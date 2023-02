12 tunnettua suomalaista paljastaa kariutuneen unelmansa, joka mureni – ”Hinta oli kova”

Lähes kaikilla meistä on ollut unelmia, jotka eivät ole toteutuneet tai jotka ovat muuttaneet muotoaan matkan varrella. Tällaisia kariutuneita haaveita tunnetut suomalaiset ovat vuosien varrella paljastaneet.

1. Anssi Kela: Avioliitto hajosi

”Nuoruuden avioliiton päättyminen eroon on isoin pettymys itseeni, jonka olen ikinä kokenut. Mikään siinä ei mennyt kuten olisi pitänyt tai kuten olin ajatellut. Se jakso ei ole henkilöhistoriassani asia, josta olisin ylpeä. Sellainenkin vaihe, tanssi ruusunpiikeillä, tuli kuitenkin elettyä läpi.”

Laulaja Anssi Kela (s.1972) Me Naisissa 2021

2. Jenni Kokander: Maailma ei muuttunutkaan paremmaksi

”Moni asia on mennyt päin honkia. Unelma päivä päivältä kauniimmaksi muuttuvasta maailmasta on murentunut. Polarisaatio ja sosiaalinen media ovat vieneet meidät kauas toisistamme, ilmastonmuutos etenee. Euroopan kansat uhkailevat jälleen toisiaan sotavoimilla. Se on valtavan surullista.”

Näyttelijä Jenni Kokander (s.1980) Me Naisissa 2022

3. Elsa Saisio: Sota järkytti

”En ikinä haluaisi olla tässä tilanteessa, missä nyt olemme maailmassa. Se on minulle valtavan iso suru. Maailma oli niin toinen vielä jopa silloin, kun nuorempi lapseni syntyi vuonna 2015. Mietin, mihin maailmaan olen lapseni tehnyt ja tuonut ja mitä todellisuutta minulla on heille tarjota. Toivon eteen pitäisi nyt tehdä todella paljon töitä. Tässä tilanteessa omat unelmat ja oma elämä ylipäätään tuntuvat vähän pieniltä. Ne ovat jääneet taka-alalle, kun huoli siitä, mitä Euroopassa tapahtuu, on niin valtava. Kolme ihmisen perusturvallisuutta ja mielenrauhaa ylläpitävää asiaa ovat järkytettyinä. Ensin maailma ja luonto ovat tulleet uhatuiksi ilmastonmuutoksen vuoksi, sitten terveys koronan takia, ja nyt uhattuna on rauha.”

Näyttelijä Elsa Saisio (s. 1981) Me Naisissa 2022

4. Mikko Leppilampi: Haave tähteydestä murskaantui

”Los Angelesissa realismi tuli vastaan. Koko ajan oli olo, että läpimurto odottaa ihan nurkan takana, mutta koskaan sitä ei kuitenkaan tullut. Homma tyssäsi, kun rahat loppuivat. Samaan aikaan avioliitto alkoi tulla tiensä päähän ja tytär lähestyä kouluikää. Oli pakko tehdä ratkaisuja. Lopulta oltiin tilanteessa, jossa perhe oli jo palannut Suomeen, kämppä ja auto vuokrattu eteenpäin ja punkkasin kaverin sohvalla Venice Beachilla. Oli vain kohdattava tosiasiat. Soitin nolona veljelleni: älä kerro kenellekään, mutta nyt on tilanne päällä. Rahani ovat loppu, korttini eivät kelpaa, en saa edes kahtakymppiä seinästä. Voitko ostaa minulle lentoliput kotiin?”

Mikko Leppilampi (s.1978) Me Naisissa 2021

5. Sipe Santapukki: Koulunkäynti tyssäsi lyhyeen

”Apulannan menestys tuli niin varhain, etten koskaan ehtinyt käydä kouluja lukiota pidemmälle. Ehkä olisi ollut siistiä opiskella enemmän? Ei se myöhäistä ole vieläkään. Väitöskirjankin voi tehdä melkein mistä vain missä iässä vain. Monet asiat kiinnostavat. Tohtori Santapukki olisi komea titteli.”

Muusikko Sipe Santapukki (s. 1977) Me Naisissa 2021

6. Jani Toivola: Rakkautta ei löytynyt

”Nuorena ajattelin, että nelikymppisenä olen jo ilman muuta löytänyt elämäni miehen, että meillä tässä vaiheessa on jo takana paljon yhteisiä vuosia. Se tarina ei mennytkään ihan niin.”

Näyttelijä Jani Toivola (s. 1977) Me Naisissa 2022

7. Kirsi Ylijoki: Parisuhde kariutui

”Oli upeaa, että Eican (Toppinen) soittohaaveet alkoivat Apocalyptican riveissä toteutua. Hinta oli kuitenkin kova. Jouduimme huomaamaan, että hänen suuren unelmansa täyttyminen heijastui perhe-elämämme jokaiseen osa-alueeseen. Jopa niin suuressa määrin, että vaikka rakkautta riitti ja riittää yhä, ero oli lopulta meille molemmille paras ratkaisu.”

Näyttelijä Kirsi Ylijoki (s. 1969) Me Naisissa 2021

8. Alma: Läheisen terveys petti

”Pienenä sekä minä että (siskoni) Anna toivoimme kiihkeästi, että vanhempamme olisivat saaneet olla terveitä. Ennen kuin isä joutui pyörätuoliin, hän oli innokas lenkkeilijä. Anna haaveili ryhtyvänsä lääkäriksi, jotta hän olisi voinut parantaa iskän jalat. Sopeuduimme kuitenkin tilanteeseen. Pitää hyväksyä se, että kaikkea ei vain pysty muuttamaan.”

Laulaja Alma (s. 1996) Me Naisissa 2020

9. Erin: Luovat harrastukset jäivät

”Meinasin jäädä luokalle pitkästä matematiikasta lukion ensimmäisenä vuotena. Enää ei riittänytkään, että kävin tunneilla vain joskus. Vaihdoin matikan lyhyeen ja kävin tiukan keskustelun vanhempieni kanssa, joiden mukaan lukiossa oli turha pyristellä, jos siihen ei panostaisi täysillä. Noudatin heidän toiveitaan, keskityin kouluun ja karsin harrastuksiani. Jälkeenpäin olen ajatellut sitä virheenä. Minulle olisi riittänyt käydä lukio läpi vain joten kuten ja keskittyä enemmän luoviin juttuihin. Jos miettii elämääni nyt ja tietäen, mihin ura lopulta vei, päätöstä voi pitää typeränäkin, mutta eiväthän vanhempani voineet mitenkään tietää, että tyttärestä tulisi poptähti.”

Laulaja Erin Anttila (s. 1977) Me Naisissa 2022

10. Antti Tuisku: Toisen varaan ei voinut rakentaa

”Opin, ettei parisuhde ole itseisarvo. Voin olla ehjä yksinkin. Elämän jakaminen toisen kanssa tuntuu olevan jokin perusarvo. Aivan liian vähän puhutaan itsensä tuntemisesta ja rakastamisesta. Hyvä parisuhde olisi varmasti onnellinen asia, mutta enää en rakenna unelmiani toisen ihmisen varaan. Sellainen olisi hirveän epäreilua molemmille.”

Laulaja Antti Tuisku (s. 1984) Me Naisissa 2020

11. Laura Honkasalo: Yksinäisyys yllätti

”Kenenkään haave ei ole olla keski-iässä pariton. Minä olen. Minulle on sanottu, ettei sanaa sinkku sovi käyttää itsestään, jos on lapsia. Siitä tokaisusta tuli surullinen olo. En siis sovi perheellisten enkä sinkkujen porukoihin. Kaipaan rakkautta ja läheisyyttä. En haaveile rikkaasta miehestä, samppanjasta enkä kaviaarista. Jo lohenmäti on mielestäni luksusta. Minulle riittäisi oikein hyvin kodikas yhdessäolo, kumppanuus, sellainen villasukka-arki. Sieniretki syksyiseen metsään päihittäisi palmurannat mennen tullen.”

Kirjailija Laura Honkasalo (s.1970) Me Naisissa 2019

12. Juha Itkonen: Ilmastoahdistus pysäytti

”Maailman näkeminen on ollut oman sukupolveni unelma. Mietin paljon sitä, millaisia tulevat olemaan lasteni vastaavat haaveet. Länsimainen perusajatus on ollut se, että jokainen sukupolvi on edellistä vauraampi, että syntyvillä lapsilla on aina enemmän mahdollisuuksia kuin vanhemmillaan. Tämä on näkynyt esimerkiksi suurten ikäluokkien kyseenalaistamattomana edistysuskona. Entä jos omat lapseni kasvavatkin maailmaan, jossa uudet ikäpolvet tulevat olemaan köyhempiä kuin edelliset? Jospa edessä onkin tulevaisuus, jossa vauraus ei enää lisäänny, vaan saavutetuista eduista on pakon edessä luovuttava? Saattaa olla, että tulevaisuudessa matkustelu ei enää ole hyväksyttyä tai edes mahdollista.”

Kirjailija Juha Itkonen (s.1975) Me Naisissa 2019

Tällä viikolla Me Naiset pureutuu suomalaisten unelmiin verkossa, somessa, lehdessä ja Me Naiset Radiossa. Julkaisemme unelmointiin liittyviä juttuja joka päivä 20.–26.2.2023.

Aiemmat Me Naisten unelmaviikon jutut:

Lue lisää: Tuuliina, 25, osti ja remontoi lapsuudenkotinsa 60 000 eurolla – muuton jälkeen lattian alta paljastui yllätys

Lue lisää: Mikä on suurin unelmasi? Vastaa 12 kysymykseen, ja testi kertoo vastauksen

Lue lisää: Aleksi myi kaiken omaisuutensa ja muutti perheensä kanssa Filippiineille – sitten selvisi kova hinta, jonka hän maksoi unelmastaan

Lue lisää: 9 suomalaista paljastaa unelmansa, jonka haluaisi toteutuvan – osaatko vastata kysymykseen, joka on monelle aluksi hankala?