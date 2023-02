Henna, 26, muutti asuntovaunuun työpaikkansa pihalle ja säästää helposti yli 1 000 € kuussa – vain yksi asia aiheuttaa öisin hankaluuksia

Viime syksynä Henna myi kaiken ylimääräisen omaisuutensa ja muutti asuntovaunuun Pyhätunturille. ”Tunsin heti, kuinka oli kevyempi olla.”

Hennan koti eli asuntovaunu on parkkeerattu Hennan työpaikan pihalle.

Kun Henna Jyrkkä, 26, matkusti ensimmäistä kertaa yksin 14-vuotiaana siskonsa luo Espanjaan, syttyi palo matkustaa.

Yli kymmenen vuoden aikana Henna on ollut muun muuassa useissa nuorisovaihdoissa ulkomailla, tehnyt roadtripin San Fransiscosta Las Vegasiin ja päässyt leikkaamaan avajaisnauhaa Turkissa vanhustentalon avajaisissa yhdessä Ankaran pormestarin kanssa.

– Vuosien matkustelun ovat mahdollistaneet majoittumiset vieraiden ihmisten sohvilla, liftaaminen maasta toiseen sekä avun pyytäminen tuntemattomilta, Henna kertoo nyt.

Viime syksynä Henna otti jälleen askeleen kohti tuntematonta, kun hän myi kaiken ylimääräisen, pakkasi tavarat ja muutti asumaan Pyhätunturin kupeeseen.

– Jätin vain vaatteet, retkeilytavarat ja osan asioista, jotka halusin säilyttää tulevaisuutta varten. Tunsin heti, kuinka oli kevyempi olla.

– Vasta nyt Lapissa asuessa ymmärrän, miksi talvikin voi olla jonkun lempi vuodenaika.

Kuukaudessa reilu tonni sukanvarteen

Kirpputorilla myydystä omaisuudesta Henna sai noin 3 000 euroa, joka oli hyvä pohja seuraavaa elämänvaihetta varten. Mielessä oli haave oman yrityksen perustamisesta, mutta hän ei uskaltanut lähteä toteuttamaan sitä ilman varmuutta taloudellisesta tilanteesta.

” Kunhan maksamme sähkönkulutuksen, saamme asua tässä ilmaiseksi.

Niinpä Henna otti yhteyttä tuttuun matkailualan firmaan, joka järjestää erilaisia aktiviteetteja, kuten moottorikelkkasafareita. Henna selitti tilanteensa: hän tarvitsisi talven ajaksi töitä sekä paikan, jossa asua yhdessä kumppaninsa kanssa.

– Pääsin töihin, ja työnantajalla oli myös tarjota talvikaudeksi lainaan asuntovaunu. Kunhan maksamme sähkönkulutuksen, saamme asua tässä ilmaiseksi.

Kotiovelta on lyhyt matka laskettelemaan, sillä laskettelukeskus on tien toisella puolella.

Hennan työnkuvaan kuuluu yrityksen sähköposteihin vastaaminen ja somepostausten tekeminen. Päivätöiden lisäksi hän on tehnyt muutamia avustajakeikkoja televisiokuvauksissa.

Tänä talvena tarkoitus on säästää kaikki mahdollinen ja kerätä reissurahaa kesää sekä uutta pakettiautoa ja sen remontointia varten.

” Sukanvarteen jäi 1 165 euroa.

Esimerkiksi tammikuussa Hennalla jäi palkasta käteen noin 1 900 euroa. Menot olivat 735 euroa.

– Tammikuussa ruokakauppaan meni 230 euroa, puhelinlaskuun 30 euroa, muihin pakollisiin maksuihin 30 euroa, sähköön 150 euroa, ravintolaan 35 euroa ja hupiostoksiin 260 euroa, Henna erittelee.

– Sukanvarteen jäi siis 1 165 euroa.

Mitään tiettyä säästötavoitetta Hennalla ei ole.

– Teen ruuat kotona ja vietän vapaa-ajan luonnossa ja rinteessä, niin rahaa ei oikein kulu. Pidän mielessä aina, kun meinaan ostaa jotain ”turhempaa”, että tarvitsenko sitä oikeasti vai olisiko siitä rahasta enemmän hyötyä myöhemmin.

Elämää asuntovaunussa

Arki asuntovaunussa ilman vakituista osoitetta on Hennan mielestä yllättävän helppoa. Posti kulkee Hennan vanhempien osoitteeseen, ja laskut tulevat sähköisesti.

– Mikäli tilaan jotain, valitsen postin automaatin, jolloin voin noutaa paketin kaupalta, Henna kertoo.

Sähkön asuntovaunuun saa viereisestä rakennuksesta eli Hennan työpaikalta muutaman kymmenen metrin päästä. Tässä rakennuksessa on käytössä myös suihku, vessa sekä keittiö.

” Kyllä se ottaa päähän herätä yöllä hirveään vessahätään.

– Vaunu pysyy sähköllä hyvinkin lämpimänä. Vaikka ulkona olisi pakkasta 30 astetta, vaunun sisälämpötila on noin 20 astetta.

”Vaunussa tarkenee t-paidassa ja shortseissa. Untuvatossut ovat kuitenkin jalassani aina”, Henna kertoo.

Kovilla pakkasilla vaunun ikkunat voi peittää kaksilla verhoilla, mikä estää kylmän hohkaamisen ikkunoiden läpi.

Vessan puute on Hennan mielestä ainut miinus asuntovaunuelämässä.

– Kyllä se ottaa päähän herätä yöllä hirveään vessahätään ja lähteä talsimaan saappaat jalassa kohti vessaa. Koen sen kuitenkin miellyttävämmäksi kuin haisevan vessan vaunussa.

” Kun tarvitsen tilaa, avaan oven ja menen ulos.

Henna ei ole kokenut vaunussa elämistä kovin erilaiseksi verrattuna tavalliseen kerrostaloelämään. Tilaakin on Hennan mielestä ihan tarpeeksi.

– Olen asunut elämäni aikana 12 asunnossa, ja aikaisemmin sisällä on saattanut tuntua, että seinät kaatuvat päälle. Täällä sitä tunnetta ei ole tullut kertaakaan. Kun tarvitsen tilaa, avaan oven ja menen ulos.

Haaveita, mutta ei paineita

Vapaapäivinä Henna nappaa lumilaudan matkaan ja suuntaa kohti rinteitä. Kansallispuisto on vieressä ja laskettelurinteet tien toisella puolella.

– Tunturissa eläminen on ihanaa! Täällä on kausityöntekijöitä paljon, joten puutetta ystävistä ei tule. On helppo törmätä samanhenkisiin ihmisiin.

Vaikka Lapissa asuminen on ollut unelmien täyttymys, Henna suuntaa katseen tulevaan. Hän vierastaa ajatusta siitä, että tulevaisuuden tulisi olla tarkoin suunniteltua.

– Tykkään muutoksista, erilaisuudesta ja siitä, etten tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Keväällä Henna haluaisi ostaa oman pakettiauton, josta voisi tuunata asuttavan matkailuauton. Vastikään hän osti hetken mielijohteesta käytetyn lämpöprässin ja alkoi suunnitella vapaa-ajallaan t-paitoja.

– Isäni kuljetti prässin Kokkolasta ja kantoi sen keskelle asuntoauton pöytää. Siinä se nyt on, odottaa, että lähden toteuttamaan sillä jotain.

Henna unelmoi, että voisi rahoittaa matkailupakuelämänsä paitoja painamalla.

– Me kaikki haaveilemme oman päämme sisällä. Haaveista on ok kertoa myös muille – ilman, että kokisi paineita toteuttaa niitä. Ostin vain prässin, teen paitoja ja katson, mihin se vie minut.

