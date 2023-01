Oletko kokenut parisuhteessasi haasteita, mutta olette edelleen yhdessä? Vastaa kyselyyn ja kerro, millä keinoin saitte suhteen elpymään

Onko parisuhteenne kestänyt elämän ilot ja surut? Vastaa kyselyyn ja kerro meille tarinasi.

Sekä myötä- että vastamäessä.

On helppoa ajatella, että rakkaus kestää kaiken. Mutta kun vaikeampi ajanjakso elämässä sattuu kohdalle, todellisuus voi olla toinen. Ainakin suhteen eteen on tehtävä enemmän töitä.

Parisuhteen voi lopulta pistää koetukselle moni asia. Rakennusprojekti, työttömyys, arjen kiireet, erilaiset elämänrytmit tai terveysongelmat – ehkä jopa kumppaniin ja tämän tapoihin kyllästyminen. Mutta miten suhteen saa vaikeuksien jälkeen elvytettyä taas uudestaan hyväksi?

Etsimme Me Naisiin haastatteluun pariskuntia, joiden parisuhde on nähnyt ilojen lisäksi myös vastamäen vaikeudet ja kestänyt niistä huolimatta. Vastaa alla olevaan kyselyyn ja kerro, millaisia haasteita sinulla on parisuhteessasi ollut ja miten olette niistä selvinneet. Etsimme haastatteluun eri-ikäisiä sekä erilaisista taustoista tulevia ihmisiä.

Kyselyn lopussa on myös muutama kysymys, jossa voit kertoa suhteesi arjesta. Kyselyn vastauksia voidaan hyödyntää Me Naisten jutuissa.