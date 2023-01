Kun näyttelijä Vilma Kinnunen alkoi muokata kehoaan vahvemmaksi, yksi muutos yllätti eniten – kertoo nyt, mikä on ollut vaikeinta hyväksyä

Näyttelijä Vilma Kinnunen on keskellä kuntoprojektia, jossa hän kasvattaa kehostaan vahvempaa. Osa muutoksista on ollut henkisesti vaikeampia sietää. – Vaikka olen veren maku suussa vastustanut perinteisiä ulkonäköodotuksia, huomaan niiden iskostuneen syvälle minuunkin.

Villasukista tuli vähän löysät, ja lankakin oli niihin väärää, mutta Vilma Kinnunen oli ensimmäisistä käsitöistään sen verran tohkeissaan, että antoi ne silti lahjaksi ystävälleen. Hän oli Ylioppilasteatterin harjoitustauoilla opetellut kutomaan huomattuaan, että käsillä tekeminen auttoi keskittymään. Ja tuntuihan se hyödylliseltäkin naisesta, joka harvoin malttoi olla aivan jouten.

Kutominen tuli avuksi myös opiskeluvuosina Teatterikorkeassa, kun Vilma meinasi nukahdella luennoilla, joilla vain istuttiin ja kuunneltiin. Se tapa hänessä on vieläkin. Uneen lipuminen ei tarkoita, että kertoja olisi tylsä tai kerrottava epäkiinnostavaa: Vilman teoria on, että vanhemmat Satu Silvo ja Heikki Kinnunen lukivat hänelle lapsuudessa niin paljon iltasatuja, että mieli omaksui tavan vetäytyä levolle jäädessään vain kuuntelemaan. Jos käsillä on tekemistä, ajatuskin pysyy skarppina.

Lisäksi kutominen on tapa haastaa kärsimätöntä luonnetta. Siinä kehitys on edennyt villasukkakokoluokkaan. Kaulaliinoja Vilma ei tee.

– Jotta kaulaliinassa olisi mitään järkeä, sen pitää olla valtavan pitkä. En jaksaisi tihrustaa yhtä suoraa pötköä sataa vuotta. Minun kärsivällisyyteni loppuisi, kun liina vasta yltäisi olalta toiselle.

Kärsivällisyyttään Vilma on haastanut ja harjoittanut monella muullakin tavalla, muun muassa ryhtymällä harrastamaan kuntosalia tavoitteellisesti, opettelemalla lempeyttä itseä ja muita kohtaan sekä pyrkimällä Teatterikorkeakouluun seitsemän kertaa.

” Kun pyrin Taideyliopistoon seitsemännen kerran, olin jo päättänyt, että se jäisi vihoviimeiseksi.

Tärkeintä on itsenäisyys

”Onhan se aikamoista, kun on aloittanut opiskelupaikan hakemisen parikymppisenä ja sen lopulta saa 28-vuotiaana. Siinä ehtii tarkastella ja varmistua, että tätä minä oikeasti haluan. Kun pyrin Taideyliopistoon seitsemännen kerran, olin jo päättänyt, että se jäisi vihoviimeiseksi. Pääsykokeen haastattelussa professori Elina Knihtilä kysyi, miksi minun kuuluisi päästä kouluun. Vastasin, että nyt on mun vuoro. Tiesin, etten enää halunnut tulla uudelleen.

Sillä kerralla en kertonut kenellekään osallistuvani taas pääsykokeisiin. On yllättävän satuttavaa saada hylkäävä vastaus, raskasta selitellä sitä läheisille ja rasittavaa vastaanottaa lohdutusta ja tsemppiä, vaikka se kaikki sanottaisiin rakkaudella. Pettymys on liian iso.

Menin kokeisiin rentona ja asenteella että nooh, kerran vielä. Olin juuri tehnyt sivuroolia Espoon Kaupunginteatterin musikaalissa Äidin maa, johon Maria Sid oli valinnut minut. Se oli ollut rohkaiseva kokemus, ja minulla oli tunne, että vaikka en pääsisi kouluun, löytäisin jonkin muun tavan saada tehdä tätä työtä. Rentous auttoi.

Olen myöhemmin ymmärtänyt, että kun jotain haluaa niin palavasti, se voi aiheuttaa tekemiseen vimmaa ja kireyttä, joka harvoin palvelee ketään tai mitään. Aiemmissa pääsykokeissa niiden alle olivat jääneet herkkyyteni, lähestyttävyys sekä vastaanottamiskyky. Vaikka koin tehneeni kaiken, mitä oli pyydetty, en ehkä ollutkaan näyttänyt sitä versiota itsestäni, joka olisi ollut kouluun sopivin.

Vilma Kinnunen valmistui Teatterikorkeasta 34-vuotiaana. ”Ikä näkyy siinä, etten päädy samankaltaisiin rooleihin kuin useimmat vastavalmistuneet parikymppisinä. Tarvitsin muut kokeiluni ennen kuin olin valmis tälle alalle.”

Iästä oli lopulta etua. Olin jo saanut kasvaa aikuiseksi aloittaessani opinnot, joissa identiteetti koko lailla myllätään. Teakiin päästessään jokainen on oman lampensa isoin kala, kunnes yhtäkkiä uudessa lammessa on 14 kalaa ja kaikilta otetaan luulot pois.

Peruskoulu oli ollut instituutiona vaikea asia kapinalliselle mielelleni nuorempana. En pitänyt koulusta, siellä oli hankalaa olla, ja ysiluokan päättöjuhlassa ajattelin vain, että nyt mä teistä pääsen. Se oli suuri vapauden kokemus. En pyrkinyt lukioon, koska en ajatellut viihtyväni siellä – ties vaikka olisinkin – mutta taideyliopistossa oli ihanaa! Opiskeluvuosista tuli tärkeä kokemus.

Muistan jo pikkulapsena ilmoittaneeni, että haaveammattini on laulaja-näyttelijä. Tavallaan oli ilmeistä, että päätyisin tälle alalle, mutta toisaalta ei ollenkaan. Olen kasvanut näyttelijäperheessä ja teattereissa, vanhempani ja veljeni ovat näyttelijöitä. Olen aina rakastanut tarinoita, ja tämä maailma on minulle tuttu, rakas ja turvallinen – this is what I know.

” Olen halunnut päättää kaikesta itse.

Samalla itsenäisyys on ollut minulle korostetun tärkeää ja olen halunnut päättää kaikesta itse. En ole pitänyt ajatuksesta, että päätyisin elämässäni mihinkään muiden ihmisten oletusten mukaisesti. Olen halunnut tulla nähdyksi itsenäni enkä olla kenenkään jatkumo. Haluaisin myös taiteilijana ja tekijänä riittää ihan itsenäni.

’Tuleekos teidän Vilmastakin sitten näyttelijä?’ Niin äidiltäni kysyttiin toistuvasti, vaikka minä seisoin vieressä. Se oli hyväntahtoista, mutta tuntui minusta kummalliselta, ihan kuin en itse osaisi vastata. Ohittaminen lisäsi tarvettani tehdä isoja päätöksiä itsenäisesti.

Riittämättömyyden pelkoa tähän ammatinvalintaan kyllä liittyy. Vaikka olen halunnut alalle, on myös ollut ajatus, mitä jos en olekaan yhtään hyvä. Mitä jos en saakaan tehdä tätä? Sitten ovat vielä ventovieraiden nepotismisyytteet, jotka usein seuraavat teatteriperheiden nuoria. Niiltä on kätevää suojautua väittämällä, etten haluakaan samaa kuin perheeni.

Kreetalla 1994. ”Lapsena opin minulle luetut sadut ulkoa ja toistin niitä muille ennen kuin osasin itse lukea. Minulla oli tapana myös ’keskustella’ eläinten kanssa, sekin ruokki mielikuvitustani.”

Olen tehnyt tietoisen päätöksen, etten enää esiintyisi julkisuudessa kenenkään lapsena tai sisaruksena, vaikka sellaista aika ajoin pyydetään. En ole myöskään valinnut tätä ammattia ollakseni julkisuuden henkilö – julkisuus vain kuluu joihinkin työtehtäviin. Olen läpi elämäni nähnyt läheltä, ettei julkisuus aina ole ystävä ja miten yksityisen perheen sisäisestä tragediasta voi tulla koko kansan viihdettä.”

Riittävän kauas kaikesta

”Otin etäisyyttä kaikkeen muuttamalla kahdeksaksi kuukaudeksi Australiaan, kun olin täyttänyt 20 vuotta. Australia tuntui olevan kaikilla tavoin riittävän kaukana. Matkustin yksin ja sain töitä baarista, olin Suomessa valmistunut ammattikoulusta ravintola-alalle. Vaikka oli lama ja työpaikat kortilla, ihmisten piti syödä ja juoda.

Myös ravintolavuodet oli sivupolku, joka minun piti kulkea ennen kuin olin valmis näyttelijäksi. Ala olisi varmasti voinut olla muukin, tarvitsin kokemuksen työelämästä ja tavan olla itsenäinen. En muista kasvuiästäni mitään yhtä kiihkeää halua kuin saada asua omillani ja pyörittää omaa taloutta. Taiteen tapaan ravintolamaailmakin on matalapalkka-ala, mutta ajattelin, että siellä työtä riittäisi loputtomasti. No, myöhemmin tuli korona, ja ravintola-alaltakin loppui kaikki.

Australiassa tutustuin kuitenkin nuoreen naiseen, joka baarityön rinnalla opiskeli näyttelijäksi. Se oli käänteentekevä kohtaaminen. Hänen esimerkkinsä kannusti ja rohkaisi – tuli käsitys, että ehkä minä sittenkin voisin kokeilla.

Palattuani Suomeen pyrin erään kansanopiston teatteritaiteen ryhmään ja sain opiskelupaikan. Valintatilaisuuden palautteessa minulle huomautettiin, että sanon oikeat asiat, mutta en heittäydy mukaan fyysisesti. Vihasin tuolloin kontakti-improvisaatioharjoituksia sekä kaikkea lattialla möyrimistä, ja oivalsin, etten voisi aina tuntea oloani mukavaksi, jos halusin oppia jotain uutta. Jotta kehitystä tapahtuisi, minun täytyy astua mukavuusalueeni ulkopuolelle.”

Olenko koskaan halutunlainen?

”Olen nyt 34-vuotias, ja tämä ikävaihe on aika kiva. Nuoremmille tutuilleni, jotka kriiseilevät vasta lähestyvää kolmeakymppiään, sanon, että sinuna en malttaisi odottaa. Minusta olisi hirveää olla uudestaan 20-vuotias. Myös käsitykseni vanhuudesta on muuttunut. Joskus 60-vuotias kuulosti vanhukselta, nyt katson Heikkiä, joka 76-vuotiaana on vetreä ja tekee paljon töitä.

” Nuoruuden julmuus omaa ulkonäköä kohtaan on helpottanut hieman.

Pystyn jo lempeämmin tarkastelemaan itseäni, ja jos en aina tarkastelekaan, niin ainakin lempeyteen on kykyä. Olen ammatissani tottunut katsomaan itseäni, en vain rooleissa vaan myös harjoitellessani ja hakiessani töitä. Nuoruuden julmuus omaa ulkonäköä kohtaan on helpottanut hieman. Kuva, josta olen ennen ajatellut hyi, on usein jo ihan okei. Harvoin olen kuitenkaan kokenut olevani kaunis, se on edelleen haastavaa.

Naiset joutuvat vastaamaan älyttömiin vaatimuksiin siitä, miltä kuuluisi näyttää. Näyttelijänä pitäisi myös olla neutraali: viehättävä ja naisellinen mutta ei liikaa. Minulla on kestänyt hyväksyä kehoni ja se, että vaikka olen muuntautumiskykyinen, en ole koskaan halutunlainen tyhjä kangas.

Kun korona iski ja jäimme kaikki kotiemme vangeiksi, aloin treenata pysyäkseni järjissäni. Tein kuntoilusta rutiinin, ja tuli tunne, että haluan olla vahva. Aloin tietoisesti muokata kehoani. Nykyään treenaan salilla 4–5 kertaa viikossa. Kaikki ympärysmittani ovat lihasten mukana neljä senttiä isommat kuin puolitoista vuotta sitten.

Siinä missä isompi hauis ja reisi viestivät vahvuudesta, isompi vyötärö olikin henkisesti vaikeampi hyväksyä. Se oli yllättävää. Vaikka olen veren maku suussa vastustanut naisille asetettuja ulkonäkövaatimuksia ja odotuksia, sain huomata, miten syvälle ne olivat iskostuneet minuunkin. Tuntui, että keskivartalo tällaisena pitäisi verhota tai peittää.

” Ikä ei tule yksin: se tulee lukulasien ja polvisärkyjen kanssa.

Tykkään vahvuuden tunteesta ja tarvitsen säännöllistä liikuntaa tai kehossa alkaa vihloa. Minulla on ravintolatyön jäljiltä kipeytyneitä paikkoja, eikä ikäkään tule yksin: se tulee lukulasien ja polvisärkyjen kanssa. Kropan muokkaamiseen pitää kuitenkin antaa aikaa. Minulla on edessäni vielä matkaa päästäkseni kehoon, jossa ajattelen sitten viihtyväni. Sekin kasvattaa kärsivällisyyttäni.

Vilma sanoo aina vähän pelänneensä ihmisiä ja tarkkailevansa muiden motiiveja edelleen. ”Olen oikein opetellut sitä, että muille voi olla auki ja läsnä.”

Treenaaminen ja työn fyysisyys ovat opettaneet kehon kuuntelemista. Tunnistan hyvin sen impulssit ja sen, milloin tarvitsen lepoa. Ymmärrän jo, ettei tekemättömyys aina tarkoita laiskuutta vaan myös huolenpitoa.

Olen aina ollut kärsimätön, mutta huomaan tulleeni pehmeämmäksi myös sille, miten aika kuluu. Vaikka olen nopeatahtinen, jaksan odottaa paremmin. Ei heti mene hermot, jos missaan metron ja seuraavaa pitää odottaa kymmenen minuuttia.”

Hymyharjoituksia

”Egossaan pyöriminen on vähän toksista. Koirani Martta vie terveellä tavalla huomioni omassa navassa möyrimisestä, se tuo iloa ja läheisyyttä. Kun oppii pitämään huolta muusta kuin itsestään, oppii yhtäkkiä pitämään huolta myös itsestään.

Martta tuli elämääni pian sen jälkeen, kun äitini ystävättären koiralla oli ollut kohtaaminen naapurin herrakoiran kanssa. Se oli kolmesta pennusta isoin ja väkevin, ja minusta oli heti selvää, että sen nimi olisi Martta. Kun ehdotin nimeä äidilleni, Satu pysyi aivan hiljaa. Olen tunnetusti surkea keksimään lemmikeille nimiä: esimerkiksi hamsterini oli Pörrö, vaikka eläin ei edes ollut pörröinen. Sadun lapsuuden kissa oli sentään Kristoffer Kolumbus. Martta oli lopulta äidistäkin oikein hyvä nimi.

Punkaharjun mökin ylisillä. ”Martta on minulle rakas, sadan lempinimen mokoma. Koiran myötä elämänlaatu on parantunut niin, etten voisi kuvitella olevani ilman”.

Martta saapui minulle joululahjana seitsemän vuotta sitten ja on siitä hetkestä asti ollut aivan fantastinen tyyppi. Se on viisas ja oppivainen ja näyttää yhteisissä valokuvissamme aina edustavalta, kun taas minä väijyn taustalla vähän omituisena. Olemme kovia mökkeilijöitä, ja toisinaan haaveilen tarjoavani Martalle kodin, jossa olisi oma piha. Nyt se on kalliolainen kaupunkikoira ja rouvaisammassa iässäänkin yhä leikkisä ja reipas.

Kotitalomme hississä Martta tervehtii naapureita paljon aurinkoisemmin kuin minä. Olen sitä yksityisempi ja vetäytyvämpi ja saan huppuni suojista tervehdittyä yksisanaisesti ’hei’. Vaikutan varmaan vähän töykeältä naapurilta.

Nuorena kuulin paljon sitä, että olin vaikeasti lähestyttävä tai jotenkin vihamielinen. En tiedä, minulla on tällainen resting bitch face. Kun olen mietteissäni, otsani menee kurtulle ja kun oikein kiukuttaa, näytän vähän Heikki Kinnusen Mielensäpahoittajalta.

Satu aina tykkää kertoa tarinaa, miten joku mummo oli lähestynyt minua lapsena ja leperrellyt niin kuin nyt lapsille leperrellään. Olin murahtanut hänelle kulmieni alta: ’Älä kato mua!’ Satu neuvoi hymyilemään ja sanoi, ettei mummoille saa äksyillä. Myöhemmin hän löysi minut pelin edestä harjoittelemasta hymyilemistä.

Aikuisena tajusin, että ravintolatyössä asiakaspalveluhymyni oli se sama peilin edessä treenattu hymy.

Olen aina vähän pelännyt ihmisiä ja tarkkailen muiden motiiveja edelleen. Olen oikein opetellut sitä, että muille voi olla auki ja läsnä. Nyt minua jo toisinaan kuvaillaan nauravaiseksi. Ajattelen, että sekin voi olla defenssi, nauru on tapa suojautua.”

Hamsterit-elokuvan maskibussi. ”Näyttelijän työ on parhaimmillaan, kun teoksen parissa tuntee oikein syttyvänsä. Tellun rooli oli sellainen. Meillä oli turvallinen ilmapiiri.”

Anna hyvän valua

”Sanotaan, että paska valuu alaspäin, mutta niin valuu hyväkin. Jos on asemassa, jossa sitä voi valuttaa, kannattaa tehdä niin. Työssä ja elämässä on aivan liikaa hetkiä, jolloin ollaan otsa kurtussa.

Pääsin osaksi tuota hyvää, kun kuvasimme uutta Hamsterit-elokuvaa toissa syksynä. Vaikka elokuvanteko on helposti hektistä, ohjaaja Markku Pölösen työryhmässä tuntui turvallisuus ja lempeys. Vastanäyttelijäni Peter Franzén ja Jaakko Ohtonen olivat sydämellisiä tyyppejä. Sellainen ruokkii luovuutta.

Elokuvassa on mukana myös lapsinäyttelijöitä. Heistä Emilia Mattilan kanssa minulla oli eniten yhteispeliä ja kanniskelin häntä paljon sylissäni. Emilia täytti kuvausten päättyessä viisi vuotta, ja mietin, muistaakohan hän elokuvanteosta paljonkaan. Yritin olla hänelle turvallinen aikuinen mutta en liian tylsä auktoriteetti. Emilia oli ihastuttava tyttö, jolla oli ikäisekseen aivan hämmentävä, vahva itsetunto.

Elokuvassa on kohtaus, kun autoilemme kaupasta kotiin kaksissa naisin. Kuvauksissa saimme ohjeet autoon radiopuhelimella ja odotimme kohtauksen jälkeen tietoa, sujuiko kaikki hyvin. Sitten radiopuhelimeen kerrottiin, että homma oli mennyt kertaotolla loistavasti. Emilia hymyili autossa kuin Hangon keksi ja tokaisi: ’Eikä mikään ihme!’

Mietin siinä vieressä, että hitto, tuollaisella itsevarmuudella pitäisi itsekin asennoitua.”