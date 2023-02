Kun 20-vuotias Niina Backman kohtasi 31-vuotiaan Lorenz Backmanin, ikäero tuntui valtavalta – kertoo, miten se näkyi

Niina Backman on tullut siihen lopputulokseen, että kolme lasta riittää. ”Järki on sanonut niin jo vuosia, mutta tunnepuoli on kysynyt, mitä jos kuitenkin vielä.”

Vuosi 2005 oli Niina Backmanille, 39, merkityksellinen vuosi. Hän aloitti televisiouransa Huuma-ohjelman juontajana ja rakastui nykyiseen puolisoonsa Lorenz Backmaniin heidän tehdessään yhdessä Huumaa.

– Olin 20-vuotias ja Lore 31. Silloin ikäero oli oikeasti valtava: mielipiteemme, näkökulmamme ja elämänkokemuksemme olivat erilaisia. Nyt ikäeromme ei niinkään enää näy tai tunnu, Niina sanoo.

– Alle kolmekymppisenä naureskelin Loren kroppakrempoille. Nyt oma selkäni on rikki, polvessa on rustokulumaa ja heräilen öisin. Mieli on nuorekas, mutta kropassa ikä näkyy.

Niinalla on kolme lasta, esikoinen nuoruudensuhteesta mediapersoona Wallu Valpion kanssa.

– Olen lopulta päässyt siihen päätökseen, että kolme lasta riittää. Järki on sanonut niin jo vuosia, mutta tunnepuoli on kysynyt, mitä jos kuitenkin vielä, Niina sanoo.

– Vanhin lapseni täyttää tänä vuonna 19 ja nuorin 13. Tulin esikoiseni äidiksi tosi nuorena ja sain kaksi muutakin lasta alle kolmikymppisenä. Olisin ehkä halunnut kokea raskauden, synnytyksen ja vauva-ajan vielä tässä iässä. Lorelta on kuitenkin tullut selkeästi se viesti, että hän ei enää jaksaisi koko rumbaa alusta.

– Nyt itsellenikin on tullut varmuus siitä, että elämä on todella hyvää näin, Niina sanoo.

