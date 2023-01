Sami Sykkö näki, millaista elämää rikkaat elävät – talonmiehen pojasta tuli jotain, mitä hän ei olisi ikinä itsekään uskonut

Sami Sykkö lähti 21-vuotiaana luksusristeilijälle töihin, jotta pääsi näkemään maailmaa.

Toimittaja ja viime syksynä Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa työelämäprofessorina aloittanut Sami Sykkö syntyi 52 vuotta sitten itähelsinkiläiseen perheeseen.

– Isäni Matti oli talonmies, äitini Ritva siivooja. He molemmat olivat kotoisin Pohjois-Karjalasta, isä Kiihtelysvaarasta, äiti Rääkkylästä, mutta tapasivat toisensa Helsingissä, Sami kertoo Me Naisten Elämäni oivallukset -haastattelussa.

– Asuimme Itä-Helsingissä, Laajasalossa, jossa vanhempani asuvat edelleen.

Kuusivuotiaana Sami näki televisiosta taitoluistelua ja kun hän halusi kokeilla lajia, isä etsi jo seuraavana päivänä puhelinluettelon keltaisilta sivuilta luisteluseuran numeron.

– Meillä ei ollut paljon rahaa, mutta siitä ei koskaan tehty numeroa. Vanhempani eivät puhuneet rahasta edes silloin, kun he tekivät kahta työtä maksaakseen kalliin luisteluharrastukseni.

21-vuotiaana Sami lähti tarjoilijaksi luksusristeilijälle, joka kulki New Yorkista Bermudalle ja Los Angelesista Hawajille, Tahitille ja aina Uuteen Seelantiin ja Australiaan saakka.

– Olin merellä kuusi ja puoli kuukautta ja näin, millaista elämää rikkaat elävät. Oivalsin, millaista palvelua he haluavat: lämmintä ja aidosti ystävällistä. Pestin aikana kohtasin vain yhden ikävän matkustajan.

– Lähdin risteilijälle töihin, koska halusin matkustaa eikä minulla ollut nuorena varaa maksaa matkoista. Laivan baaritarjoilijana minulla oli sama mahdollisuus tutustua satamiin kuin matkustajillakin, sillä työvuoro alkoi useimmiten vasta laivan lähdettyä satamasta.

Myöhemmin Samista tuli ensin toimittaja, ja vuonna 2010 hänet valittiin aikakauslehti Glorian päätoimittajaksi. Pesti kesti pari vuotta.

Nuoruutensa jälkeen Samilla ei ole ollut suuria unelmia, ja hän sanoo, ettei olisi edes osannut unelmoida elämää, jota hän saa nyt elää.

– Että itähelsinkiläinen talonmiehen poika on päässyt vieraaksi Linnan juhliin ja tekemään sellaisia töitä, joihin elämä on minut vienyt. On etuoikeus saada tehdä asioita, joista on innostunut ja joita kohtaan tuntee intohimoa, hän sanoo.

– Olen saanut elämältä enemmän kuin olen ikinä voinut toivoa. Toivon, että puolestani saisin elämässäni aikaan enemmän hyvää kuin pahaa ja voisin tuottaa ihmisille iloa.

