Vilma Kinnunen on nähnyt, miten yksityisen perheen tragediasta voi tulla koko kansan viihdettä – siksi hän on tehnyt jyrkän päätöksen

Näyttelijä Vilma Kinnunen pääsi Teatterikorkeaan seitsemän yrityksen jälkeen. Hän ajattelee tarvinneensa etäisyyttä, itsenäisyyttä ja urakokeiluja ennen kuin oli valmis samalle alalle tunnetun perheensä kanssa. – Olen halunnut tulla nähdyksi itsenäni, Vilma sanoo nyt ensimmäisen elokuvapääosansa ilmestyessä.

Näyttelijä Vilma Kinnunen valmistui kesällä teatteritaiteen maisteriksi 34-vuotiaana.

– Tavallaan oli ilmeistä, että päätyisin tälle alalle, mutta toisaalta ei ollenkaan, Vilma sanoo Matkalla minuksi -haastattelussaan.

Vilma on kasvanut teattereissa ja perheessä, jossa vanhemmat, Satu Silvo ja Heikki Kinnunen, sekä veljet ovat näyttelijöitä.

– Olen aina rakastanut tarinoita, ja tämä maailma on minulle tuttu, rakas ja turvallinen. Samalla itsenäisyys on ollut minulle korostetun tärkeää ja olen halunnut päättää kaikesta itse, hän sanoo.

– En ole pitänyt ajatuksesta, että päätyisin elämässäni mihinkään muiden ihmisten oletusten mukaisesti. Olen halunnut tulla nähdyksi itsenäni enkä olla kenenkään jatkumo.

Vilma otti etäisyyttä kaikkeen muuttamalla kahdeksaksi kuukaudeksi Australiaan, kun oli täyttänyt 20 vuotta. Hän oli Suomessa valmistunut ravintolakoulusta ja sai töitä baarista.

– Australia tuntui olevan kaikilla tavoin riittävän kaukana.

– Myös ravintolavuodet oli sivupolku, joka minun piti kulkea ennen kuin olin valmis näyttelijäksi. En muista kasvuiästäni mitään yhtä kiihkeää halua kuin saada asua omillani ja pyörittää omaa taloutta.

Suomeen palattuaan Vilma pyrki Teatterikorkeaan ja sai opiskelupaikan 28-vuotiaana.

– Siinä ehtii tarkastella ja varmistua, että tätä minä oikeasti haluan. Kun pyrin seitsemännen kerran, olin jo päättänyt, että se jäisi vihoviimeiseksi.

Vilmalla ammatinvalintaan on liittynyt riittämättömyyden pelkoa. Hän mainitsee myös ventovieraiden nepotismisyytteet, joiden on huomannut usein seuraavan teatteriperheiden nuoria.

– Vaikka olen halunnut alalle, on myös ollut ajatus, mitä jos en olekaan yhtään hyvä. Mitä jos en saakaan tehdä tätä?

Vilma huomauttaa, ettei valinnut ammattiaan ollakseen julkisuuden henkilö – julkisuus vain kuluu joihinkin työtehtäviin.

– Olen läpi elämäni nähnyt läheltä, ettei julkisuus aina ole ystävä ja miten yksityisen perheen sisäisestä tragediasta voi tulla koko kansan viihdettä. Olen tehnyt tietoisen päätöksen, etten enää esiintyisi julkisuudessa kenenkään lapsena tai sisaruksena, vaikka sellaista aika ajoin pyydetään.

Nyt Vilma nähdään ensimmäisessä elokuvapääosassaan Markku Pölösen ohjaamassa Hamsterit-leffassa. Hän kehuu työryhmänsä sydämellisyyttä ja turvallista ilmapiiriä.

– Sanotaan, että paska valuu alaspäin, mutta niin valuu hyväkin. Jos on asemassa, jossa sitä voi valuttaa, kannattaa tehdä niin.

