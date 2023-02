Jenni Poikelus vastaa 16 tiukkaan kysymykseen – ”Kun olen ollut tv:ssä, somen inboxit räjähtävät keski-ikäisten treffipyynnöistä”

Hauskuuttajana tunnettu juontaja Jenni Poikelus on siviilissä ujo tarkkailija, joka itkee helposti sekä ilosta että surusta.

Mistä olet tulossa ja minne menossa?

Olen tulossa kymmenen päivän reissulta Kaliforniasta ja menossa toivottavasti ensi viikolla töihin. Yhden aamulähetyksen ehdin reissun jälkeen tehdä, kun flunssakuume pamahti päälle. Peilistä katsoo nyt todella väsyneen näköinen ihminen, jolla on kulahtanut collegepaita ja likainen tukka, joten olen menossa vällyjen alle.

Mikä radiotyössä on parasta ja mikä vaikeinta?

Parasta on se, että joka päivä saa nauraa ainakin jossain kohtaa. Omat arkihuolet unohtuvat, kun avaa mikrofonin. Haastavinta on varmaankin uusiutuminen. Olen ollut kymmenen vuotta YleX:llä, ja välillä tuntuu, että olen kertonut samat jutut jo sata kertaa.

Saat minut aina iloiseksi. Mistä ammennat hauskuutesi?

Vaikea sanoa. En todellakaan ole aina hauska siviilissä, kuten ei moni muukaan työkseen esiintyvä. Duunissa olen kohotettu versio itsestäni. Kotona olen vain Jenni.

Uskaltavatko miehet lähestyä sinua ja jos, niin miten?

Aina kun olen ollut paljon esillä jossain tv-ohjelmassa, somen inboxit räjähtävät keski-ikäisten miesten treffipyynnöistä. Lähestymispyyntöjä tulee laidasta laitaan. Niiden laatua pitänee kysellä lähettäjiltä.

Oletko koskaan rakastunut työkaveriisi?

En kommentoi parisuhdeasioitani.

Mikä Köpi Kalliossa on parasta?

Köpin kanssa meillä on pitkä historia, sillä aloimme työskennellä yhdessä jo 2015. Köpi on erittäin hauska ja lahjakas ihminen, ja arvostan häntä yli kaiken ystävänä ja kollegana. On hienoa nähdä hänet nyt myös Putouksessa.

Jos Jenni Poikeluksen tarina olisi satu, mikä olisi tarinan opetus?

Varmaan aika klassinen ”usko unelmiisi ja tee töitä niiden eteen, niin ne voivat toteutua” -tyyppinen satu.

Saako kaikelle nauraa?

Kaikelle saa nauraa, kunhan sen tekee oikein. Koskaan ei voi miellyttää kaikkia, ja mikä tahansa aihe voi triggeröidä jonkun yleisössä. Jos heitän vitsiä kissasta merihädässä, saattaa olla, että jonkun kissa on juuri hukkunut. Itselle nauraminen on parasta, ja ilman sitä taitoa ei mielestäni voi tehdä komiikkaa.

Olet kertonut olleesi nuorena ujo. Miten se sopii yhteen ammattisi kanssa?

Olen edelleen ujo tarkkailija, jonka pitää tietää, millaisessa ympäristössä milloinkin toimii. Usein olen aluksi porukan hiljaisin tyyppi ja haistelen hetken uusia ihmisiä ja tilanteita, kunnes lämpeän. Hauskuuttaessani ihmisiä olen tietynlaisessa roolissa.

Millainen olet humalassa?

Omasta mielestäni tietenkin superhauska. Olen myös aika äänekäs. Käytän alkoholia fiiliksen mukaan. En tietoisesti pidä tipattomia, mutta saatan huomaamattani olla puolikin vuotta juomatta. Joskus ennen saatoin viettää monta viikonloppua putkeen kissanristiäisissä ja muissa riennoissa, nykyään menoja on vähemmän.

Mikä saa sinut liikuttumaan?

Olen melkoinen itkupilli. Monille tämä tulee yllätyksenä, vaikka he olisivat tunteneet minut pidempään. Liikutun helposti ja itken sekä ilosta että surusta. Viimeksi vollotin katsoessani Inside Out -animaatiota, jossa norsuhahmo putoaa kuoppaan ja katoaa. Oikeasti surullisten asioiden kanssa huumori ei pelasta, ja silloin teen oikeaa surutyötä.

Hurmasit TTK:ssa. Jatkatko edelleen tanssiharrastusta?

Jatkan ehdottomasti! Meidän piti mennä Samin (Helenius) kanssa tällä viikolla tanssimaan, mutta flunssa peruutti senkin. On mahtavaa, että olen löytänyt yli kolmekymppisenä uuden harrastuksen.

Mitä teet, kun olet yksin kotona eikä kukaan näe?

Selaan Tiktokista koiranpentuvideoita! Se on todellinen addiktio ja kamala aikasyöppö. En edes ehdi lukea kirjoja, kun somessa hurahtaa iltaisin tuntikaupalla aikaa.

Miten lataat akkuja?

Muun muassa tanssimalla ja istumalla iltaa ystävien kanssa. Olen ihminen, joka tarvitsee myös paljon omaa aikaa, joten välillä on parasta lepuuttaa ja olla yksin. Olen sekä introvertti että ekstrovertti, eli varmaankin sitten ambivertti.

Jos saisit elää jonkin tv-sarjan tai elokuvan maailmassa, minkä valitsisit ja miksi?

Valitsisin varmaankin Tim Burtonin eriskummalliset elokuvat, joissa kaikki talot ja paikat ja ihmiset ovat vähän vinksahtaneita ja oudon näköisiä.

Mistä unelmoit?

Siitä, että minulla ja läheisilläni on hyvä olla ja elää. Unelmoin myös koiranpennusta. Tiedän, että töiden kannalta ei ole nyt hyvä hetki sille, mutta toivottavasti pian. Unelmoin myös uudesta kodista.