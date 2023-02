Laulaja-lauluntekijä Olli Halonen laski vuosia, kuinka paljon hän voi syödä riisiä ja tonnikalaa viikossa. ”Pääsin ulos syömään ainoastaan, kun serkkuni tuli käymään Helsingissä.”

Olli Halonen voitti tämän vuoden Emma-gaalassa Vuoden iskelmä -palkinnon. Menestys on tuonut Ollille sen verran tuloja, että tänä vuonna hän pääsi toteuttamaan yhden unelmansa.

Laulaja-lauluntekijä Olli Halonen, 35, palkittiin perjantaina Emma-gaalassa Vuoden iskelmä -Emmalla. Pohjola-hitistään tunnetun laulajan mukaan menestys tuli monen vuoden työn jälkeen.

– Olen 35 – ja jahtasin tätä musiikkiunelmaa kymmenen vuotta. Optimoin työni niin, että pystyisin tekemään mahdollisimman vähän töitä ja mahdollisimman paljon musiikkia. Vuosia peräkkäin vuosituloni olivat 8 500 euroa. Kun siitä maksoi vuokran, ei paljon jäänyt käteen.

Käytännössä 8 500 vuositulot tarkoittivat, että Ollin piti pärjätä keskimäärin noin 700 eurolla kuukaudessa. Kun tulot olivat minimaaliset, laulaja laski tarkkaan, paljonko rahaa oli ruokaan.

” Päivässä sai mennä 9,20 euroa ruokaan.

– Laskin tosi tarkkaan, paljonko riisiä tai tonnikalaa voi syödä viikossa. Kahvista lähtien laskin kaiken. Mittasin vaa’alla, että sain kuitenkin makrot täyteen ja söin terveellisesti. Päivässä sai mennä 9,20 euroa ruokaan.

Ravintoloihin ja baareihin Olli ei käyttänyt rahaa ollenkaan.

– Pääsin ulos syömään ja baariin ainoastaan, kun serkkuni – joka on menestynyt yrittäjä – tuli käymään Helsingissä ja soitti, että ”Olli mä tulen käymään, mennään syömään ja baarin”. Ei siitä ikinä puhuttu, mutta kyllä hän tiesi, että minulla ei ollut rahaa – ja hän tarjosi aina kaiken.

Haave omasta kotistudiosta

Olli kertoo, että pienistä tuloista huolimatta hän ei ole liiemmin stressannut rahasta.

– Jos huomasin, että ei ole rahaa maksaa ensi kuun vuokraa, aloin kysellä olisiko keikkaa tai opetushommia.

Olli teki muun muassa keikkoja muiden artistien bändeissä.

– Kerran kävin pesemässä kattoja. Siinä harjakaton reunalla opin, millaista on olla töissä, kun pelottaa.

” Nyt kun menee markettiin, voi ostaa sellaista ruokaa, mikä näyttää kivalta.

Pohjola-hitin ansiosta ja nousussa olevan uran myötä Ollin ei tarvitse enää laskea rahoja.

– Suhteeni rahaan on sellainen, että kun sitä ei ollut, en miettinyt sitä. Ja nyt kun sitä on, en mieti sitä. Se asia on muuttunut, että kun menee markettiin, voi ostaa sellaista ruokaa, mikä näyttää kivalta.

Olli ei tiedä, paljonko on vuoden aikana tienannut.

– Teostomaksut tulevat neljä kertaa vuodessa, enkä ole edes laskenut, paljonko niistä on tullut.

Vuoden alussa Olli osti ensimmäisen oman asuntonsa ja toteutti yhden unelmansa.

– Remontoin siihen oman kotistudion. En ole haaveillut hienoista autoista, mutta studiosta haaveilin – että sellaisen laitan sitten, kun rahaa on. Sinne voi mennä vaikka keskellä yötä tekemään töitä.

” Pohjola-hitti syntyi muutaman satasen musalaitteilla: läppärillä, mikrofonilla ja yhdellä kitaralla.

Olli arvioi, että kotistudio tuli maksamaan 5 000–6 000 euroa.

– Jos vertaa vaikka taksiyrittäjään, joka joutuu ostamaan taksin, kotistudio oli halpa ”työkalu”. Pohjola syntyi tosin muutaman satasen musalaitteilla: läppärillä, mikrofonilla ja yhdellä kitaralla. Pohjimmiltaan kaikki on luovuudesta kiinni.