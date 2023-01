Viisi vuotta sitten Laura hyppäsi kohtalokkaan hypyn. Toipuessaan hän ymmärsi kuitenkin, mikä elämässä on oikeasti merkityksellistä, ja löysi itsensä. – Ennen onnettomuutta olin todella hukassa.

– Ei haittaa, vaikka jäisin tänne veteen. Ei haittaa, vaikka kuolisin.

Ne olivat Laura Sammatin, 24, ensimmäiset ajatukset, kun hänen päänsä iskeytyi suoraan järven pohjaan. Hän oli juossut vuokramökin laiturille ja hypännyt pää edellä järveen ystävän perässä.

Iskun jälkeen raajat eivät enää liikkuneet. Paniikkia ei tullut, vaikka Laura ei päässyt takaisin pinnalle. Vesi oli uintia harrastaneelle Lauralle tuttu elementti.

– Se oli myös varmasti mielen tapa suojella. Vedessä ollessani hyväksyin sen, että saattaisin jäädä sinne ja kuolla. Jotenkin tajusin heti, mitä oli käynyt – olin halvaantunut, Laura muistelee nyt.

Veteen ennen Lauraa hypännyt ystävä huomasi pian, että jokin on vialla. Hän auttoi Lauran takaisin laiturille. Laura kannettiin nurmikolle, jossa hän makasi noin tunnin ambulanssin tuloon asti. Ambulanssilta hänet lennätettiin helikopterilla Tampereen yliopistollisen sairaalan teho-osastolle.

– En tuntenut jalkojani ja käteni eivät toimineet juurikaan. Taisin sanoa siinä nurmikolla maatessani ääneenkin, että mun elämä on nyt pilalla.

Sairaalassa Lauralle diagnosoitiin niskanikaman vammasta johtuva neliraajahalvaus. Rinnasta alaspäin liikkuivat hieman vain käsivarret. Laura oli tuolloin 18-vuotias.

Neljä viikkoa hengityskoneessa ja lääkärin karu ennuste

Lauran humoristinen ja periksiantamaton luonne ei jäänyt viiden viikon teho-osastojakson aikana huomaamatta.

– Ensimmäinen kysymykseni herätessäni taisi olla, että miten olen käynyt vessassa tässä välissä, Laura naureskelee.

Koska myös keskivartalo ja pallea olivat halvaantuneet, Laura oli neljä viikkoa hengityskoneessa. Neljän viikon jälkeen kokeiltiin, pystyisikö Laura hengittämään taas normaalisti.

– Hengityskone laitettiin kuitenkin takaisin, kun en saanut yskittyä limaa pois kurkustani, vaan meinasin tukehtua. Hakkasin sängyn reunaa kaikin voimin, jotta hoitaja huomaisi hätäni.

” Ihan sama mitä tulee vastaan, selviän siitä jotenkin.

Lääkärin ennuste oli, että Laura ei tulisi enää kävelemään.

– En ole missään vaiheessa kuunnellut tuollaisia puheita. Koska selkäytimessäni on osittainen vamma, eikä se ole mennyt poikki kokonaan, on periaatteessa mahdollista saada hermoyhteydet takaisin. Minulle on ihan sama, mitä muut sanovat.

Laura 18-vuotiaana ennen onnettomuutta.

Ennen onnettomuutta Laura treenasi salilla 5–6 kertaa viikossa, joskus jopa kahdesti päivässä. Onnettomuuden jälkeen hän vaati heti, että saa alkaa treenata käsien toimivuutta sängyssä maatessaan.

Sairaalasta Laura siirrettiin kuukaudeksi Tampereen neurologiselle kuntoutusosastolle, jossa hän sai intensiivistä fysioterapiaa. Periksiantamattomuudesta kertoo myös se, että hän muutti uuteen asuntoon yksin asumaan suoraan kuntoutusosastolta, vaikka ei kyennyt pukeutumaan tai käymään vessassa ilman apua. Asuntoon tehtiin joitakin arkea helpottavia muutostöitä. Kotona häntä auttoivat kotihoito ja henkilökohtainen avustaja.

– Mulla on ollut aina sellainen ajatus, että ihan sama mitä tulee vastaan, niin selviän siitä jotenkin.

”Ehkä kyyneleet ovat suolaisia siksi, että niiden on tarkoitus puhdistaa”

Tuttuun ympäristöön ja kotiin palaaminen onnettomuuden jälkeen oli mielelle vaikea paikka. Vanhan elämäntyylin ja toimintakyvyn menetys romautti Lauran itsetunnon täysin. Toisinaan Laura kärsi myös paniikkikohtauksista.

– Ihmehän se olisi ollut, jos mielenterveys ei olisi kärsinyt. Olin tottunut olemaan itsenäinen, vapaa ja todella aktiivinen. Yhtäkkiä en pärjännytkään ilman toisen apua missään. Tuntui, että olen täysin turha.

Kova paikka oli myös se, että ulkonäkö muuttui radikaalisti.

Paha olo oli päästettävä ulos. Ahdistavaan oloon auttoi itkeminen ja kirjoittaminen. Jos kyyneleet eivät meinanneet tulla, Laura pakotti ne ulos.

– Ehkä kyyneleet ovat suolaisia siksi, että niiden on tarkoitus puhdistaa.

” En edes tiennyt, että olin syönyt myös masennuslääkkeitä koko tuon ajan.

Ensimmäiset pari vuotta onnettomuuden jälkeen Laura söi useita lääkärin määräämiä lääkkeitä.

– Kun aloin oikeasti pohtimaan asioita, aloin myös kyseenalaistaa, voisinko pärjätä ilman niitä kaikkia lääkkeitä. Ihan aluksi sairaalassa ollessani en edes tiennyt, että olin syönyt myös masennuslääkkeitä. Kukaan ei kysynyt ennen lääkkeiden määräämistä, haluanko edes syödä niitä, Laura muistelee.

Lääkärin ohjeiden avustuksella Laura ensin vähensi kipu- ja mielialalääkitystä, ja lopulta lopetti ne kokonaan. Hän huomasi tuntevansa olonsa taas omaksi itsekseen. Samalla hän kiinnostui psykologiasta, ja etsi paljon tietoa ihmismielen toiminnasta, sekä onnettomuuden vaikutuksista mieleen.

Uudella tavalla onnellinen

Viiden vuoden toipumismatkan aikana Laura on oppinut paljon. Onnettomuus pakotti pysähtymään ja pohtimaan elämää. Oli rakennettava kaikki uudelleen.

– Täytyi löytää uudenlainen tapa elää, jotta siitä voisi taas nauttia. Se prosessi siitä romahtaneesta ihmisestä tähän päivään on tehnyt musta monin verroin vahvemman ihmisen. Kaikki pinnallisuus on hävinnyt, ja sen vain jotenkin ymmärtää nyt, mikä on oikeasti merkityksellistä. Merkityksellisintä elämässä ovat ne kaikista pienimmiltä tuntuvat, arkiset asiat.

Siis ne asiat, joita ennen piti itsestäänselvyytenä.

Etenkin yksi hetki toipumisprosessissa on jäänyt Lauran mieleen. Hän istui liikkumatta ja katsoi ikkunasta ulos.

– Siinä istuessani pohdin, että ulkoisilla asioilla ei ole oikeasti väliä. Vain sillä on väliä, mitä omassa sydämessään tuntee, mihin itse uskoo. Tajusin, että voin istua hiljaa liikkumatta ja olla silti onnellinen.

” Onnettomuuden myötä kaikki on kirkastunut.

Laura herkistyy, on hetken hiljaa ja jatkaa sitten:

– Olen ymmärtänyt sen, että ihminen voi itse päättää, missä tunnetilassa elää. Rakkaudesta käsin eläminen ei ole heti helppoa, eikä muutos tapahdu yhtäkkiä. Mutta kun sen opettelee, niin jossain kohdassa huomaa, että siitä on tullut se olemisen tapa: kiitollisuudesta, rakkaudesta ja onnellisuudesta käsin eläminen. Näitä tunteita on mahdollista tuntea ihan koko ajan sisällään.

Vielä viisi vuotta sitten Laura ei tiennyt, mitä tulevaisuudeltaan haluaa.

– Ennen onnettomuutta olin todella hukassa. Onnettomuuden myötä kaikki on kirkastunut.

Tällä hetkellä Laura pystyy hoitamaan kaikki kotiaskareet itse, kuten kokkaamaan, käymään suihkussa ja vaihtamaan vaatteet.

Matkan varrella hän on jakanut henkilökohtaisia mietteitään myös sosiaalisessa mediassa.

– Vuorovaikutus ja tsempit ovat olleet tärkeitä. Vaikka uskon itseeni täysillä, niin kyllä se lisää sitä uskoa entisestään, että joku muukin sanoo, että kyllä sä pystyt.

Keväällä Laura hakee yliopistoon opiskelemaan psykologiaa, ja pidempiaikaisena tavoitteena on palauttaa hermoyhteydet niin hyvin, että kädet toimisivat täysin ja myös käveleminen olisi mahdollista.

– Olen ennenkin nähnyt ja kokenut sen, mitä kovalla treenaamisella voi saada aikaan. Siksi jatkan loppuun saakka.

