Niina Backmanin suhde pikkusiskoonsa katkesi vuosiksi – ”Oli varmasti hurjaa, kun isosisko vain katosi”

Teini-iän melskeissä Niina Backman kadotti yhteyden seitsemän vuotta nuorempaan pikkusiskoonsa. Muutama vuosi sitten he löysivät toisensa ja rakentavat nyt katkennutta suhdetta uusiksi.

Niina Backmanin esikoinen on täysi-ikäinen ja nuoremmatkin jo teini-iässä. "Kohta kaikki ovat täysi-ikäisiä. Mitä elämä sitten on? Ehkä lähdemme Loren kanssa maailmanympärimatkalle.”

Elämäni numeroina -juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämästään numeroiden kautta.

11 lemmikkiä

Olen aina ollut eläinrakas. Lapsena minulla oli paljon lemmikkejä: hamsteri, marsu, kani, kaloja, kissa, koira, kana, lammas sekä puolikas hevonen. Kana ja lammas asuivat isoäitini luona, ja ravihevosen osti isoisäni minulle ja serkulleni Laurille puoliksi. Päätimme, että Lauri saa hevosen etupään ja minä takapään.

Nykyisen perheeni jäseniksi lasken myös edesmenneen Hamppu-hamsterin ja kissamme, herra Pörrin. On liikuttavaa, kuinka monta vuotta Hamppu oli kuoltuaan lasteni piirustuksissa mukana siivet selässään. Pörriä kutsumme koirakissaksi, koska se on niin seurallinen, osaa antaa tassua ja istua pyynnöstä ja on aina odottamassa lapsia koulusta.

7 vuoden ikäero

Minulla on seitsemän vuotta ikäeroa pikkusiskoni kanssa. Yhteytemme katosi, kun pyristelin teini-iässä vahvasti pois kotoa. Jälkikäteen olen miettinyt, että se oli varmasti siskolleni hurjaa. Isosisko vain hävisi elämästä.

Emme aikuisiälläkään olleet paljonkaan yhteydessä, kunnes muutama vuosi sitten löysimme toisemme uudelleen. Nyt rakennamme sitä suhdetta, joka aikanaan katkesi. Pidämme yhteyttä ja käymme toistemme luona. Pikkusiskostani tuli ensimmäistä kertaa äiti pari kuukautta sitten, ja sain kunnian olla hänen esikoisensa kummitäti. Se on minulle hyvin merkityksellistä.

Omille lapsilleni huomaan korostavani sitä, että he olisivat toistensa apuna ja tukena aina. Yhteys tulisi säilyä niin iloissa kuin suruissakin.

2005 tärkeä vuosi

2005 oli minulle merkityksellinen vuosi. Aloitin televisiourani Huuma-ohjelman juontajana. Rakastuin mieheeni Loreen (Lorenz Backman) tehdessämme yhdessä Huumaa. Olin 20-vuotias ja Lore 31. Silloin ikäero oli oikeasti valtava: mielipiteemme, näkökulmamme ja elämänkokemuksemme olivat erilaisia. Nyt ikäeromme ei niinkään enää näy tai tunnu. Alle kolmekymppisenä naureskelin Loren kroppakrempoille. Nyt oma selkäni on rikki, polvessa on rustokulumaa ja heräilen öisin. Mieli on nuorekas, mutta kropassa ikä näkyy.

3 lasta

Olen lopulta päässyt siihen päätökseen, että kolme lasta riittää. Järki on sanonut niin jo vuosia, mutta tunnepuoli on kysynyt, mitä jos kuitenkin vielä.

Vanhin lapseni täyttää tänä vuonna 19 ja nuorin 13. Tulin esikoiseni äidiksi tosi nuorena ja sain kaksi muutakin lasta alle kolmikymppisenä. Olisin ehkä halunnut kokea raskauden, synnytyksen ja vauva-ajan vielä tässä iässä. Lorelta on kuitenkin tullut selkeästi se viesti, että hän ei enää jaksaisi koko rumbaa alusta.

Nyt itsellenikin on tullut varmuus siitä, että elämä on todella hyvää näin.

18 täysi-ikä

Esikoiseni täytti viime vuonna 18 vuotta. Kriiseilin sitä jo pari vuotta aiemmin.

Omat ikävuoteni murrosiästä täysi-ikäiseksi olivat mustaa aikaa. Olin todella hukassa enkä osannut puhua siitä silloin. Minulla oli iso tarve itsenäistyä, mutta olin hyvin epävarma. Ulospäin näytin varmalta, mutta sisälläni huusin apua.

Pelkäsin, että tyttäreni tekee samanlaisia ratkaisuja ja virheitä kuin itse tein. Mietin, millaisia ihmisiä hän valitsee ympärilleen ja eihän hän vain jätä lukiota kesken kuten minä. Helpotti kun ymmärsin, että olemme kaksi eri ihmistä. Olen hurjan ylpeä siitä, millaisia valintoja hän on tehnyt.

Tietynlaiset virheet ja mokat myös kuuluvat elämään. Lapsilleen ei pysty petaamaan kaikkea valmiiksi niin, että heille tulisi vain onnistumisia onnistumisten päälle. Mitä isommaksi lapset kasvavat, sitä enemmän huolissaan heistä on. Silti pitää pystyä päästämään irti.

19 vuotta terapiaa

Aloitin terapian parikymppisenä, ja se oli yksi elämäni parhaimpia päätöksiä. Siitä alkoi oma kasvuni ja itseni työstäminen. Ensimmäiset kymmenen vuotta kävin terapiassa tiiviimmin. Olin padonnut asioita sisääni ja ajatellut, että minun pitää vain pärjätä. Teki todella hyvää kohdata omia epäkohtia, vaikka askeleita saattoikin ottaa yhden eteen ja sitten taas kaksi taakse.

Nykyään menen terapiaan satunnaisesti päivittämään asioita. Välillä tulee vain tarve puhua ja purkaa. Jos jokin asia vaivaa minua, se kasvaa helposti tosi isoksi. Muu elämä lakkaa olemasta, ja murhe vaikuttaa arkeen. Siksi höpötän paljon ja käyn päässäni dialogejakin. Yritän kuitenkin opetella eroon siitä, että aina ei tarvitse ratkaista jotain menneisyyden tai tulevaisuuden asiaa. Tärkeintä on pystyä olemaan tässä hetkessä.

”Menen nukkumaan aina kello 22. Tarvitsen unta vähintään kahdeksan tuntia. Jo yhden huonosti nukutun yön jälkeen olen ihmishirviö ja -raunio.”

3 autoa

Autojen kanssa meillä ei ole ollut onnea. Ensimmäinen automme maksoi satasen ja kesti yhden kesän kunnes jäi Nelostien varteen matkalla mökille. Seuraava auto kesti muutamia vuosia. Odottaessaan sisäpihallamme romuttamolle menoa se ehti jopa homehtua: yksi ikkunoista oli jäänyt aavistuksen raolleen ja kosteus oli päässyt sisään. Kun Lore eräänä jouluna meni hakemaan auton takakontista kumisaappaita, sisällä kasvoi homerihmastoa.

Nykyinen Hopeasoturiksi ristitty Fordimme on kolhiintunut moneen kertaan. Sillä on törmätty linja-autoon, Vespamme on kaatunut sen päälle, ja Viron roadtripillä Lore peruutti sen tolppaan. Siinä on kuitenkin hyvin tilaa viidelle hengelle ja mökkikamoille. Automme kertovat ehkä jotain arvomaailmastamme. Toisille on tärkeää se, miltä auto näyttää. Meille auto on kulkuväline, jolla päästään paikasta A paikkaan B – ja toivottavasti vielä takaisin paikkaan A.

40 kesäkuussa

Olin jo sulkenut oven tv-töiltä, kun minua pyydettiin mukaan uuteen Huomenta Suomi -ohjelmaan. Olen viimeiset kymmenen vuotta tehnyt radio-ohjelmia ja löytänyt oman paikkani niissä. Kun nuorempana juonsin televisiossa, jokainen kerta oli suoritus. Jälkikäteen aina huokaisin helpotuksesta, että selvisin. Nyt pystyn nauttimaan siitä mitä teen, myös televisiossa. Vuosia, kokemuksia ja itsevarmuutta on tullut lisää. Minäkuvani on vahvistunut. Ymmärrän, että riitän – ennen kaikkea itselleni.

Minusta on ihanaa, että täytän kesäkuussa neljäkymmentä. Mitä enemmän ikää tulee, sitä helpompaa elämä on.