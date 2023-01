Kun Maria Kuusiluoma erosi, hän törmäsi karuun ilmiöön – ”En haluaisi elää loppuelämääni ilman miehen kosketusta”

Eronneena viisikymppisenä Maria Kuusiluoma huomasi, että hyvän kumppanin löytäminen on entistäkin vaikeampaa. Vaatimukset ovat iän myötä lisääntyneet.

Viime keväänä näyttelijä Maria Kuusiluoma, 53, alkoi etsiä uutta parisuhdetta. Marialla oli takanaan yli 15 vuotta kestänyt avoliitto.

Samoihin aikoihin Maria huomasi kadottaneensa naiseutensa. Hän tunsi olevansa vain äiti tai näyttelijä. Päivät olivat täydet työstä ja arjen pyörittämisestä. Vaikka Marialla on paljon läheisiä ihmissuhteita, jotakin puuttui.

– Se osasto, jota ystävät eivät täytä. Se on toisen iho. Iho kaipaa ihoa, Maria sanoo.

– Olen ajatellut, etten haluaisi elää loppuelämääni ilman miehen kosketusta.

Hän meni Tinderiin. Se oli henkisesti iso kynnys, sillä Marialle on tärkeää kohdata ihminen kasvokkain.

Ensimmäisen Tinder-päivän aikana Maria sai 1 300 tykkäystä.

– Eihän sellaista määrää kuvia pysty edes katsomaan.

Deittisovellus jäi nopeasti. Nyt Maria ajattelee, ettei Tinder tai muutkaan deittisovellukset ole häntä varten. On hankalaa, kun ensikontakti häneen tulee niissä ammatin kautta, ei Mariana.

Varovaiseksi Marian ovat tehneet myös ”varatut taparikolliset”. Heiltä tulee viestejä näyttelijä-Marialle. Lisäksi hän saa viikoittain intiimialueen kuvia Instagramiinsa.

– Nämä asiat ovat minulle uusia. Dickpicien lähettäminen on loukkaavaa, naista alistavaa ja hirveän huonoa käytöstä. Minulle ei tulisi ikikuuna päivänä mieleen lähettää vastaavia.

Maria on huomannut, kuinka odotukset kumppanin suhteen ovat keski-iässä toisenlaisia kuin nuorempana.

– Tämän ikäisenä en enää hae lapsille isää. Haku perustuu ihan eri asioihin.

Pohtiessaan kumppanin löytämisen vaikeutta Maria on kehitellyt kolmioteorian: kolmio symboloi ihmisen elämää. Elämän alkuvuosina, kolmion leveässä alaosassa, on paljon aikaa ja ihmisiä. Kärkeä kohti mennessä molemmat vähenevät, kunnes loppuvat.

– Olen nyt 53-vuotiaana kolmion puolenvälin yläpuolella. Aika on enää vähän jäljellä, ja segmentti, josta elämänkumppania haetaan, on pienentynyt oleellisesti.

Maria piirtää ilmaan toisen kolmion. Se seisoo kärjellään ensimmäisen kolmion päällä.

– Siinä on meidän vaatimuksemme. Meidän omat odotuksemme ja vaatimuksemme kasvavat järjettömästi, ja koko ajan se väkimäärä pienenee. Sen takia kumppanin löytäminen on kuin hakisi neulaa heinäsuovasta.

– Se sama kärjellä seisova kolmio kohdistuu myös meihin naisiin, hän muistuttaa.

Kompromisseja Maria ei halua enää viisikymppisenä tehdä.

– Tämä on rumasti sanottu, mutta haluan tässä iässä kuoria kermat kakusta.

Kerman hän haluaa myös itse antaa toiselle.

– Se vähä, mitä minulla on annettavaa, haluan tarjota itsestäni parasta. En halua tarjota stressaantunutta perheenäitiä, joka huutaa, että vie roskat.

