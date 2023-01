Shirly Karvinen kysyi Sara Siepin kotona yllättävän kysymyksen – sen jälkeen kaksikko hitsautui ystäviksi

Shirly Karvinen ja Sara Sieppi tutustuivat yhteisen ystävän synttäreillä. Ystävyys on syventynyt vuosien mittaan läheiseksi. – Sara on ollut ihmissuhdeasioissa yksi suurin tukijani, Shirly sanoo.

Kun Shirly Karvinen astui ensimmäisen kerran Sara Siepin kotiin vajaat seitsemän vuotta sitten, käynnissä olivat heidän yhteisen ystävänsä syntymäpäiväjuhlat. Sara oli kuvitellut, että hallitsevana Miss Suomena Shirly eläisi superterveellistä elämää, mutta sai yllättyä.

– Shirly kyseli, että missä täällä on sitä viiniä? Olin heti, että hei, milloin nähdään seuraavan kerran, Sara muistelee nauraen.

Sara oli valittu Miss Suomeksi viisi vuotta Shirlyä ennen, ja entisenä missinä hän seurasi luonnostaan uusimman kruunatun elämää.

– Shirly oli vaikuttanut julkisuuskuvansa perusteella kunnolliselta. Olin ajatellut, että ei se ainakaan juhli, vaan elää superterveellistä elämää. En tiedä, johtuiko mielikuva senaikaisesta fitnesspoikaystävästä, Sara sanoo.

– Kuva Shirlystä kunnollisena on totta, mutta hänessä on siviilissä myös riehakkaampi puoli, joka tuli minulle juhlissa ensimmäistä kertaa tutuksi.

Shirly oli pistänyt Saran merkille jo aikaisemmin. Ennen missivuottaan Shirly oli työskennellyt yökerhossa.

– Muistan kun katsoin, että hei onpa tolla hienot värikkäät lenkkarit. Missiksi kruunaamiseni jälkeen moikkailimme, jos osuimme samoihin tilaisuuksiin. Saran Instagramista huomasin, että hänellä on myös hyvä sisustusmaku, Shirly kertoo.

– Mikään ystävyyssuhteeni ei ole lähtenyt niin nopeasti lentoon kuin suhde Shirlyn kanssa, Sara sanoo.

– Siinä ei ollut mitään väkinäistä näkemistä, eikä ystävyyttä pitänyt mitenkään kannatella, vaikka välillä olisimme nähneet harvemminkin.

He arvelevat, että ystävyys syveni nopeasti myös samanlaisen elämäntilanteen vuoksi. Molemmat elivät silloin parisuhteissa julkisuudesta tuttujen miesten kanssa.

– Ja meillä molemmilla oli noissa ihmissuhteissa samanlaisia asioita, jotka eivät pidemmän päälle toimineet. Saatoimme purkaa toiselle sydäntä ja lohduttaa toisiamme, Shirly sanoo.

– Sara on ollut ihmissuhdeasioissa yksi suurin tukijani. Ei ole itsestäänselvyys löytää ihmistä, joka saa heti kiinni siitä, mitä tarkoitat ja vielä ymmärtää sinua. Superläheiset ihmiseni ovat laskettavissa yhden käden sormilla, Sara on yksi heistä, Shirly jatkaa.

– Heidän kanssaan en ole ikinä epäröinyt, voinko uskoutua ja luottaa siihen, että asiani eivät leviä muualle.

Sara ja Shirly kertovat olevansa parisuhdeihmisinä eritahtisia, mitä he sillä tarkoittavat? Kumpi esitteli nykyisen kumppaninsa nopeammin ystävilleen? Mitä he ovat oppineet toisiltaan elämästä ja työelämästä?