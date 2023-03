Yksi hetki Meksikossa käänsi Eve Hietamiehen elämän ylösalaisin – ”Sammuimme kaksistaan rannalle”

Eve Hietamies on oivaltanut, että rähjääminenkin on rakkautta, kenenkään ulkonäköä ei pidä kritisoida ja että suru kuuluu menetyksistä toipumiseen.

Kirjailija Eve Hietamiehen avioliitto Alan Mundayn kanssa on kestänyt pian 20 vuotta. ”Meillä on hyvä parisuhde, rähjäämme kovaäänisesti, sovimme nopeasti ja rakastamme lujaa.”

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

KOHTALONISKU

”Yksi hetki voi mullistaa elämän”

”En tiennyt, että sinfoniat voivat soida, kun rakastuu, enkä sitä, miten yksi hetki Meksikossa kääntäisi elämäni ylösalaisin.

Kun pikkusiskoni Anu oli työharjoittelussa Suomen suurlähetystössä, menimme Saimi-mummon kanssa lomalle hänen luokseen. Jätimme mummon suurlähettiläsparin hoteisiin – mummo toki tunsi heidät – ja matkustimme Anun kanssa Jukatanin niemimaalle. Matkalla kaikki oli ensin ihan hanurista. Istuin kanojen keskellä bussin lattialla seitsemän tuntia, sitten eksyimme ja haahuilimme 40 asteen helteessä kaktusmetsässä ilman lippahattuja. Lopulta päädyimme paratiisiin, jossa kuljimme koko loman ilman kenkiä.

Häämatkalla. ”Olimme Alanin kanssa häämatkalla Lake Districtin maisemissa, ja mukanamme olivat kämppäkaverimme Lisa ja Chris.”

Viimeisenä iltana sorruin tapojeni vastaisesti juomaan alkoholia ruotsalaisen euroviisuporukan kanssa. Jossain vaiheessa brittiläisen Alanin ystävä tuli pöytäämme iskemään minua. En ollut tippaakaan kiinnostunut. Sitten tuli Alan ja menimme kaksistaan rannalle, jonne sammuimme. Kun heräsimme, juttelimme kaksitoista tuntia, ja Anu kävi välillä rähjäämässä, koska joutui pakkaamaan yksin matkatavaramme.”

PARISUHDE

”Rähjääminenkin on rakkautta”

”Sain Alanilta Suomeen kirjeen, jossa hän kertoi aaseista, hevosista, pupuista ja kanervista. Ajattelin, että mies on umpihullu! Ei ollut – hän ei vain oikein osannut kirjallista ilmaisua ja kopioi sanasta sanaan kotiseutunsa New Forestista kertovan turistiesitteen. Vastasin kirjeeseen, ja kun kuuteen viikkoon miehestä ei kuulunut mitään, soitin hänelle. Hän ilahtui älyttömästi ja osti seuraavalle aamulle lennon Helsinkiin.

Meillä ei tullut mieleenkään, ettemmekö onnistuisi. Ensin minä muutin vuodeksi Englantiin ja kirjoitin siellä tv-sarjaa Sydän toivoa täynnä. Sitten Alan halusi muuttaa Suomeen ja sai saman tien täällä työpaikan. Menimme naimisiin vuonna 2003.

Häät 2003. ”Vietimme häitä vuonna New Forestin Lynhurstissa. Juhlat olivat hervottoman hauskat, kuten kuvasta näkyy.”

Meillä on hyvä parisuhde, rähjäämme kovaäänisesti, sovimme nopeasti ja rakastamme lujaa. Alan on niin mies! Rakkaus on kestänyt hänen pitkät työmatkansa ulkomaille, ja suhteessamme on yhä intohimoa. Välillä katson häntä ja ajattelen, että vau, tuo mies on elämässäni.

Alanin kanssa olen oppinut kuivan ja karun brittihuumorin. Englannissa Alan laittoi minut katsomaan tv-sarjaa Men behaving badly. Otin kaikki oppini siitä.”

ÄITIYS

”Menetykset näyttävät merkityksen”

”Elämäni tärkeysjärjestyksessä olen ensimmäiseksi äiti, sitten kirjailija ja käsikirjoittaja. Olin myös toimittaja 35 vuotta, mutta en enää.

Halusimme Alanin kanssa lapsen. Minulla oli virallisesti kymmenen keskenmenoa, mutta tosiasiassa varmaan parikymmentä. Olin viisi vuotta jatkuvasti raskaana ja jo ennen kuin menimme naimisiin. Piti kokea menetykset ennen kuin aloin oikeasti oivaltaa, mitä menetän, jos en saa lasta.

Umppa ja Rätti. ”Rakas Umppa 4-vuotiaana ja hänen joka paikan Rättinsä, joka oli leikattu kashmirhuivistani.”

Poikamme Christopher eli Umppa, kuten häntä pienenä kutsuin, syntyi kesän 2005 kuumimpana päivänä. Oli sellainen helle, että lämpömittari suli Naistenklinikan ilmoitustaululla.

Umppa saatiin maailmaan imukupilla, ja kun ensimmäistä kertaa pesin häntä, ajattelin, ettei poika siitä rikki mene, kun on jo imukupistakin selvinnyt. Minulla oli jo ikää, joten olin aika rela äiti. Jätin pois d-vitamiinitipat, koska poika sai niistä vatsakipuja, enkä välittänyt neuvolan motkotuksesta. Jos hän söi paperia tai voikukkia, en hermostunut. Olen kuvannut koko äitiyden ja vauva-arjen romaanissani Yösyöttö.

Tänä päivänä 17-vuotias kundi taputtaa minua päähän ja kertoo kaiken, minkä hän katsoo minun tarvitsevan tietää. Hän opiskelee Perhon liiketalousopistossa.

Kun minusta tuli äiti, tuli minusta myös koko maailman äiti. Kotimme on välillä kuin hollitupa, kun sisään lampsii Christopherin kaksimetrisiä kavereita. Korstot tyhjentävät jääkaapin ja halaavat minua lähtiessään. Ihanaa porukkaa!”

LAPSUUS

”Rakkaus kasvattaa”

”Elämäni ensimmäinen muistikuva liittyy huolehtimiseen ja turvallisuuden tunteeseen. Olin kaksivuotias, minulla oli tuhkarokko ja makasin vanhempieni sängyssä, äitini Laila istui vieressä ja silitti minua. Hän kertoi, että vanhempi siskoni Kristiina on apteekissa ostamassa lääkkeitä.

Töissä 2007. ”Tämä kuva kertoo kaiken. Kirjoitimme Lailan kanssa Tauno Tukevan sotaa, ja Umppa istui usein työpöydällä.”

Turvallisuuden tunne muokkasi lapsuuttani. Koko Lappeenranta oli leikkikenttämme, eikä ollut mitään pelättävää. Lauantaisin menimme syömään Meijeri-baarin yläkertaan, ja vanhemmat opettivat meille tytöille siinä sivussa pöytätavat. Laila oli vielä kotiäiti, isä Heikki ,”Hietsu”, oli A-lehtien piirimyyntipäällikkö ja Osuuspankin markkinointipäällikkö. Minulla oli pinnasänky piirimyyntikonttorissa ja nukuin Apu-lehtien keskellä. Lehdestä tulikin kohtaloni.

Hietsun sylissä. ”Onneksi isäni voi hyvin, ja huumori on entisellään.”

Vanhempani opettivat, ettei saa valehdella, ja ainoa selkäsauna oli, kun äiti saattoi läimäistä kädellä. Meidät kasvatettiin rakkaudella.

Olin jo aikuinen, kun Laila ja Hietsu erosivat. Ero oli helpotus, koska heidän rakkautensa oli kuollut, mutta ystävyys säilynyt. Minä asuin silloin yksin kissan kanssa.”

ITSETUNTO

”Ulkonäköä ei pidä arvostella”

”Olin yhdeksänvuotias, kun muutimme Lappeenrannasta Helsingin Vuosaareen. Kun opettaja pilkkasi Karjalan murrettani, lopetin puhumisen vuodeksi ja opettelin stadilaiseksi. Olen kokenut jengisodat ja kerran sain puukoniskun jalkaani. Joimme kavereiden kanssa pussikaljaa, mutta lopetin ryyppäämisen aika nopeasti. Se ei ollut minun juttuni toisin kuin tupakointi.

Jos olisimme jääneet Lappeenrantaan, elämä ehkä olisi ollut toisenlaista. Teini-iässä minulla puhkesi anoreksia, lintsasin koulusta ja pyörin hämärissä porukoissa. Unirytmini oli niin sekaisin, että varastin kavereitteni vanhemmilta unilääkkeitä saadakseni nukkua.

Eve, 1 v. ”Olin hyvin iloinen ja tyytyväinen, koska olin maalannut seinät kakalla ja minut oli juuri pesty.”

Anoreksia puhkesi uudelleen, kun 21-vuotiaana kirjoitin esikoiskirjan ja lehtikolumnissa minua verrattiin ulkonäöltäni melonipäärynäksi. Syömishäiriö kesti vuosikausia. Laihduttaminen meni välillä ihan överiksi. Kun täytin 30, laihdutin 16 kiloa, erosin toimittajamiehestäni, ostin auton ja uudet hampaat.

Nyt 58-vuotiaana en enää leiki ruokailun suhteen, mutta olen hirveän arka ulkonäköön liittyvistä kommenteista. En koskaan kritisoi muiden ulkonäköä.”

HENKINEN JA FYYSINEN KIPU

”Ulkoilu on lääke moneen”

”Vuoden 2019 maaliskuussa otin lapiolla lunta kotitalomme katolta, kun putosin ulkotikkailta parin metrin ilmalennon selälleni jäiseen maahan. Lannerankani murtui, ja kivut olivat järjettömät. Olin yhdeksän kuukautta sairauslomalla. Lääkärini sanoi, että koska olen vanhempi tupakoiva akka, luuni eivät luudu yhtä nopeasti kuin nuoremmilla.

Vasta viime vuoden elokuussa aloin liikkua enemmän. Toinen koiramme Lili oli kuollut, ja aloin ulkoiluttaa labradorinnoutajaamme Nalaa kaksi tuntia päivässä. Tapaan joka aamu iloisen, koiriaan ulkoiluttavien naisten joukon, ja meillä on hauskat jutut.

Käyn pilateksessa, ja ohjaaja on saanut minut sellaiseen kuntoon, että pystyin ennen joulua lopettamaan kipulääkkeiden käytön. Uskomatonta kyllä, liikunta on lääke.

Henkinen kipu alkoi lokakuussa 2020, kun minä ja monet muut saimme potkut toimittajan töistämme. Se oli henkinen giljotiini, jossa kadotin kaiken ilon ja halun kirjoittaa ihmisten tarinoita. Jos toimittajan identiteettini ei olisi silloin kuollut niin totaalisesti, yrittäisin varmasti hankkia lisätienestejä toimittajana.

En voi kieltää, etteikö minulla ole ikävä niitä aikoja toimituksessa. Olen miettinyt tuhlasinko elämäni yritykselle, joka mielestäni petti minut? Olen helvetin katkera, mutta katkeruuden vastapainoksi olen löytänyt ilon kirjailijana. Intohimo, mikä minulla oli lehtityöhön, on siirtynyt kirjoihin.”

LUOVA TYÖ

”Kirjoittaminen on kipeää ja ihanaa”

”Lailan ensimmäinen kirja ilmestyi, kun olin seitsemänvuotias. Seuraavat 40 vuotta Laila kirjoitti ja kirjoitti. Sitten minäkin aloin kirjoittaa hänen kirjoituskoneellaan. Kun olin kolmetoista, Laila osti minulle Erica Electric -merkkisen sähkökirjoituskoneen. Siitähän taivas aukesi.

Eve, Tiina ja Anu. ”Laila leikkasi meille tytöille samanlaiset otsatukat vuonna 1970.”

Kirjoitin Hietsulle 50-vuotislahjaksi satasivuisen Isäni ikiliikkuja -kronikan, johon haastattelin hänen ystäviään ja työkavereitaan. Oikein hätkähdin, että pystyin kirjoittamaan sata sivua. Esikoiskirjaa hakkasinkin sitten viisi vuotta. Jos joku sanoo, että Hietamiehen nimellä pääsee helpolla, niin ei helvetti pääse.

Kirjoittaminen on monesti turhauttavaa ja väsyttävää, ja se tekee kipeää. Mutta on se myös hauskaa, ja työn hauskuudesta syntyi Antti Pasasenkin tarina. Heitin päähenkilön vauva-arkeen, jota naiset elävät ja jossa itse elin. Nyt minulla on mielessäni Pasasesta kertovan romaanisarjan viimeinen osa sekä yksi lastenkirja.

Tänä keväänä ilmestyy myös tosipohjainen romaani, Palavaa lunta, jossa kerron huumeriippuvuudesta selvinneen Riikan tarinan. Minua kosketti hänen avoimuutensa.”

KUOLEMA

”Suru on osa toipumista”

”Äitini Laila kuoli kesällä 2021. Itkin ensin, sitten tulin vihaiseksi. Olin vihainen, että sain pitää 60 vuotta lähelläni rakkaan ihmisen, joka sitten hetkessä tempaistiin pois. Laila oli elämässäni merkittävä ihminen, ja hänen ohellaan minulta oli puoli vuotta aiemmin viety työyhteisö. Isoja menetyksiä molemmat vaikkakin eri tavoilla.

Kun viha väistyi, tilalle tuli suru. Se on osa toipumisprosessia, ja olen nyt sillä tiellä. Kaipaan äitiä. Viime kesänä seurasimme siskojeni kanssa, miten Lappeenrannan Rakuunamäelle istutettiin Lailan lehmus.

Laila oli herkkä ihminen. Olen monesti miettinyt, miten hän olisi kestänyt Ukrainan sodan. Venäjän kulttuuri oli hänelle rakas, koko keisariperhe, josta hän kirjoitti, sekä Pietarissa asunut miesystävä Mark Netjajev. Hän oli Eremitaasin intendentti ja kuoli vuosi ennen Lailaa.

Onneksi isäni Hietsu voi hyvin. Kun hän viime vuonna täytti 89 vuotta, hän soitti ja kysyi, sopiiko, että hän elää vielä vuoden – olisi niin kiva täyttää 90! Isän huumori on entisellään, ja vaikka jalat ovat huterot, pää on kirkas.”

ELÄMÄNNAUTINNOT

”Ikä tuo vapautuneisuutta”

”Tunnustetaan nyt suoraan, että enää en nauti paperin syömisestä. Aloin syödä kirjoja, kun olin 12–13-vuotias, ja nakersin sivuja aina niitä kääntäessäni. Hietsu huusi kuin hinaaja, kun olin syönyt kirjaston kirjoja tuhansien markkojen edestä. Kirjojen syöminen loppui, kun aloin tupakoida.

Suuri elämännautintoni on nukkuminen. Nukun kolmen tunnin päiväunia, olen sängyssä jo puoli yhdeksän aikaan illalla ja herään aamuyöstä. Nautin perheestäni, miehestäni, pojastani, koirasta, siskoistani, ystävistä ja kokiksesta. Nautin myös siitä, että Christopher menee pian autokouluun, eikä häntä tarvitse enää kuskata mihinkään.

Evestä on ihanaa ikääntyä eikä hän haluaisi olla nuorempi. ”Olen ottanut elämäni hallintaani, eikä minun tarvitse olla kuin häntää heiluttava koiranpentu.”

On ihanaa ikääntyä, enkä haluaisi olla nuorempi. 50-vuotiaana tajusin tärkeän asian – minun ei tarvitse pitää kaikista eikä kaikkien minusta. Ikääntyminen on tuonut minuun vapautuneisuutta.

Olen ottanut oman elämäni hallintaani, eikä minun tarvitse olla kuin häntää heiluttava koiranpentu. Poskiani ihan särki se jatkuva hymyileminen ja se, että olin kaikkien kaveri myös tilanteissa, joissa ei olisi tarvinnut. Olen luottanut vääriin ihmisiin, mutta en enää.”

Fakta Eve Hietamies 58-vuotias Lappeenrannassa syntynyt kirjailija, jonka perheeseen kuuluvat puoliso Alan Munday, poika Christopher, 17, sekä Nala-koira. Esikoisromaani ilmestyi vuonna 1986. Laajaan tuotantoon mahtuu 10 romaania ja tv-sarjojen käsikirjoituksia. Dokumenttiromaani Palavaa lunta (Docendo) ilmestyi juuri.

