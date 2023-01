Rakastunut Aki Riihilahti kertoo suhteestaan Katri Mäkisen kanssa – näin seurustelu on muuttanut Katria: ”Olen luonut hirviön”

Tanssinopettaja Katri Mäkinen ja HJK:n toimitusjohtaja ja ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti julkistivat suhteensa viime vuoden lopulla. Paria yhdistää moni asia.

HJK:n toimitusjohtaja ja ex-jalkapalloilija Aki Riihilahti ja tanssinopettaja Katri Mäkinen saapuivat kameroiden eteen eilen Urheilugaalassa. Se oli ensimmäinen kerta, kun pari nähtiin julkisesti yhdessä sen jälkeen, kun he olivat kertoneet seurustelustaan.

– Me olemme liikkuneet avoimesti ystävinä siitä päivästä lähtien, kun aloitimme tanssiparina Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. No, suomeksi sanottuna Katria jännitti törkeän paljon, ja mua ei yhtään, hyväntuulinen Aki sanoo Me Naisille.

Pari tapasi vuoden 2021 Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa. Katri paljasti, että parisuhteeseen ryhtymistä ehdittiin kypsytellä tovi.

– Olen aina sanonut, että kannattaa olla ensin kavereita, niin tietää mihin ryhtyy, jos ryhtyy, Katri kertoo.

Parilla urheilullinen elämäntapa

Aki kertoo, että ohjelmaan osallistumisesta ja parin tapaamisesta on kiittäminen hänen tytärtään.

– Minua pyydettiin ohjelmaan seitsemän vuoden ajan, mutta vasta tanssia harrastava tyttäreni sai minut suostumaan.

Tanssikisan ja ystävyyden myötä tytär siirtyi Katrin tanssioppilaaksi.

– Hän on hyvin hyvin musikaalinen ja taiteellinen lapsi, Katri paljastaa.

– Ja paljon lahjakkaampi kuin isänsä, Aki jatkaa.

– Siitä olemme varmasti samaa mieltä, Katri jatkaa nauraen.

Paria yhdistää menneisyys kilpaurheilijana ja työ liikunnan parissa. Liikunnallisuus on myös osa vapaa-aikaa.

– Tykkäämme tehdä kaikenlaista, käydä tanssimassa. Harrastamme kaikenlaista sukelluksesta lähtien. Meillä on urheilullinen elämäntapa, Aki kertoo.

Katri paljastaa, että Akin tavattuaan hänestä on tullut jalkapallofani.

– Kun olen ehdottanut, että pitäisikö katsoa leffaa, niin hän (sanoo) siihen, että ei, mä haluan katsoa fudista. Olen luonut hirviön, Aki naurahtaa.