Sara, 21, muutti lukion jälkeen Los Angelesiin ja maksaa pienestä makuuhuoneesta lähes 900 euroa kuussa – kertoo, mikä on yllättänyt eniten

Oululainen Sara Leinonen toteutti unelmansa ja muutti Los Angelesiin opiskelemaan musiikkia. Vaikka asuntojen hinnoissa ja ruuhkissa on ollut nieleskelemistä, Sara ei haikaile Suomeen paluusta.

Sara Leinosella on ollut syntymästä asti Yhdysvaltojen kansalaisuus, mutta hän tutustui maahan vasta muutettuaan sinne lukion jälkeen au pairiksi.

Kun koulukaverit miettivät, missä Suomen kaupungissa haluaisivat tulevaisuudessa asua, oululainen Sara Leinonen haaveili muuttavansa ulkomaille.

Erityisesti häntä kiinnosti Los Angeles, jossa asuvien ihmisten elämää Sara seurasi Youtubesta.

Sara tiesi, että unelman toteuttaminen olisi hänelle suhteellisen helppoa. Saran vanhemmat asuivat hänen syntyessään Texasissa isän työn vuoksi, ja sen ansiosta Saralla on myös Yhdysvaltojen kansalaisuus.

– Perheemme muutti kuitenkin Suomeen ennen kuin täytin kaksi vuotta, joten kävin tavallaan vain syntymässä Jenkeissä, nyt 21-vuotias Sara kertoo.

Vieraaseen maahan yksin muuttaminen tuntui vaikealta, joten Sara päätti lähteä Yhdysvaltoihin au pairiksi ylioppilaskirjoitusten jälkeen.

– Kavereille sanoin, että menen ainakin vuodeksi, mutta saatan jäädä ikuisiksi ajoiksi.

Sara muutti Los Angelesiin tammikuussa 2021. Hän ihastui välittömästi kaupungin aurinkoiseen säähän ja liberaaliin tunnelmaan.

”Losissa kaikki ovat avoimia erilaisille ihmisille ja kulttuureille. Pian muuttoni jälkeen liikutuin, kun kuntosalin katossa oli pride-lippu. Tuntuu, että täällä ihmiset hyväksytään sellaisina kuin he ovat”, Sara kertoo.

Sara tiesi haluavansa jäädä. Keväällä 2021 hän haki opiskelemaan musiikkia Santa Monica Collegeen.

– Olen aina rakastanut laulamista ja esiintymistä. Päätin hakea kouluun tänne, koska musiikkialalla on Losissa paljon mahdollisuuksia.

Koulusta tuli hyväksyvä päätös, ja Oulussa vietetyn kesän jälkeen Sara muutti ensimmäistä kertaa omilleen – toiselle puolelle maailmaa.

Asumiskustannukset tonnin kuussa

Nyt Sara asuu Downtown Los Angelesin kaupunginosassa, opiskelee ja tekee töitä.

Saran koulu on niin kutsuttu community college, yliopistoa edullisempi oppilaitos. Siellä opiskelua voi Saran mukaan verrata avoimeen yliopistoon Suomessa. Sara aikoo suorittaa koulussa puolet kandidaatin tutkinnosta, jonka jälkeen hän hakee yliopistoon.

” Kun aloitin koulun, en ollut Kalifornian asukas, ja lukukausimaksut olivat yli 4 000 dollaria.

Koulua Saralla on maanantaista torstaihin. Hänen pääaineensa on jazzlaulu. Musiikin lisäksi opintoihin kuuluu yleissivistäviä kursseja, kuten englantia, tieteitä ja matematiikkaa. Sara on ollut mukana myös jazz- ja oopperakuoroissa.

– Musiikin opiskelu täällä tarjoaa enemmän isoja mahdollisuuksia. Esimerkiksi tulevana keväänä meillä on koulussa kokonainen oopperatuotanto, jossa soittaa sinfoniaorkesteri.

Saran pääaine on jazz-laulu. ”Tässä esiinnyn koulussani laulua opiskelevien yhteiskonsertissa.”

Koulun ohella Sara on työskennellyt ravintolassa pöytään saattajana, Starbucks-kahvilassa baristana sekä baarimikkona.

Töitä on pakko tehdä, sillä Kaliforniassa asuminen on silmittömän kallista. Sara asuu opiskelija-asunnossa, jossa hänellä on oma, pieni makuuhuone. Hän maksaa siitä kuussa vuokraa 950 dollaria eli noin 878 euroa. Autopaikkaan kuluu 50 dollaria kuussa.

– Onhan se ihan hirveä summa. Kun Tampereelle muuttanut kaveri valitti, että kaksio maksoi siellä 800 euroa, mietin, että täällä se olisi sairaan halpa.

Sara kertoo, että Los Angelesissa suurimmalla osalla on kämppäkavereita korkeiden vuokrien takia.

– Oma asunto on täällä luksus, johon kenellä tahansa ei ole varaa.

Sara tekee musiikkia taiteilijanimellä Sara Dolores. "Dolores-nimeen sain inspiraation Dolly Partonista.”

Tipit moninkertaistavat tulot

Sara saa Suomesta opintotukea 468 euroa kuussa. Opintolainaa hän on nostanut 7 200 euroa. Viime lukukauden hän eli opintolainalla, koska halusi keskittyä opiskeluun eikä tehnyt töitä.

Lisäksi Sara saa Yhdysvalloista opintotukea FAFSA:lta (Free Application for Federal Student Aid) eli noin 3–4 000 euroa vuodessa. Hän ottanut myös Yhdysvalloista valtion opintolainaa.

– Kun aloitin koulun, en ollut Kalifornian asukas, ja lukukausimaksut olivat yli 4 000 dollaria. Nyt kun olen asunut täällä yli vuoden ja olen oikeutettu tukiin, maksan vain palvelukulut enkä lukukausimaksuja ollenkaan.

” Yllätyin siitä, miten paljon tipit vaikuttava tuloihin.

Kalifornian elinkustannusten vuoksi monet joutuvat tekemään kahta tai kolmeakin eri työtä. Peruspalkka Los Angelesissa on Saran mukaan hieman yli 15 dollaria tunnilta, mutta ravintola-alalla tulot voivat moninkertaistua tippien ansiosta.

Sara viettää Los Angelesissa ystäviensä kanssa paljon aikaa kahviloissa ja ravintoloissa. ”Joskus käymme ulkona bilettämässä.”

Monet suomalaiset kauhistelevat Yhdysvaltojen tippikulttuuria, mutta Sara suhtautuu siihen positiivisemmin.

– Yllätyin siitä, miten paljon tipit vaikuttava tuloihin. Suomessa ravintolatyöllä ei ole mahdollista tienata niin paljon kuin täällä. Losissa asuu paljon rikkaita, jotka tippaavat asianmukaisesti.

Viime keväänä Sara kävi viikon pituisen baarimikkokoulutuksen, joka maksoi 200 dollaria. Se kannatti, sillä hän sai nopeasti alan töitä. Tulevana lukukautena Sara aikoo etsiä taas baarimikon töitä. Palkan ja tippien turvin hän voisi keskittyä kouluun arkipäivisin ja työskennellä perjantaista sunnuntaihin. Rahaa voisi jäädä vähän jopa säästöön, Sara arvelee.

– Vapaa-aikaa on kieltämättä aika vähän. Mutta koen silti, että tämä on sen arvoista, että saan asua täällä.

”Aluksi ajaminen pelotti suunnattomasti”

Ennen Los Angelesiin muuttoa Sara yritti pehmentää tulevaa kulttuurishokkia lukemalla kaupunkiin liittyviä uutisia ja katsomalla videoita Youtubesta.

– Totta kai minulla oli mielikuvia Losista, kun sitä näkee telkkarissa niin paljon. Videoilta opin asunnottomuuskriisistä ja korkeista hinnoista.

” Viisikaistaisella motarilla ihmiset eivät välttämättä anna heti tilaa.

Sara myöntää, että kaupungin kodittomuusongelma tuntuu suomalaisen näkökulmasta hurjalta. Myös likaisuus ja heikko ilmanlaatu saavat häneltä moitteita.

– Ikkunanpielistä oikein näkee, kuinka moottoriteiltä kerääntyy pölyä. Kun käyn Suomessa, tuntuu, että saa happea ihan eri tavalla.

Saran lempipaikka Kaliforniassa on Santa Monica Pier. ”Se on tosi turistipaikka, mutta tykkään siitä silti. Malibussa on myös ihanaa patikoida, siellä on niin kaunista ja raikasta.”

Kenties isoin järkytys olivat kuitenkin ruuhkat. Los Angelesissa lähes kaikki matkat taitetaan autolla, sillä etäisyydet ovat pitkiä, eikä jalankulkuväyliä ja julkista liikennettä juuri ole. Vaikka Saran koulumatka on moottoritietä pitkin vain vartin, se voi ruuhka-aikoina kestää tunnin tai jopa puolitoista.

– Aluksi täällä ajaminen pelotti minua suunnattomasti. Reitit pitää suunnitella ajoissa, sillä kun viisikaistaisella motarilla yrittää vaihtaa kaistaa, eivät ihmiset välttämättä anna heti tilaa. Lopulta kuitenkin totuin autoiluun, ja nykyään se on ihan mukavaa.

Los Angeles tunnetaan myös karuista rikostilastoistaan. Sara kertoo välttävänsä yksin liikkumista pimeällä.

– Kaveri kertoi joskus olleensa kävelyllä ja nähneensä puhelimesta, että parin korttelin päässä oli tapahtunut puukotus. Hän kääntyi äkkiä eri suuntaan.

Tällä hetkellä Sara haaveilee muutosta Santa Monican alueelle, josta hän pitää erityisen paljon.

– Nykyinen asuinalueeni ei ole kauhean viihtyisä. Olisi myös kiva asua lähellä koulua, niin autoiluun ei kuluisi niin paljon aikaa.

Suomi kiinnostaa amerikkalaisia

Vaikka Los Angelesissa on karut puolensa, Sara ei haikaile Suomeen paluusta.

– Täällä on niin ihana sää ja paljon kauniita paikkoja. Tekemistä ja harrastusmahdollisuuksia on enemmän kuin Suomessa.

Sara on ystävystynyt sekä paikallisten että kaupungissa asuvien suomalaisten kanssa.

– Vaikka suomalaiset ovat Suomessa vähän sisäänpäin kääntyneitä, ulkomailla olemme tosi yhteisöllisiä. Yhteinen kulttuuri ja kieli yhdistävät.

Sara on tutustunut muihin suomalaisiin Los Angelesissa. ”Tässä kuvassa juhlimme ystävääni Miraa, joka sai juuri kuulla saaneensa Green Cardin eli pysyvän oleskeluluvan.”

Sara sai kuulla ennen muuttoaan, että amerikkalaiset eivät tiedä Suomesta mitään, mutta se ei hänen mielestään pidä täysin paikkaansa.

– Aika moni on tiennyt, että Suomi on kartalla Ruotsin tai Venäjän vieressä.

” Heistä on outoa, että meillä otetaan kengät pois sisällä.

Yksi suomalainen tapa on kummastuttanut Saran amerikkalaisystäviä:

– Heistä on outoa, että meillä otetaan kengät pois sisällä. USA:ssa kengät pidetään jalassa, mikä on taas minusta suunnattoman ärsyttävää.

Oulussa varttuneen Saran kertomukset Suomen talvesta ovat järkyttäneet hänen kalifornialaisia ystäviään. Joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa pienikin lumimäärä voi pysäyttää koko kaupungin.

– He eivät ymmärrä, että meillä mennään töihin ja kouluun lumesta huolimatta. Ja kun kerron, että pakkasta voi olla 30 astetta, he eivät edes käsitä, miltä sellainen tuntuu.

Sara on asunut Los Angelesissa kaksi vuotta. Hän kertoo arjestaan Instagramissa nimimerkillä @saradoloresmusic sekä Tiktokissa nimimerkillä @unstablecarebear.

Saran nykyiset opinnot kestävät vielä noin puolitoista vuotta. Sen jälkeen tie vie yliopistoon, kenties maisteriksi saakka. Saran unelma on tehdä työkseen omaa musiikkia ja kirjoittaa kappaleita muille artisteille.

– Sitten kun olen saanut rakennettua uraa, haluaisin asua jossain rauhallisemmalla alueella, missä olisi luontoa ja vähän vähemmän ihmisiä. Mutta Kalifornian osavaltio tuntuu silti minun paikaltani.

– Perheelläni on kyllä ikävä, ja he sanovat, että voisin tulla jo takaisin. Mutta he ovat myös iloisia puolestani ja onnellisia siitä, että pystyin toteuttamaan haaveeni.

