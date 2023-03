Tanssinopettaja Kia Lehmuskoski tuli edellisissä parisuhteissaan petetyksi. Kokemukset heijastuivat myös nykyiseen suhteeseen Kimi Lindemanin kanssa. Vasta sitoutumista testanneen kriisin jälkeen Kia uskalsi luottaa rakkauteen.

Lauantai-iltana Kimi Lindeman, 32, on asettunut sohvalle katsomaan jalkapalloa, kun avovaimolla, tanssinopettaja Kia Lehmuskoskella, 34, on asiaa. Kia on saanut tulevan Tanssien tähtiin -kiertueen koreografiansa valmiiksi, ja hän haluaa kuulla siitä Kimin mielipiteen.

– Siinä minä heilun television edessä, ja Kimi viittoo siirtymään vähän syrjempään, yrittää seurata kohteliaasti samalla minua ja jalkapalloa, Kia nauraa.

– Ja mitä minä voisin oikein sanoa muuta kuin että hyvä on, Kimi levittelee käsiään.

Kian työajat ovat entiseen tapaan epäsäännölliset, mutta muuten parin elämä on tasaantunut viimeisen vuoden aikana. Yhteinen koti on löytynyt rauhalliselta pientaloalueelta Espoosta.

Viime syksynä Kia ei ollut enää mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa. Ensimmäistä kertaa koko suhteensa aikana Kia ja Kimi pystyivät syksyisenä sunnuntai-iltana käpertymään yhdessä television ääreen. Nyt pari istuu syömässä illallista ja käy läpi kohta viisi vuotta kestänyttä suhdettaan.

Kia ei enää viime vuonna osallistunut Tanssii tähtien kanssa -kisaan. Kimi arvelee, että se rauhoitti parin arkea. ”Kia oli ihan yhtä paljon poissa, mutta kaikki oli tasaisempaa. Paineet eivät olleet niin isot.”

Mörkö-koirakin näyttää löytäneen paikkansa takkatulen äärellä. Mistään ei näy, että vain reilu kaksi vuotta sitten Kia kävi läpi kriisiä, jossa oli lähtemässä suhteesta.

– Se oli minulle henkisesti vaikeaa ja paineista aikaa, hän sanoo.

– Olin jättämässä Kimin monta kertaa. Jälkeenpäin ymmärsin, että minun piti tehdä ne kaikki tempaukset ja testata, jättäisikö Kimi minut ja pääsisinkö sanomaan, että hän oli ihan samanlainen kuin kaikki muutkin mieheni.

Vaikea nuoruudenrakkaus

Kia on ollut koko aikuisikänsä parisuhdeihminen, mutta ennen täysi-ikäisyyttä hän ei ollut ikinä seurustellut.

– Muistelen, kuinka tanssinopettajamme Helena Ahti-Hallberg painotti meille, että elämäänne mahtuu vain tanssi ja koulu, mitään miehiä ei kannata ottaa. Ehkä hän sanoi sen puoliksi vitsillä, mutta olin kunnianhimoinen kilpatanssija. Ja tietysti Helena halusi myös suojella meitä.

Kun Kia oli nuori aikuinen, eräs mies vei häneltä jalat alta.

– Rakastuin suinpäin. Jo alkuhuumassa kuitenkin tajusin, että tyypillä oli muitakin viritelmiä, mutta olin nuori ja sinisilmäinen. Hän jätti minut ja halusi sitten pian takaisin. Sitä kesti vuosia.

Kia arvelee, että aiemmat kokemukset koulukiusaamisesta ja kokemattomuus parisuhteessa saivat hänet suostumaan epämääräiseen kuvioon.

– Sinisilmäisyyttäni ja haavoittuvuuttani käytettiin hyväksi. Ei ollut kiva kuulla jatkuvasti, mitä poikien viikonloppureissuilla oli tapahtunut. Vaatii paljon, että sellaisesta pääsee yli. Lopulta ei pääsekään.

Kian parisuhteet ovat kaikki kestäneet vuosia, ja edellisen loputtua hän on aina päätynyt nopeasti seuraavaan suhteeseen.

– Kun poikaystävä jätti maanantaina, olin jo torstaina tavannut uuden miehen, jonka kanssa loin myöhemmin pitkän parisuhteen. Ja siinäkin luottamukseni lopulta petettiin.

Jälkeenpäin Kia on miettinyt, että hänen itsetuntonsa jäi nuoruuden kokemusten takia heikoksi.

– Kun itsetuntoni oli heikko, tunsin olevani jollain tavalla riippuvainen kumppanista: sain itsevarmuutta hänen itsevarmuudestaan. Ajattelin, että minua voi kohdella näin, enkä ymmärtänyt silloin, että toimintamalli ei ollut terve.

Jotain spesiaalia

Ennen Kimin tapaamista Kia ehti olla sinkkuna reilun puoli vuotta, itselleen ennätyksellisen pitkän ajan. Hän oli hankkinut kämpän Kalliosta, ladannut Tinderin ja laittanut siihen ihannemiehen alaikärajaksi 29 vuotta. Tuolloin 28-vuotias espoolainen Kimi ei siihen ikähaitariin mahtunut.

Monen sattuman kautta kaksikko törmäsi kuitenkin toisiinsa heinäkuisena perjantaina 2018 helsinkiläisessä karaokebaarissa, jossa Kia oli juhlinut silloin sinkkuna olleen ystävänsä Heidi Sohlbergin (nyk. Willman) kanssa.

Kimi oli ollut siellä viettämässä iltaa oman porukkansa kanssa, ja Heidi liittyi heidän seuraansa seuraavana päivänä. Kian oli lähdettävä töihin. Jossain kohtaa päivää Heidiltä tuli Kialle viesti. Oon löytänyt sinulle ihanan jalkapalloilijamiehen. Ei voi olla huono tyyppi, sillä tiedän sen siskon!

Kimi sanoo, ettei ole koskaan tuntenut Kian tanssiessa mustasukkaisuutta. ”Keskityn elämässä niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa.”

Kimi ei ottanut alkuun Heidin parisuhdesuunnitelmia kovin vakavasti.

– Olin eronnut kaksi vuotta aikaisemmin viisi vuotta kestäneestä suhteesta, ja vaikka olin käynyt eroni läpi, ei suunnitelmissa ollut etsiä mitään vakavaa, hän sanoo.

– Minulla oli ollut ennen Kian tapaamista kaksi pitkähköä parisuhdetta, nyt olin ensimmäistä kertaa ollut pidempään sinkkuna. Ei ollut mikään kiire vakiintua.

Kia liittyi porukkaan seuraavana päivänä, ja sunnuntailounaalla Kimin ystävät pistivät merkille, miten Kia ja Kimi aloittivat ainoina porukasta pizzan syömisen keskeltä.

– Kimin kaverit totesivat, että tässä on pakko olla jotain spesiaalia, Kia muistaa.

Tervetuloa perheeseen

Loppukesästä tuli kepeä. Kia huomasi pian, miten hyvä tyyppi Kimi oli.

– Kimi kohteli minua hyvin ja itsevarmuuteni lisääntyi. Huomasin pian, että häneen voin luottaa. Rehtiys oli kaiken jälkeen minulle korostetun tärkeää, Kia sanoo.

– Lisäksi meillä oli sairaan hauskaa yhdessä.

”Tiedän, että Kimi ei ikinä satuttaisi minua, eikä minun ole ikinä tarvinnut spekuloida, mahtaako hänellä olla muita viritelmiä”, Kia sanoo.

Harkitsevaisempi Kimi ei kuitenkaan heti syksyn tultua osannut vastata Kian kysymykseen siitä, oliko kyse jostain vakavammasta.

– Olin ulkonäön lisäksi ihastunut Kian päämäärätietoisuuteen, suoruuteen ja sähäkkyyteen, mutta en osannut selittää, miksi se ei ollut heti selvä juttu. Ehkä vain tarvitsin enemmän aikaa.

Keskustelun jälkeen Kia soitti itkuisena siskolleen.

– Ajattelin menneiden kokemusten perusteella, että Kimi oli kiinni edellisessä suhteessa. Häntä ja eksää sitoi myös yhteinen koira. Kesän jälkeen olin pettynyt, että eikö tästä tullutkaan nyt mitään.

– En ollut jumissa edellisessä suhteessani, Kimi sanoo.

– Olin vain hämilläni, mihin suuntaan juttumme lähtisi menemään.

Lopulta suhde alkoi virallisesti Kian kolmekymppisillä, jossa Kimi tapasi Kian perheen ensimmäistä kertaa.

– Kian isä sanoi, että tervetuloa perheeseen, Kimi kertoo.

– Ja minä siihen, että apua isä, ei me vielä seurustella!

Parisuhde tulikokeessa

Todelliseen tulikokeeseen suhde joutui kuitenkin heti seuraavana syksynä, kun Kia palasi Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaan. Kia oli tuona syksynä näyttelijä Hannes Suomisen parina.

– Mietin, että jos Kimi kestää sen ryöpytyksen, niin tästä voi tullakin jotakin. Olin kotona sellainen kuin aina olen TTK-kauden aikana, omiin ajatuksiin uppoutunut ja kiireinen.

Kimille oli yllätys, miten paljon töitä opettajat tekivät ohjelman eteen tanssisalin ja kameroiden ulkopuolella.

– En tajunnut myöskään, että ohjelma on sillä tavalla iso juttu, että ihmiset voivat tulla antamaan kadulla palautetta tansseista. Sitä kaikkea oli mielenkiintoista seurata.

Kiasta suhde Kimin kanssa tuntui syksyn myötä eri tavalla hyvältä ja varmalta.

– Olen ollut parisuhteissani niin epävarmoissa tilanteissa, että en ole päivällä tiennyt, ovatko asiat hyvin enää, kun palaan töistä kotiin. Tai saanko päivän aikana jonkun viestin, joka järisyttää turvallisuuttani, Kia kertaa.

– Tiedän, että Kimi ei ikinä satuttaisi minua, eikä minun ole ikinä tarvinnut spekuloida, mahtaako hänellä olla muita viritelmiä. Se spekulointi teki minusta aikaisemmissa suhteissa varmasti ahdistavan tyypin, mutta siihen oli myös silloin aihetta. Nyt olin ensimmäistä kertaa turvallisessa ja terveessä suhteessa.

Koronavuonna Kian vanhat kokemukset alkoivat kuitenkin kummitella suhteessa. Rajoitukset veivät opetustyöt, ja Tanssii tähtien kanssa -kautta kuvattiin koronapaineiden alla. Kialle syksystä tuli monestakin syystä rankin syksy koskaan.

– Sen syksyn aikana myös parisuhteemme joutui kriisiin. Purin paineita kotona ja olin monta kertaa jo lähtemässä koko suhteesta, hän kertoo.

– Muistan, kun sinä katsoit minua ja sanoit, että muistutan sinua tästä sitten, kun ollaan menossa naimisiin. Ja minä totesin, että nyt on kaukaista puhua tuollaisesta! Kia sanoo Kimille.

Sinä syksynä Kia tanssi Niklas Hagmanin kanssa. Kimin järkeily kesti kaikkien paineiden ristitulessa.

– En ole ikinä kokenut tanssista mustasukkaisuusfiiliksiä, rinnastan sen jollain tavalla näyttelemiseen, Kimi sanoo.

– En tiedä, onko se itsevarmuutta vai mitä, mutta jos joku haluaa lähteä suhteesta toisen mukaan, niin minkä minä sille voisin. Keskityn elämässä niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa.

Kimi keskittyikin pitämään avopuolisonsa uskon suhteeseen kaiken keskellä.

– Tuo syksy oli suhteen rankin koetinkivi, Kia sanoo.

– Mietin välillä ääneen, pitäisikö minun ottaa joku hotellihuone, jotta saisin etäisyyttä ja selvyyttä tunteisiini. Näidenkään puheiden seurauksena Kimi ei lähtenytkään mihinkään, hän ei ollut luovuttaja.

Odotettu kosinta

– Jos me olisimme luovuttaneet ensimmäisistä vaiheiluista, emme olisi nyt tässä, Kimi sanoo.

– Jälkeenpäin on tuntunut pahalta, että kohtelin Kimiä niin huonosti. Olen ollut siitä pahoillani, Kia sanoo.

Viimeistään kriisisyksyn jälkeen hänelle oli selvää, että hän voisi olla tässä suhteessa oma itsensä.

– Minulle on jäänyt edellisistä suhteista ja elämänkokemuksista vaikeus luottaa uusiin ihmisiin, hän sanoo.

– Kun on laittanut kaikki tunteensa peliin ja tulee satutetuksi, ympärille kasvaa muuri. Täydellisen luottamuksen syntymiseen tarvittiin minun kohdallani kaikki nuo vaiheet.

Kian oli aluksi vaikea luottaa siihen, että suhde Kimin kanssa kestää. Nyt hän kokee ensimmäistä kertaa elämässään olevansa turvallisessa ja terveessä suhteessa.

Kimille oli sen syksyn jälkeen selvää, että hän tulisi kosimaan Kiaa. Vuoden kuluttua, vuoden 2022 ensimmäisenä päivänä, se viimein tapahtui. Tosin kosinta ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan.

– Olimme reissussa, ja lennot olivat olleet pitkät, Kimi kertoo.

– Kia oli matkustamisesta väsynyt ja vähän ärtyisä. Yritin koko päivän piristää häntä. Lopulta ennen illalliselle lähtöä polvistuin.

– Kimi ei ehtinyt edes sanoa mitään, kun purskahdin itkuun. Hyppäsin hänen kaulaansa ja vain nappasin sormuksen sormeeni. Kimi ei edes ehtinyt kysymään tärkeää kysymystä, Kia nauraa.

Perheen perustaminen jännittää

Kimi on luonteeltaan järjestelmällinen, Kia taas kuvailee itseään pyörremyrskyksi. Nykyään Kimi tietää jo, että jos avovaimo sanoo palaavansa töistä yhdeksältä, hän voi olla kotona vasta yhdeltätoista.

– Alkuun soittelin jo vartin yli yhdeksän huolestuneena, että missä olet. Nyt olen jo tottunut selitykseen, että törmäsin salilla siihen ja siihen ja jäin opettamaan tätä tälle. Sitten piti vielä kaivaa auto lumen alta, Kimi vitsailee.

Kiaa jännitti aluksi nähdä, millaista on elää ilman TTK-syksyä. Alkuun se tuntuikin tyhjältä. Viimeisen neljän vuoden aikana hän on ollut kolme kertaa parinsa kanssa ohjelman finaalissa.

– Paine ei tule siitä, että olisimme voitonkiilto silmissä, vaan siitä, että haluamme ennen kaikkea olla oppilasta varten ja antaa parhaan mahdollisen kokemuksen ja opin.

Kia opettaa välillä Kimiä tanssimaan, ja videot ovat herättäneet innostusta somessa. He ovat treenanneet yhdessä jopa nostoja. Häätanssin pari aikoo kuitenkin vetää perinteisesti.

Viime syksynä Kia pystyi antamaan aikaa sellaisille asioille, joille hän oli aikaisemmin joutunut sanomaan ohjelmakiireiden vuoksi ei.

Työelämässä hän on välillä paininut samojen asioiden kanssa kuin nuorempana; epävarmuuden tunteiden ja sen, tuleeko hyväksytyksi vai ei.

Kia on huomannut myös, että välillä hän kaipaisi enemmän sellaisia arki-iltoja kuin tänään; että kummatkin pääsisivät samaan aikaan töistä kotiin ja hän ehtisi käydä rauhassa koiran kanssa lenkillä ja laittaa yhdessä ruokaa.

– Olen yhä tyyppi, jonka on vaikea sanoa ei, mutta tämä vuosi on opettanut oman ajan ja arjen arvon.

Kia myöntää, että yrittäjän työnkuvan vuoksi perheen perustaminen jännittää.

– Jos Luoja meille lapsen suo, niin kyllä minua jännittää, miten saan kaikki aikataulut sumplittua. Kimillä on säännöllisempi elämä, ja hän on aina sanonut, että kaikki järjestyy.

– Minua ei jännitä pätkääkään. On selvää, että tuollaisessa tilanteessa tärkeysjärjestys muuttuu, Kimi painottaa.

Ennen sitä on kuitenkin häiden aika. Pari avioituu ensi kesänä, samana päivänä jolloin on kulunut tismalleen viisi vuotta siitä, kun he tapasivat lounaalla pizzeriassa.

Fakta Kia Lehmuskoski 34-vuotias tanssinopettaja-yrittäjä, joka tuli alun perin tunnetuksi kilpatanssijana ja Tanssii tähtien kanssa -tähtiopettajana. Asuu Espoossa puolisonsa Kimin ja Mörkö-koiran kanssa. Tanssien tähtiin show alkaa 3.3. Espoosta.

Fakta Kimi Lindeman 32-vuotias, työskentelee myyntialalla ja pelaa tällä hetkellä jalkapalloa 2. divisioonassa. Avioituu avopuolisonsa Kian kanssa ensi kesänä.

