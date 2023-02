Mitä haluaisit kysyä Vappu Pimiältä? Tule mukaan tekemään Lukijan puolesta kyselen -juttusarjaa

Lukijan puolesta kyselen -sarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat lukijoiden esittämiin kysymyksiin. Nyt vuorossa on toimittaja-juontaja Vappu Pimiä.

Oletko joskus lehtijuttuja lukiessasi tai televisiota katsoessasi miettinyt, mitä kysyisit joltakin tunnetulta suomalaiselta henkilöltä, jos saisit kysyä mitä tahansa? Nyt se on mahdollista.

Me Naisten Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa julkisuudesta tutut henkilöt vastaavat ehkäpä juuri sinun kysymykseesi. Kysymyksesi voi olla outo, hauska, syvällinen tai kepeä – voit siis kysyä ihan mitä vain.

Seuraavana vastausvuorossa on toimittaja ja juontaja Vappu Pimiä. Vappu on vetänyt supersuosittuja tv-ohjelmia, kuten Tanssii tähtien kanssa ja Maajussille morsian ja on myös kysytty gaalojen juontaja. Vappu on naimisissa peliyhtiön toimitusjohtajan Teemu Huuhtasen kanssa.

