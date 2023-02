Lena Meriläinen sairastui avioeron ja uuden suhteensa myllerryksessä bulimiaan – yksi oire piinaa häntä vielä vuosikymmenten jälkeen

Näyttelijä Lena Meriläisen ja Olli Tolan suhteen alku oli raskas, sillä Lena oli samaan aikaan eroamassa silloisesta puolisostaan.

Näyttelijä Lena Meriläinen meni naimisiin tv-tuottaja Olli Tolan kanssa vuonna 1998, mutta yhdessä he alkoivat olla jo vuonna 1982.

– Neljänkymmenen vuoden kokemuksella voin sanoa, että meillä on ollut hieno parisuhde ja avioliitto. Pitkään suhteeseen on mahtunut monenlaista ongelmaa, mutta onneksemme olemme pystyneet aina puhumaan kaikesta. Mitään ei ole jätetty selvittämättä, Lena sanoo.

Suhteen alku oli Lenan mukaan vaikea ja raskas vaihe, koska hän oli vasta eroamassa silloisesta miehestään ja tyttärensä Veeran isästä.

– Avioeron myllerryksessä sairastuin bulimiaan, josta kärsin puolitoista vuotta. Kukaan ei tiennyt bulimiastani, ei edes Olli. Häpesin tautia aivan hirveästi. Fyysinen ja henkinen pahoinvointi sysäsivät minut ajatuksissani alimpaan kastiin, Lena snaoo.

– Pääsin bulimiasta eroon puolentoista vuoden sairastamisen jälkeen ja ilman ammattiapua. Pitkäaikainen seuraus on ollut kuitenkin refluksitauti, joka oireilee, mutta saan sen pysymään kurissa oikealla ruokavaliolla.

Lenan mukaan Olli ja hän ovat kummatkin vahvaluonteisia.

– Onneksi, sillä muuten vahvempi voisi jyrätä heikomman. Olen aika jyrä, mutta Olli ei anna periksi. Rakastamme toisiamme niin paljon, että meillä on ollut vahva halu jatkaa aina eteenpäin.

Lena ajattelee, että luonteiden erilaisuus on suhteen rikkautta.

– Olli on nopea käänteissään, minä haluan pohdiskella ja olen hidas. Liikkeelle lähdöt ovat hankalia, Olli on jo autossa, kun minä vasta aloittelen pakkaamista. Ollin kunniaksi on sanottava, ettei hän enää hoputa minua. Näen hänestä silti sen, ettei hän varsinaisesti nauti hitaudestani.

Suhteen alussa riidat saattoivat olla kiivaitakin, mutta enää he eivät Lenan mukaan riitele.

– Korkeintaan ärähdämme jostain pikkuasiasta. Olli osaa antaa periksi eikä pitkitä riitoja, minä sen sijaan nautin murjottamisesta. Se on pimeä puoleni. Yksin tosin ei kannata murjottaa, ja Olli osaa purkaa tilanteen nopeasti.

– Joskus olemme menneet riidoissa nukkumaan, vaikka jo äitini sanoi, ettei niin pidä tehdä!

