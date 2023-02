Tieto Saara Kotkaniemen raskaudesta on lyönyt ällikällä näyttelijän tutut - uusi rakkaus yllätti avioeron jälkeen

Näyttelijä Saara Kotkaniemi odottaa vauvaa sveitsiläis-italialaisen vastanäyttelijänsä kanssa. Raskaus yllätti monet, sillä harva tiesi edes uudesta parisuhteesta Saaran avioeron jälkeen. – Olen onnekas, että vastaan on tullut tällainen hieno ihmissuhde.

Reaktiot ovat vaihdelleet onnitteluista ihasteluihin ja rehellisen suoraan hämmentyneisyyteen. On Saara Kotkaniemeltä kysytty sitäkin, onko vatsan suojissa kasvavalla lapsella isää ollenkaan. Koska näyttelijä ei ole somessa tai julkisesti kertonut odotuksestaan tai päivittänyt parisuhdekuulumisiaan, raskaus on lyönyt monet ällikällä.

Saara odottaa toista lastaan avopuolisonsa, näyttelijä Nicola Perot’n kanssa. Kollegat esiteltiin toisilleen koekuvauksissa vuonna 2019, kun Nicola haki roolia saksalais-suomalaisesta elokuvasta Villi leikki, jonka naispääosaan Saara oli jo kiinnitetty. Elokuva kuvattiin kesällä 2021. Rakkaus syttyi parin kohdattua uudelleen Saaran avioeron jälkeen.

– Elämä on yhtä aikaa pelottavaa ja ihanaa, sillä koskaan ei voi tietää, mitä tulee vastaan. Olen onnellinen ja onnekas, että vastaan on tullut myös tällainen hieno ihmissuhde, Saara sanoo.

Sveitsiläis-italialainen Nicola matkustaa töidensä perässä tavallisimmin Italiassa, Ranskassa, Saksassa ja Sveitsissä, mutta ajatus on, että uusperheen ykköskoti pysyy Suomessa. Siihen vaikuttavat Saaran töiden keskittyminen Suomeen sekä ennen kaikkea kouluikäinen esikoistytär avioliitosta muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirran kanssa.

– Uusperhekuviomme on toiminut hienolla tavalla, Saara sanoo.

– Ajattelen, että on vain rikkaus, kun perheyhteisöön tulee enemmän välittäviä läheisiä.

Saaran odotus on sujunut kevyemmin kuin yhdeksän vuotta sitten, kun Saara odotti esikoistaan. Hän jää äitiysvapaalle huhtikuussa.

Juuri nyt uutta on se, miten iso ja itsenäinen esikoisesta on tullut.

– Samalla on kiinnostavaa palata toisen lapsen kanssa alkuruutuun ja muistella, mitäs kaikkea siihen kuulukaan. Tuntuu yhtä aikaa hurjalta, hienolta ja kiitolliselta – että tällaisen on saanut kokea ja nyt vielä uudelleen, onhan se mieletön lahja.

Saara näyttelee pääosaa maaliskuussa alkavassa Pohjoisen tähti -sarjassa. Siinä Saara on poliisi ja entinen MM-tason nyrkkeilijä, joka joutuu tekemään paluun kehiin.

Samalla kun sarjaa harjoiteltiin, Saara kävi läpi eroprosessia avioliitostaan. Hän ja Olavi ilmoittivat sen päättymisestä julkisuuteen marraskuussa 2021.

– Olin tosi onnekas, että henkilökohtaisen elämäni vaikeimpana vuonna minulla oli nämä kaksi suurinta rooliani. Niinhän elämässä yleensä menee: jos töissä menee hyvin, henkilökohtaisessa elämässä ei – ja päinvastoin. Nyt tuntuu kivalta olla vaihteeksi tässä tilanteessa, että kotona on onnellista.

Mitä Saaran mielessä liikkui, kun hän sarjan harjoituksissa sai pataan itse Eva Wahlströmiltä? Miten "kouluvuosien seinäruusesta" ylipäätään tuli näyttelijä? Miten vanhemmuus on muokannut Saaraa ja mikä siinä on yllättänyt?