Nuori Helena Lindgren tapasi yökahvilassa miehen, joka muutti hänen elämänsä – kertoo nyt, mitä sen jälkeen tapahtui

Vaistoni sanoi, että suhteestamme tulee jotakin pidempää ja merkittävämpää kuin mistään suhteesta aikaisemmin, Helena Lindgren kertoo elämänsä isosta käännekohdasta.

”Kauneus on tärkeää elämässä, mutta nuoruuden perään en haikaile”, Helena Lindgren sanoo.

Meikkitaiteilija ja laulaja Helena Lindgren, 65, oli vain 19-vuotias mennessään naimisiin. Poikansa Niklaksen hän sai ollessaan 21-vuotias. Avioero koitti muutama vuosi myöhemmin.

Vuonna 1981 hän tapasi tanssija Jorma Uotisen. Se oli iso käännekohta Helenan elämässä.

– Olin päässyt maskeeraamaan Claes Olssonin Ylioppilas ja piru -lyhytelokuvan näyttelijöitä, ja Jorma esitti elokuvassa pirua, Helena muistelee.

– Se oli ensimmäinen elokuvamaskeeraukseni, iso asia sekin, mutta vielä isompi asia oli tutustuminen ja rakastuminen Jormaan. Ei mennyt kauankaan, kun jo aloimme seurustella.

Jormalla oli asunto Pariisissa, ja hän pyysi Helenaa ja tämän ystävää käymään luonaan.

– Hän ei sitten ollutkaan siellä, mutta tapasimme pian sattumalta Helsingissä, eräässä yökahvilassa. Se hetki oli kulminaatio, Helena kertoo.

– Jorman kautta minulle aukesi uusi maailma, siihen asti olin pyörinyt lähinnä muusikkopiireissä. Jorma oli jo tunnettu tanssija, mutta ei vielä silloin koko kansan julkkis. Vaistoni sanoi, että suhteestamme tulee jotakin pidempää ja merkittävämpää kuin mistään suhteesta aikaisemmin.

Erilaisten maailmojen yhdistäminen ei tuntunut Helenasta vaikealta.

– Meillä oli samanlainen elämänrytmi ja samanlaiset kiinnostuksen kohteet, ja kun aloimme tehdä yhdessä töitä, myös se piti meidät kiinni toisissamme vuoteen 1999 asti.

Kun Helena ja Jorma sitten erosivat, heillä meni viitisen vuotta etäämmällä toisistaan. He lähentyivät uudelleen, kun tekivät ensimmäisen yhteiskonserttinsa Helsingin Taiteiden yönä vuonna 2008.

– Yhteinen historiamme näkyi konsertissa ilman muuta. Oivalsin, että rakkaus säilyy, vaikka se muuttaa muotoaan ystävyydeksi. Se säilyy, jos sille antaa mahdollisuuden, ja me osasimme sen antaa. Meillä oli niin paljon yhteistä, että se oli säilyttämisen arvoista.

Helena kertoo, että nykyään heidän ystävyytensä on luontevaa ja harmonista, vaikka sanaharkkoja tulee yhä edelleen.

–On rentouttavaa, että yhdessä ollessamme Jorman ei tarvitse esittää Jorma Uotista eikä minun Helena Lindgreniä.

