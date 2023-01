Alkoiko elämäsi kukoistaa eron jälkeen? Vastaa kyselyyn

Ero on usein kova paikka, mutta joskus se voi sysätä liikkeelle uuden, ihanan elämänvaiheen. Kävikö sinulle niin? Vastaa Me Naisten kyselyyn, teemme aiheesta juttua.

Ero parisuhteesta suistaa usein elämän ainakin hetkeksi raiteiltaan. Ero voi lamaannuttaa ja masentaa, ja joskus voi viedä pitkänkin ajan, että sen jälkeen pääsee taas jaloilleen.

Joskus ero on kuitenkin parasta, mitä ihmiselle voi tapahtua. Jokainen tuntee todennäköisesti ainakin yhden tyypin, joka ”puhkesi kukkaan” eronsa jälkeen.

Toisilla elämä alkaa hymyillä parisuhteen päättymisen jälkeen aivan uudella tavalla. Jotkut saattavat kokea eron jälkeen varsinaisen ilotulitusvaiheen – usein etenkin silloin, kun taakse jää parisuhde, joka oli nuupahtanut jo hyvän aikaa sitten.

Joskus eron jälkeinen innostava elämänvaihe voi tulla yllätyksenä. Näin saattaa käydä silloin, jos ero on ollut vaikea tai on itse se, joka on tullut jätetyksi. Silloin omat ilon ja onnen tuntemukset saattavat hämmentää: eikö minun kuuluisi olla surullinen eron vuoksi?

Alkoiko sinun elämässäsi uusi, ihana vaihe eron jälkeen? Vastaa Me Naisten kyselyyn, teemme aiheesta juttua.

Yhteystietojasi tai nimeäsi ei julkaista, mutta Me Naisten lähtökohta on, että kommentoijien henkilöllisyyden pitää olla toimituksen tiedossa. Toimitus ei jaa henkilötietoja eteenpäin.

