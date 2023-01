Kyösti Kakkonen käytti viikossa rahaa yli 80 000 euroa – näitä hintoja miljonääri hämmästelee

Kun kauppaneuvos Kyösti Kakkonen menee vaimonsa, yrittäjä Julianna Borsosin kanssa ravintolaan, kumpi tahansa voi tarjota. – Se on ihan nykyaikaa. Meillä on omat tilit ja omat tarpeemme, miljonääri kertoo.

Toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen, 66, on yhdistelmä joensuulaista maatilan poikaa, monimiljonääriä, halpakauppiasta, kokenutta sijoittajaa ja syvästi isänmaallista taidekeräilijää.

Taiteen keräily voi toki olla myös kannattava sijoitusmuoto, mutta Kyöstille se on satsaamista suomalaiseen kulttuuriin. Viikko kukkarossa -jutun seurantaviikolla hän käytti yksistään taideostoihin lähes 70 000 euroa.

– Isänmaallisena tyyppinä olen halunnut torpata kansallisen perintömme karkaamista ulkomaille ja toisaalta haalinut sitä maailmalta takaisin Suomeen. Ja jos raadollisesti ajatellaan, onhan se aikamoinen rahareikä.

Kakkosella on kuitenkin ollut siihen varaa. Hänen yrittäjäuransa tunnetuin rooli on ollut nykymuotoisen Tokmanni-ketjun aiempana pääomistajana ja toimitusjohtajana vuoteen 2009. Noista 20 vuodestaan konsernijohtajana Kakkonen puhuu lempeästi ”Tokmannin setänä”.

Vauraus on Kyöstin mukaan tullut kuvioihin vuosien saatossa ja monen asian summana.

– Olen ylpeä siitä, että olen päässyt tähän elämäntilanteeseen omalla työlläni. En usko, että vaurauteen voi pyrkyryydellä edes päästä.

Kyöstin toinen koti on nuoruudenseuduilla Pyhäselän rannalla, Muloniemessä, missä arkea pyörittää taloudenhoitaja. Toinen koti on puolison, pääomasijoittaja Julianna Borsosin kanssa Helsingin Bulevardilla, 1800-luvun arvokiinteistössä.

Pariskunnalla on yksi yhteinen rahasääntö: koska Julianna halusi koiran, hän maksaa kaikki siihen liittyvät kustannukset.

– Koiran pitäminen maksaa aika paljon, Kyösti sanoo.

– Juliannan kanssa emme ole ikinä kinanneet rahasta tai väitelleet, kumman vuoro on maksaa jotakin. Meillä on omat tilit ja omat tarpeemme. Kaupassa käy se, joka ennättää, ja jos käymme ravintolassa, Julianna voi tarjota yhtä hyvin kuin minäkin. Se on nykyaikaa. Julianna on akateeminen tohtorinainen ja fiksu sijoitusalan yrittäjä ja ammattilainen.

Seurantaviikolla Kakkosella kului useita tuhansia euroja talouskuluihin, kuten kodinhoitoon, sähköön ja vartiointiin. Työnjako on mennyt luontevasti niin, että Julianna vastaa Helsingin-kodin kuluista ja Kyösti maksaa Muloniemen-kotiin liittyvät kulut.

– Arjen eläminen on nykyään aika kallista. Sähkön hintaa olen kauhistellut, kuten muutkin.

Vaikka käytetyt summat ovat suuria, Kyösti kuvailee olevansa rahankäytössä tarkka.

– Käyttövälineissä on tyhmää tuhlailla, eikä esimerkiksi autoa ole mitään järkeä hankkia uutena. Omani ostan aina esittelyautoina tai suunnilleen 20 000 kilometriä ajettuina. Meillä on hybridi Audi Q7 sekä Bentley, jolla on mukava ajaa.

