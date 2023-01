Niina Lahtisella on yksi luonteenpiirre, joka saattaa ärsyttää työkavereita – ”Olen miettinyt, pitäisikö olla sivistyneempi ja hiljaa”

Niina Lahtinen tunnetaan energisenä ja ahkerana naisena, jolta herkästi löytyy mielipide vähän kaikkeen. Joitakin sellainen saattaa ärsyttää. – Välillä olen miettinyt, pitäisikö minun himmata itseäni. Mutta en minä sellaista pitkään jaksa.

Paljon tekevällä Niina Lahtisellakin on hetkiä, joina hän istuu autossaan ja itkee väsymystään. Kun tunne helpottaa, posotetaan taas eteenpäin. ”Joskus reippauteni sotii empatiaa vastaan, en jaksa velloa samassa huolessa.”

Niina Lahtiselle on luontaista olla utelias, energinen, suora ja täynnä mielipiteitä. Joskus innokkuus ja tekeminen koetaan toisin kuin mitä Niina on niillä tarkoittanut. Hän on saanut palautetta mikromanageeraamisestaan ja siitä, että toisinaan työntyy projekteissa vastuualueille, jotka eivät hänelle kuulu.

– Vauhtiin päästyäni voin olla ärsyttävän päsmäröivä ihminen, jolla on voimakkaita mielipiteitä, kova ääni ja iso energia.

Silloin Niina on voitu kokea pelottavanakin ja hänen on pitänyt muistuttaa itseään: tarvitseeko mun tätäkin kommentoida.

– Varsinkin tilanteissa, joissa on arvioitu sopivuuttani johonkin tehtävään, olen miettinyt, pitäisikö minun himmata itseäni, olla sivistyneempi ja hiljaa. Mutta en minä sellaista pitkään jaksa.

Niina on myös kilpailuhenkinen itsensä ylittäjä, 16- ja 12-vuotiaiden tytärten äiti, Metku-koiran emäntä, rakastettu, eronnut ja itsekin eroperheen tytär. Koomikko, käsikirjoittaja, ohjaaja ja näyttelijä, joka operoi kotitaloaan Riihimäellä ja useimpia töitään Helsingissä. Ensi kesänä, 43-vuotiaana, hän esiintyy ensimmäistä kertaa kesäteatterin musikaalissa ja sitä ennen nyt alkavan Putous-ohjelman juontajana.

Kun kulunut vuosi päättyi Huvituttaako-revyyn näytökseen, Niina teki yksistään siinä viitisentoista eri roolia. Hän kirjoittaa ihmissuhdedraamaa, sketsikomediaa ja omien sanojensa mukaan estoitta karnevalisoi niihin elämäänsä.

Oikeastaan Niina Lahtinen on kuin ihmisrevyy – paitsi, ettei kaikki hänessä ole revyyn määritelmän mukaan yksinomaan kevyttä ja viihteellistä. Hän vain työstää ominaisuuksistaan ja elämänkokemuksistaan sellaista materiaalia. Työstää hän niihin usein läheisiäänkin ja näiden elämää.

Niina uskoo, että tekemällä monenlaista voi ehkäistä loppuun palamista. Kun yhdessä asiassa tuntee antaneensa kaikkensa, jaksamista helpottaa, kun voi hypätä tehtävästä toiseen.

Energisyydestään huolimatta Niinallakin on säännöllisesti hetkiä, joina hän rojahtaa sohvalleen ja kehottaa lapsiaan pysyttelemään hengissä riisikakuilla. Tai istuu autossaan ja itkee väsymystään.

– Sitten tunne helpottaa ja mennään eteenpäin. Olen nopea ja ratkaisukeskeinen. Joskus reippauteni sotii empatiaa vastaan, ja olen ystävilleni huono lohtu synkillä hetkillä. Jos ratkaisuni ei kelpaa, en jaksa velloa samassa huolessa pidempään, Niina arvioi.

Aikuistuvien tytärten äitinä Niina ottaa paineita siitä, millaista esimerkkiä heille näyttää. Rakkaat lapset -sarjan taiteilijahirviöäitiin hän sanoo jo kirjoittaneensa pahimpia pelkojaan siitä, millaisena tyttäret voisivat hänet muistaa. Joka kerta, kun Niina parahtaa lapsilleen, että äidin täytyy nyt saada keskittyä töihin, jossain sisimmässä tuntuu suorittaja-miellyttäjä-marttyyrin pisto.

– Toisaalta en yhtään kestä muodikasta puhetta armollisuudesta ja sitä, miten kaikki nykyään valittavat uupumistaan. Kun teini yrittää lintsata koulusta vetoamalla uupumukseen, minä kiljun, että kaikki me ollaan uupuneita, kouluun nyt siitä, Niina kertoo.

– Pelkään, että reaktioni näyttäytyy silloin kylmyytenä ja kovuutena. Mielestäni olen vain pragmaattinen.

