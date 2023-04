Lääkäri lausui pysäyttävät sanat diabetesta sairastavalle Marita Taavitsaiselle – ”Ajattelin, ettei minusta tule ikinä äitiä”

Marita Taavitsainen on oivaltanut, että vaikeuksissa ei itku auta, että rakkaus on ikuista, kohteet vain vaihtuvat ja että äitiys muuttaa elämää enemmän kuin ikinä voisi etukäteen kuvitella.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

ONNI

”Arki on paras nautinto”

”Nautin nyt perhe-elämästä, josta en ennen lapsia tiennyt mitään. Arkinen onni on nautinnoista parasta. Kun saan silmät auki aamulla, pieni koiramme Pommi nuolaisee poskeani ja nousen ylös.

Nautin vahvasta kahvista, ja nuorempi tyttäreni Iines paistaa maailman parasta pannukakkua, se maistuu kahvin kanssa. Hän on muutenkin innokas kokkaamaan.

Olen herkuttelija henkeen ja vereen, ja kaasuhellalla syntyy hyvää ruokaa. Nykyään käyn ani harvoin ulkona, minulle riittävät keikkani ja se, että olen joka toinen maanantai bingoleidinä Baltic Princess -laivalla.

Rakastan saunomista. Meillä on nyt kaksikin saunaa, tavallisen lisäksi infrapunasauna, jonka makuun en ole vielä päässyt.

Olen oivaltanut tällä elämänkokemuksella, että vaikka aina on jotain ikävyyksiä, kuten se, että työt menivät alta pandemian aikana, niin ydinonni ei katoa mihinkään. En osaa masentua, vaikka raha on olleet välillä tiukilla. Itku ei auta vaikeuksien keskellä, vaan aina on mentävä eteenpäin. Niin tein ja teen.

Nyt panostan elämänlaatuun. Muutimme uuteen kotiin vuoden alussa. Korkeassa olohuoneessa on tilaa hengitellä ja myös treenata laulamista. Kukaan ei häiriinny, kun seinänaapureita ei ole.”

Vappu 1980. ”Minulla on yhä tämä piano, jota soitan tässä 12-vuotiaana.

TAITEKOHTA

”Äitiys muuttaa elämän”

”Minulla ei ollut ikinä vauvakuumetta, ei silloinkaan, kun diabeteslääkärini sanoi ollessani kolmekymmentä, että jos haluan lapsen, se olisi tehtävä heti. Olin sairastunut ykköstyypin diabetekseen kymmenen vuotta aikaisemmin.

Olin jo ajatellut, ettei minusta tule ikinä äitiä ja olin 40-vuotias, kun Stella syntyi vuonna 2009. Kaksi vuotta myöhemmin saimme Iineksen. Onneksi kävi niin, enkä voisi kuvitella enää toisenlaista elämäntilannetta.

Lapset syntyivät niin lähekkäin, että olen arvellut myöhemmin olleeni jonkinlaisessa synnytyksen jälkeisessä masennuksessa. Lapsen syntymä oli sellainen myllerrys ja elämänmuutos, etten osannut kuvitella sitä ennakkoon mitenkään. Olen sellainen luupää, että vaikka sain neuvoja joka puolelta, en osannut ennakoida muutoksen suuruutta.

Kukaan ei kertonut minulle sitä, miten oma yksityisyys tavallaan loppuu. Muutos oli totaalinen, mutta ei missään tapauksessa huono.”

TEINIT

”Pienet lapset, pienet murheet”

”Erosimme tyttöjen isän kanssa, mutta meillä on toimiva yhteishuoltajuus, ja tytöt ovat puoliksi minun, puoliksi hänen luonaan. Olisi todella vaikeaa olla yh-äiti, ja arvostan heitä, jotka siihen pystyvät. Ilman tukiverkostoa tilanne olisi vaikea, mutta moni selviytyy silti. Oma äitini oli aikoinaan yksin siinä tilanteessa, kun isäni kuoli ja jäimme äidin kanssa kahden.

Teini. ”Tukkamallistani näen, että olen tässä 15-vuotias.”

Tyttärieni mielestä olen varmaan aikamoinen tiukkis ja kalkkis, vaikka omasta mielestäni olen rento ja kuunteleva äiti. Teinien kanssa vanhempien on oltava tiukkana. En sallisi ikävää käytöstä tai tottelemattomuutta, mutta sellaisiakin tilanteita nykyään on. Puoli yhdeksän kotiintuloaika ei välttämättä pidäkään! Minulla itselläni ei ollut vaikeaa murrosikää, joten en oikein tiedä siitä mitään.

Sanonta pienet lapset, pienet murheet pitää paikkansa. Kun on isommat lapset, niin isompia ovat myös murheet. Täytyy vain jaksaa jankuttaa asioista, ja uskon, että se tuottaa loppupeleissä tuloksen.”

RAKKAUS

”Luottamus on tärkeintä”

”Sanotaan, että rakkaus on ikuista, kohteet vain vaihtuvat. Niinhän se kai on.

Olimme tyttöjen isän kanssa naimisissa klassiset seitsemän vuotta. Olen nyt ollut jo vuosia uudessa parisuhteessa, mutta emme asu saman katon alla. Hän on läsnä silti, vaikka ei joka päivä fyysisesti.

Rakkaus merkitsee minulle tunnetilaa, ettei ole ikävä mihinkään enkä kaipaa mitään. Sellaisessa elämäntilanteessa koen nyt olevani.

Läheisyyden lisäksi parisuhteessa on tärkeää luottamus. On tärkeää voida puhua kumppanin kanssa kaikista maailman asioista, ja samoin on tärkeää, että kumppani ymmärtää koko elämäni kirjon, myös kaiken sen, mitä ammattini sisältää. Voin jakaa hänen kanssaan myös kaikki arkiset asiat.”

LAPSUUDENKOTI

”Arvoista tärkein on rehellisyys”

”Olin viisivuotias, kun isäni kuoli alkoholin aiheuttamiin sairauksiin. Lopullinen kuolinsyy oli keuhkokuume. Minulla ei ole hänestä juuri mitään muistoja, mutta vieläkin luokseni tulee ihmisiä, jotka kertovat tunteneensa hänet.

Olen ainoa lapsi, ja jäimme isän kuoltua äidin kanssa kahden. Olin seitsemän, kun äiti alkoi seurustella, ja kymmenen vuotta myöhemmin äiti ja isäpuoleni Jokke menivät naimisiin. Lapsilleni Jokke on pappa.

Äiti ja tytär. ”Rakas äitini Sirkka Rämö, tässä olemme kuvassa vuonna 1972.”

Äiti ja minä elimme lapsuudessani tiukassa ja erottamattomassa symbioosissa. Kun ostin 10-vuotiaana lapsilisärahoilla pianon, äiti kannusti minua soittamaan ja esiintymään. Kävin säntillisesti pianotunneilla. Sama piano minulla on yhä olohuoneessamme.

Äitini on täydellinen äiti: huolehtivainen, jämpti ja taitava. Sain ainoana lapsena kaiken, mitä toivoin. Se ei tarkoita mitään ylenmääräistä, vaan paljon rakkautta ja kannustusta.

Äiti on kova laulamaan, ja hän opetti minua tanssimaan. Kun televisiosta alkoi Lauantaitanssit, työnsimme matot nurkkaan ja tanssimme.

Äiti on opettanut minulle arvoista tärkeimmän, rehellisyyden. Häneltä perin myös sisustamisen ja kodin laittamisen innon. Joulut ja pääsiäiset olivat lapsuudenkodissani kauniita, samoin nyt omassa kodissani.

Lapsuudenkesät olivat aina aurinkoisia, kuten monien muistoissa ovat. Kun kesäloma alkoi, minut laitettiin junaan ja matkustin Pieksämäelle. Molemmat mummolani olivat Haapakoskella. Poimimme mansikoita ja osallistuin pikkukylän puuhiin. Mummoloissa ei ollut hevosia, mutta hätätilanteessa ratsastaminen lehmälläkin onnistui!

Loman loputtua puhuin savon murretta. Aika pian se kuitenkin kotona Kotkassa muuttui eteläkarjalan mie- ja sie-murteeksi. Se kuuluu puheessani vieläkin.”

LAULAJAN TAIVAL

”Hidas tarvitsee lähelleen nopean”

”Olen ammatiltani ennen kaikkea laulaja, ja se määrittää identiteettiäni. Kilpailu alalla on kovaa, mutta jokaiselle löytyy oma yleisönsä. Myös minulle – ensi kesä on jo täyteen buukattu. Näyttelen Ruissalon kesäteatterin Satumaan kuningas – Reijo Taipale -musikaalissa. Sen päälle kaikki tanssilavakeikat.

Tunnen onnistuneeni laulajan työssä hyvin ja olen elementissäni päästessäni lavalle. Silloin olen vahvasti elossa, ja kaikki muu unohtuu.

Syksyn sävel 1998. ”Voitin Syksyn sävel -kilpailun kappaleella Andre.”

En ole kokenut urallani mitään suuria pettymyksiä, vaikka työ on yhtä aaltoliikettä. Iloitsen siitä, että saan uutta musiikkia ulos huhtikuussa. Sitä tehdään sinkku kerrallaan, ja onneksi minulla on kannustava tuottaja Kalevi Puonti. Olen itse hidas reagoimaan, ja tarvitsen lähelleni juuri hänen kaltaisensa nopean reagoijan.

Olen myös tehnyt muutamia sisustustöitä käytyäni Työtehoseuran puolitoistavuotisen sisustussuunnittelijakurssin. Yksi töistäni on Torniossa, jossa suunnittelin Boutique Hotel Mustaparran koko sisustuksen. Tykkään ihan hulluna sisustaa kavereitten kämppiä!

Minulla on myös pieni buduaari uuden kotini yhteydessä. Opiskelin aikoinaan kampaajaksi, mutta en ole tehnyt niitä hommia vuosiin. Buduaarissa voisin tulevaisuudessa tarjota vinkkivitosia laulajan alalle pyrkiville – ja heillekin, jotka haluavat kehittyä karaokessa.”

UNELMAT

”Talvi Kanarialla on parasta”

”Suurimmat unelmani liittyvät lapsiini Stellaan ja Iinekseen. Toivon, että he ovat elämässään onnellisia ja pysyvät kultaisella keskitiellä ja saan kasvatettua heidät hyvään aikuisuuteen.

Unelmoin siitä, että lasten aikuistuttua voin olla kesät Suomessa ja viettää talvet Kanarian saarilla, Playa del Inglesissa. Siellä sijaitsevassa Iskelmäbaarissa olen ollut ennen koronaa esiintymässä joka tammikuu. Minulla on siellä vakkariasiakkaat ja verkosto valmiina.

Olen kiertänyt paljon maailmaa, Australiat ja muut, mutta Kanaria ja Playa del Ingles on minulle se rakkain paikka. Se oli vuosia lapsillekin kuin kesämökki, koska olimme siellä joka talvi.

Siellä se saari minua odottaa.”

IKÄÄNTYMINEN

”Vertaistuki on tärkeää”

”En voi väittää, että ikääntyminen olisi kivaa, kun vähän joka paikkaan sattuu. Minulla on synnynnäinen lonkkavika, joka on johtanut selän virheasentoon ja eriasteisiin lonkkakipuihin. Nyt kotikatumme toisella puolella on kuntosali, joten en voi keksiä tekosyitä, miksi en menisi sinne.

Minun on oltava diabeteksen kanssa tarkkana, kun sokeritasapaino vaihtelee helposti. Minulla on lääkityksenä monipistoshoito, ja aina, kun syön, pitää muistaa pistää. Olin aikoinaan kampaamossa töissä, kun työterveystarkastuksessa ilmeni, että paastosokeri oli korkealla. Onneksi se löytyi ajoissa, eikä mitään fataalia ehtinyt tapahtua.

Diabeteksen myötä on tullut lisäsairauksia kuten nivelvaivoja, eivätkä vaihdevuodetkaan ole parantaneet tilannetta. Olen aina ollut hyvä nukkumaan, mutta vaihdevuodet ovat vaikeuttaneet nukkumista.

Minun kuntokuurini on keikkailu. Sykkeet nousevat, kun esiintyy lavalla kaksi tuntia. Ja onneni hyvät kaverit patistavat lenkille. Olin helmikuun alussa Tallinnassa ystäväni ja kollegani Anna Hanskin kanssa, ja kävelimme päivän mittaan 15 000 askelta.

Urani alussa olin yksinäinen susi, vaikka minulla oli toki tuttu bändi, mutta ikääntymisen myötä ystävät ja vertaistuki ovat entistä tärkeämpiä. Nyt minulla on enemmän ystäviä kuin ennen – tai sitten minulla on enemmän aikaa heille.

Minulla on nyt vaivana jäätynyt olkapää, ja sen paraneminen voi viedä kuulemma puolitoista vuotta. Sekin on luultavasti diabeteksen aiheuttama vaiva.

Vaikka näitä vaivoja on, olen henkisesti tasapainossa itseni kanssa. Sormeni syyhyävät nyt jo uuden kodin puutarhatöihin ja aurinkotuolit odottavat kevättä ja kesää.”

5-vuotias. ”Minulla on yhä tallella nuo rusettinauhat!”

HYVÄSTIJÄTÖT

”Jokainen päivä on elettävä täydesti”

”Lapsuuteni paras ystävä kuoli kymmenisen vuotta sitten yllättäen ja kummisetäni viime kesänä. Nyt Jokke-pappa on vakavasti sairas, ja äiti on hänen omaishoitajansa. Tilanne on vaikea, mutta äidissäni on paljon energiaa. Toivon, että hänellä riittää voimia ja että hän muistaa, että apuakin on tarjolla. Kaikkea ei tarvitse tehdä yksin.

Papan tilan huonontuessa tyttäreni ovat kyselleet kuolemasta ja olen koettanut heille siitä kertoa.

Marita muutti uuteen vuokrataloonsa alkuvuodesta. ”Asun täällä tyttärieni ja Pommi-koiran kanssa, miesystäväni asuu omassa asunnossaan.”

Olen mielestäni rohkea ihminen, vaikka vanhemmiten olenkin tullut entistä turvallisuushakuisemmaksi ja mukavuudenhaluisemmaksikin. En pelkää tai mieti omaa kuolemaa, mutta olen sitä mieltä, että jokainen päivä on elettävä niin täydesti kuin pystyy. Mikään ei ole ikuista.”

Fakta Marita Taavitsainen Syntynyt 24.8.1968 Kotkassa. Iskelmälaulaja, vuoden 1995 tangokuningatar. Tyttäret Stella ja Iines. Uutta musiikkia huhtikuussa. Mukana Ruissalon kesäteatterissa.

