut urheilua.

Varhaisteininä haaveilin jalkapalloilusta, mutta tuntui, että muut olivat aloittaneet lajin tyylin heti, kun olivat oppineet kävelemään. Tuntui jo ajatuksen tasolla vaikealta yrittää sopeutua valmiiksi tiiviiseen porukkaan.

Kolme vuotta sitten asuin vielä kotona äidin ja kahden isoveljeni ja pikkuveljen kanssa. Vuotta minua vanhempi veljeni oli alkanut harrastaa nyrkkeilyä ja hehkutti lajia aina treeniensä jälkeen. Mielenkiintoni heräsi, ja pyysin päästä mukaan harjoituksiin. Veli ei ollut innostunut. Pelkäsi kai, että sisko saisi turpaansa.

En luovuttanut, ja lopulta veli suostui. Heillä oli silloin käynnissä peruskuntokausi ja ohjelmassa olivat porrastreenit. Veli varmaan ajatteli, että portaissa en ainakaan satuttaisi itseäni.

Lohjan nyrkkeilykerhon valmentaja Risto Lindstedt näki Naiimossa potentiaalia jo ensimmäisissä treeneissä.

Treenit olivat niin rankat, etten muista niistä tänäkään päivänä juuri mitään. Vaikka maitohapot jylläsivät lihaksissa ja päässä melkein sumeni, en luovuttanut.

Harjoitusten jälkeen valmentaja tuli pyytämään minua treenisalille kokeilemaan. Hän varmaan huomasi, että minulla riittää asennetta, jota kehässä tarvitaan.

Jo ensimmäisissä nyrkkeilytreeneissä minusta tuntui siltä, että olen löytänyt oman juttuni. Myös valmentaja kehui ja sanoi, että olen selvästi lahjakas. Oli tärkeää, että joku uskoi minuun alusti asti ja näki potentiaalini.”

Köniin tulee – ja se kehittää

”Minulle on ollut ihan sama, kuka tulee kehässä vastaan. En ole osannut pelätä.

Jotkut suosivat etenkin uransa alussa heikompia vastuksia, mutta minä olen halunnut otella itseäni parempia vastaan. Se kehittää paremmin kuin mikään muu, vaikka häviäisikin.

” Totesin vain, että katsos, sisko kyllä pärjää.

Äiti ja veljet olivat aluksi huolissaan, mikä on ihan ymmärrettävää. Nyrkkeily on laji, jossa voi sattua. Äitiä mietitytti etenkin se, että minulla on vain yksi munuainen. Entä, jos saisin iskun, joka vaurioittaisi sitä? Riski on toki olemassa, mutta sen kanssa on täytynyt oppia elämään. Nykyisin äiti tukee minua täysillä, kun hän näkee, miten paljon nautin tästä.

Veljen huoli hälveni, kun otin sparriottelun erästä treeniryhmämme tyttöä vastaan. Hän oli minua kokeneempi, ja veli pelkäsi, että minut hakataan. Lopulta vastustajani poistui kehästä nenäänsä pidellen. Totesin vain, että katsos, sisko kyllä pärjää.

Lohjalla ei ollut tarpeeksi naisnyrkkeilijöitä, joten harjoittelin enimmäkseen poikien kanssa. Pojat eivät toki lyö täydellä voimalla, mutta pistävät kyllä minut koville. Köniin on tullut välillä niin, että on pitänyt vuodattaa kyyneleitä. Sekin kuuluu lajiin.

Menin ensimmäisiin kisoihin, kun olin treenannut vasta kaksi kuukautta. Kun näin itseäni pienikokoisemman vastustajan, ajattelin, että tuon pikkutytön tyrmään tuosta vain. Olin aivan liian itsevarma. Kun matsi alkoi, vastustaja kävi päälle hullun lailla. En osannut liikkua enkä väistellä, eikä minulla ollut lainkaan kuntoa. Sain pahasti turpaani.

Olin ottelun jälkeen aivan maassa, sillä veljeni ja serkkuni olivat olleet katsomossa. Onneksi valmentajani ja monet muut tulivat kehumaan suorituksiani: kun vain jaksaisin treenata kovaa, minusta voisi tulla todella hyvä.”

Entisestään sisuuntunut

”Somalitaustainen musliminainen on harvinaisuus nyrkkeilykehässä, etenkin Suomessa.

On täysin väärä luulo, että somaliyhteisössä naisen paikka olisi kotona. Me saamme urheilla ja tehdä töitä siinä missä miehetkin.

Suomalaisia somalinaisia ei ole vielä juurikaan nähty ammattiurheilijoina, ja se johtuu mielestäni siitä, että meidän vanhempiemme piti ensin sopeutua elämään Suomessa. He ovat keskittyneet siihen, että heidän lapsensa ovat päässet hyvin sisään yhteiskuntaan. Luulen, että somalinaisia nähdään tulevaisuudessa yhä enemmän sekä urheilussa että korkeissa viroissa.

Naiimon vahvuus nyrkkeilijänä on ulottuvuus. Hän on 170 senttiä pitkä, ja hänellä on erityisen pitkät kädet. Myös vasenkätisyydestä on hyötyä.

Olen herättänyt nyrkkeilypiireissä huomiota, mutta se on ollut enimmäkseen positiivista. Seurakaverit ovat ottaneet minut alusta asti vastaan ennakkoluulottomasti.

Nyrkkeily on arvostelulaji, jossa tuomari päättää voittajan. Etenkin maahanmuuttajataustaisten kohdalla tulee kyseenalaisia tappioita, ja niitä on mahtunut omankin urani varrelle. Uskon, että kyse on ollut ihonväristäni ja uskonnostani. Olen vain sisuuntunut entisestään ja päättänyt, että minun pitää voittaa niin selvästi, ettei tuomari voi kääntää tulosta.

Uskontoni ei vaikuta nyrkkeilyyni muuten kuin vaatetuksen suhteen. Pidän treeneissä ja otteluissa huivia ja pukeudun löysiin, kropan peittäviin vaatteisiin. Ramadanin aikana paastotaan auringonnoususta auringonlaskuun. Silloin en pysty harjoittelemaan täysillä, mutta se on valmentajalleni ok. Uskonto tulee minulle ykkösenä.”

Esikuva somalinaisille

”Treenaan 5–7 kertaa viikossa. Lisäksi teen päivätöitä elektroniikkatyöntekijänä.

Nousen joka aamu puoli kuudelta, jotta ehdin kuudeksi töihin. Töiden jälkeen käyn nopeasti syömässä kotona ja jatkan siitä treeneihin. Kotiin pääsen vasta iltamyöhään.

Yhtälö on uuvuttava. Olin suurimman osan viime syksystä sairaana, sillä en ehtinyt palautua kunnolla. Minun pitäisi päästä treenaamaan täysipainoisesti, mutta rahoitusta on vaikea saada. Nyt minulla on onneksi manageri, joka auttaa etsimään sponsoreita.

Tähtään seuraaviin olympialaisiin, jotka järjestetään vuonna 2024. Projekti on vaativa, mutta uskon 150-prosenttisesti, että pääsen sinne. Pitää vain tehdä kovasti töitä.

EM-kisojen mitalinjako oli tunteikas hetki. Kisat osoittivat Naiimolle, että hän pärjää kansainvälisissäkin kehissä.

Kun julkaisin Instagramissa kuvan EM-pronssistani, sain valtavan määrän viestejä somalinaisilta ympäri maailman. Monet ovat kyselleet, miten ja missä nyrkkeilyn voi aloittaa. Olen kertonut oman tarinani ja kannustanut naisia lajin pariin.

Urheilu-uran jälkeen tavoitteenani on päästä opiskelemaan lääkäriksi. Haaveilen myös siitä, että perustan vanhempieni kotimaahan Somaliaan nyrkkeilysalin naisille.

Mieheni tukee uraani täysillä. Haluamme lapsia tulevaisuudessa, jos Jumala suo, mutta sen aika ei ole vielä.

Ensin haluan nähdä, kuinka pitkälle voin päästä kehässä. Sydämeni kuuluu nyt nyrkkeilylle.