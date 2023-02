Vauvakuume iski Esko Eerikäiseen – kertoo nyt, ketkä kuuluvat hänen laajennettuun perheeseensä

Esko Eerikäisestä on luontevaa, että Martina Aitolehden ja Stefan Thermanin tytär on myös hänen elämässään.

Kun Esko Eerikäinen ajoi viime viikolla työpaikaltaan Salatut elämät -sarjan studiolta toiselle työpaikalleen, Radio Novan iltapäivälähetykseen, hän pysähtyi hetkeksi parkkipaikalle miettimään ajankulua.

– Facebook oli taas postannut Victoriasta jonkun vanhan kuvan siitä, miten hänellä yhdeksän vuotta sitten oli lähtenyt etuhampaat... Victoria kasvaa ja itsenäistyy, on jo teini-ikäinen. Samalla itselle iski vauvakuume.

Eskon ja tämän ex-puoliso Martina Aitolehden tytär Victoria täyttää tänä vuonna neljätoista. Joka toinen viikko isällään asuva tytär on ollut Eskolle tärkein asia elämässä tämän syntymästä asti.

– Vanhemmuus on tärkein asia elämässäni, ja se on muuttanut minua aika lailla sataprosenttisesti. Ennen Victoriaa elämä oli ollut välillä päämäärätöntä heilumista, mutta hänen myötä minusta tuli määrätietoisempi, herkempi ja empaattisempi.

Nyt Eskolle tuli entistä vahvemmin tunne, että vanhemmuudesta riittäisi ammennettavaa myös muille.

– Pitkään olin aika ehdoton, että en halua enempää lapsia. Mutta nyt pieni vauvakuume on yllättänyt. Tuntuu vahvasti, että miksi ei, jos vaan se oikea ihminen sattuisi kohdalle, sinkkuudestaan avoimesti puhunut Esko kertoi Salatut elämät -sarjan lehdistöpäivässä.

Laajennettu perhe

Eskolle myös bonusvanhemmuus on luonteva ajatus.

– Tässä iässä uusia ihmisiä tapaillessa on väistämätön tosiseikka, että ihmisillä on elettyä elämää takana, ja monilla on lapsia.

” Tulen kunnioittamaan Stefua aina siitä, että hän kohteli Victoriaa kuin omana tyttärenään.

Eräänlaista bonusvanhemmuutta Esko onkin toteuttanut Martinan jälkimmäisestä liitosta syntyneen Isabella-tyttären kanssa. Martina erosi sittemmin Isabellan isästä Stefan Thermanista.

– Olen tuntenut Isben vauvasta lähtien, ja on ollut luontevaa, että hän on mukana minun ja Victorian arjessa. Stefu on hoitanut samalla tavalla Vickeä, kun tämä oli pieni, ja tulen kunnioittamaan Stefua aina siitä, että hän piti ja kohteli Victoriaa kuin omana tyttärenään. Se kertoo ihmisen sydämen suuruudesta paljon.

Viimeksi Esko oli tyttöjen kanssa Martinan asunnolla pidempään, kun tämä oli Australiassa treenaamassa. Kuvio on välillä herättänyt sekä ihmetystä että ihastusta Eskon sosiaalisen median seuraajissa.

– Kyllä niitä kommentteja tulee, että miten pystyt hoitamaan eksäsi lasta. Minusta taas tuntuisi oudolta, jos en tekisi näin. Isbe on tyttäreni sisko, ja kuuluu minun laajennettuun perheeseeni.