Maria Guzeninalla ja Katarina Stierenilla on 34 vuoden ikäero ja täysin erilainen lapsuus – kertovat nyt, miksi sisko tuntuu silti niin tutulta

Maria Guzenina sai nelikymppisenä yllätyksekseen tietää, että hänellä on pikkusisko. Siskolle isä oli ollut aivan erilainen isä kuin Marialle. – Olen kiitollinen, että Katarinan tavoin minäkin sain lopulta tuntea sen parhaan version isästämme.

Vaikka mies on viime kerrasta selvästi ikääntynyt, Maria Guzenina tunnistaa hänet jo kaukaa. Nuo kasvot hän on nähnyt edellisen kerran 30 vuotta sitten. Isä!

Marian tekee mieli vilkuttaa, mutta ele kääntäisi yleisön huomion isään.

Kampanjateltalla on täysi tohina päällä. Maria on hetkeä aiemmin noussut pienelle lavalle pitämään puhetta. Alkuvuosi on ollut poikkeuksellisen kylmä, etelässäkin pakkanen on käynyt 30 asteessa, mutta maalis-huhtikuun taitteessa ilmassa on jo kevättä ja tuuli puhaltaa lännestä.

Lavan edusta on sakeana vuoden 2011 eduskuntavaaleihin valmistautuvan Sdp:n kuulijoita. Korokkeelta Marian katse hakeutuu uudestaan ja uudestaan yleisön laitamille, vähän loitommalle. Vaikka tilaisuus on tärkeä, tuolla näkyy jotain tärkeämpää. ”Mun täytyy nyt… Anteeksi, käyn tuolla”, hän sopertaa avustajalleen ja lähtee harppoen kohti miestä.

Isän vieressä seisoo kahdeksanvuotias tyttö, jonka pitkä tukka on poninhännällä ja toinen käsi pitelee isän kättä. Heti ensi näkemällä tytön piirteissä on hämmentävän paljon tuttua: sama pitkä selkä, suora nenä, identtinen hymy, suuret silmät ja paksut kulmakarvat.

”Tuossa on mun sisko”, Maria ajattelee liikuttuneena ja kumartuu esittäytymään sisarelleen ensimmäistä kertaa.

Jouluna Katarina ja Maria kävivät taas Helsingissä yhteisen isoisänsä, Pentti Oskari Salosen, haudalla Hietaniemessä sekä isänsä, Ilkka Stierenin, haudalla Malmilla. ”Näiden miesten historia koskettaa meitä molempia.”

Tiesin sinusta aina

– Muistatsä sen hetken? Maria kysyy Katarina Stiereniltä siskosten lusikoidessa salaattitarpeita eteensä.

Rasiat kiertävät pöydällä, yhdessä on falafeleja, toisessa pastasalaattia ja kolmannessa kreikkalaista. Lautasia löytyisi keittiöstä, mutta ei tästä nyt malta lähteä. Eväsrasioiden kannet käyvät mainiosti lautasista.

Katarina muistaa hyvin. Hän oli jo pienestä asti tiennyt, että lehtikuvista ja televisiosta tuttu Maria oli hänen isosiskonsa.

– Meillä oli aina katsottu tarkkaan Linnan juhlat ja seurattu, milloin oli Marian vuoro tulla kättelyyn. Isä myös seurasi eduskunnan täysistunnot televisiosta ja huusi usein katsomaan, kun Maria puhui siellä, Katarina kertoo.

– ”Tuolla se Maria nyt menee”, isä sanoi aina valtavasti ylpeyttä äänessään.

Vielä kampanjatilaisuuden lavalla Maria oli tuntunut Katarinasta siltä television naiselta, jota hän oli tottunut katselemaan etäisyyden päästä. Nimi oli tuttu, samoin ansiot, ehkä äänikin.

– Muistan elävästi, miten Maria lähti tulemaan meitä kohti ja kun hän pääsi siihen lähelle, kaikki muuttui jotenkin tosi luontevaksi ja tutuksi. Yhteys oli välitön, Katarina kuvailee.

Maria ei ollut tiennyt isänsä Ilkka Stierenin ylpeydestä tai kiinnostuksesta hänen uraansa tai ylipäätään häntä itseään kohtaan. Ei hän ollut oikein tiennyt häpeästäkään, jota isä oli kantanut vuosikymmenet jätettyään perheensä. Marian mukaan hänen lapsuudenkotinsa ilmapiiriä olivat sävyttäneet isän omista lapsuudentraumoista juontaneet itsetunto-ongelmat, päihteidenkäyttö ja väkivaltaisuus. Lopulta vanhemmat olivat eronneet, kun Maria oli ollut 12-vuotias.

– Sen jälkeen yhteys isääni katkesi täysin, hän kertoo.

– Isättömyyden kokemus oli aiheuttanut elämässäni monenlaista kipuilua ja häpeää. En tiennyt, että isä oli samaan aikaan käynyt läpi noita tunteita omasta näkökulmastaan.

Uudelta perheeltään Ilkka Stieren ei ollut salannut menneisyyttään.

– Niin pitkälle kuin muistan, olen aina tiennyt Mariasta ja siitä, että minulla on siskopuoli, Katarina sanoo.

– Isä kertoi vaiheistaan ja tapahtumista silloisessa perheessään, eikä niitä koskaan peitelty tai dramatisoitu. Ikävä oli helppo aistia hänestä. Tiedän, että isä olisi halunnut ottaa yhteyttä jo aiemmin, mutta ei kehdannut. Minun äitini kannusti häntä siihen monta kertaa.

” Jaha, mulla on sisko? Mahtavaa!

Yhteys syntyi lopulta keväällä 2011, kun isä lähetti Marialle sähköpostin. Viesti oli lyhyt ja varoen tunnusteleva: olisiko Marialla halua tavata, vaikka vain hetki, käytäisiin kahvilla.

– Silloin kuulin sinusta ensimmäisen kerran, Maria katsoo Katarinaan.

– Olin varmaan jo niin tottunut kaikkeen, ettei uutisessa ollut mitään järkyttävää. Yllätys se oli tietenkin mutta pelkästään iloinen: Jaha, mulla on sisko? Mahtavaa!

Yksi mies, kaksi kokemusta

Maria on ollut julkisuudessa pitkään ja jakanut kipeitäkin henkilökohtaisia kokemuksiaan tarjotakseen vertaistukea ja samastumispintaa seuraajilleen. Katarinaa hän on kuitenkin halunnut suojella ylimääräiseltä huomiolta, ja siskopuolet esiintyvät yhdessä vasta nyt, kun Katarinakin on aikuinen ja itse päättämässä asioistaan.

19-vuotias ylioppilas aloitti syksyllä opiskelut oikeustieteellisessä ja suunnittelee uraa, jossa voisi yhdistää kiinnostuksensa kieliin sekä oikeusoppiin. Katarina puhuu seitsemää kieltä: suomea, venäjää, englantia ja saksaa kuin kotikielinään sekä ruotsia, espanjaa ja ranskaakin sujuvasti. Hän on itsenäisesti opetellut myös italiaa, arabiaa ja esperantoa, mutta ne ovat kuulemma vain ”harrastelua”.

Oikikseen Katarina keksi haluta jo pikkulapsena.

– Alun perin halusin ostaa hevosen ja kysyin äidiltäni, missä ammatissa voisi tienata tarpeeksi hevosta varten. Äiti heitti, että juristeilla on hyvät uranäkymät.

– Myöhemmin mietin, että kansainvälisessä oikeudessa tosiaankin yhdistyy moni minua kiinnostava asia, kielet ja ihmisten auttaminen. Niin siitä sitten ihan oikeasti tuli unelma-ammattini, Katarina kertoo.

– Hevosta en koskaan hankkinut enkä enää haaveile siitä, mutta juristiksi haluan edelleen.

Vieressä Maria päästää spontaanit aplodit Katarinan suunnitelmille. On kiehtovaa ajatella, miten naisilla on sama isä, mutta niin erilainen isäkokemus ja toisistaan täysin poikkeavat lapsuudentarinat.

– Olen Katarinasta valtavan ylpeä, Maria sanoo.

” Isien rakkaus on tyttärille merkityksellistä.

Samalla Maria sanoo olevansa onnellinen siitä, että Katarina on saanut kasvaa rakastettuna ja turvallisessa ilmapiirissä, jossa on kannustettu etsimään omaa tietä ja joka on ollut tärkeä pohja hänen itsetunnolleen.

– Isien rakkaus on tyttärille merkityksellistä. He luovat käsityksen, miten tyttöjä kuuluu kunnioittaa ja arvostaa. Olen hirmu iloinen, että isä osasi olla kaikkea sitä Katarinalle.

Marian lapsuudessa isä oli paljon poissa, ja yhteisiä hyviä muistoja ehti syntyä harvakseltaan. Katarinan lapsuudessa sama isä oli aina läsnä, tukena, osallistuva ja omistautuva vanhempi: eläkeläisenä hän ehti kuskata tyttöä päivittäin kouluun ja harrastuksiin, laittaa ruokaa ja järjestää yhteistä tekemistä.

– Aina koulusta palatessa söimme yhdessä iskän laittaman lounaan. Mihinkään ei ryhdytty ennen kuin oli syöty, Katarina kuvailee.

– Kokkasiko hän teillekin täytettyjä paprikoita? 70-luvulla ne olivat muodissa, ja sen kerran, kun isä oli paikalla laittamassa ruokaa, hän tykkäsi laittaa niitä, Maria sanoo.

– Äiti kyllä tekee paprikoita – ehkä hän on oppinut sen isältä? Isä laittoi aina hienoja kastikkeita, sellaisia joita hauduteltiin pitkään. Ja pöydässä oli aina aromisuolaa, Katarina vastaa ja saa Marian hihkumaan:

– Totta! Aromisuolaa piti olla.

Myös sienestys ja onkiretket olivat isän juttu, ne kumpikin tyttäristä muistaa. Kun Maria esitteli isälleen poikansa Alexin, myös Alex pääsi kalaan vaarinsa ja tätipuolensa kanssa. Maria jäi silloin kotiin ajatellen, että kolmikon oli hyvä saada tutustua keskenään.

– En minä ihan kokonaan malttanut pysyä poissa. Lähdin kävelylle vastarannalle ja kävin kurkkimassa teitä sieltä. Se oli tunteellinen hetki, Maria paljastaa Katarinalle nyt ja räpyttelee silmänsä kuiviksi.

– Eikä! sisko naurahtaa.

– Meillä oli tosi kiva retki, ja yhteys Alexin kanssa löytyi helposti.

Paras versio isästä

Ilkka Stieren ehti olla mukana tyttäriensä elämässä vain lyhyesti. Ottaessaan yhteyden Mariaan hän tiesi jo sairastuneensa syöpään ja käsitti, että aikaa olisi rajallisesti, lopulta alle kaksi vuotta. Sinä aikana he tapasivat usein ja kuroivat kiinni menetettyjä vuosia.

Maria oli kyläillyt Stiereneillä vuoden 2012 jouluaattona, ja aterian jälkeen oli sovittu, että tammikuussa nähtäisiin uudelleen. Joulun välipäivinä Maria sai kuitenkin tiedon: isä oli joutunut sairaalaan.

– Kävimme moikkaamassa isää Meilahdessa, mutta ei silloin tullut käsitystä, että olisi jo pitänyt jättää hyvästejä. Tapaamisen päätteeksi isä sanoi: ”Tyttöseni, älä huoli, kaikki on hyvin.”

Ne jäivät Ilkka Stierenin viimeisiksi sanoiksi Marialle. Hän menehtyi 69-vuotiaana 31.12.2012. Maria aavistelee, että isä tiesi kuolemansa läheisyydestä, mutta ei halunnut huolestuttaa sillä perhettään.

– Aika, jonka saimme olla toistemme elämässä, mitattiin lopulta kuukausissa. Yhteinen aika jäi lyhyeksi, mutta oli silti valtavan merkityksellinen, Maria sanoo nyt.

– Minä sain tutustua isään, joka oli muuttunut mies, kasvanut ja kehittynyt aivan eri ihmiseksi kuin nuoruudessaan. Isällä oli ollut pitkä tie kasvaa ulos omista lapsuudentraumoistaan. Olen kiitollinen, että Katarinan tavoin minäkin sain lopulta tuntea sen parhaan version isästämme.

” Isä ei tiennyt, että olin antanut hänelle anteeksi kauan sitten.

Maria sai myös kerrottua isälleen, että kaikki oli heidän välillään hyvin. Isä oli tuntenut alemmuutta ja kuvitellut, ettei olisi tyttärensä huomion arvoinen.

– Isä ei tiennyt, että olin antanut hänelle anteeksi kauan sitten. Olin jo parikymppisenä tehnyt mielessäni sovun. Nyt ajattelen, että kunpa isä olisi avannut yhteyden jo aiemmin, vaikkapa Katarinan syntyessä – olisin niin halunnut olla hänen elämässään mukana alusta asti. Olisin myös halunnut tutustua isään paremmin, Maria sanoo.

– Hitsit, olisin istunut siellä teidän keittiössä juttelemassa loputtomiin!

Katarina ja Maria tutustuvat toisiinsa edelleen. ”Meillä ei ole selkeitä rooleja toisiamme kohtaan, ei vaatimuksia, odotuksia tai oletuksia toisesta. Yhteinen oleminen on levollista ja rentoa, saatamme vain olla hiljaakin samassa tilassa.”

Siskot ovat keskustelleet paljon siitä, miten kokonaisvaltaisesti ihminen voi muuttua ja miten tärkeää muiden on tunnistaa muutos. Miten oma käsitys toisesta usein perustuu ensivaikutelmaan, ja miten helposti siihen mielikuvaan jumahtaa.

– Kun me ihmiset haluamme kovasti nähdä kehitystä ja edistystä itsessämme, miksi sitä ei näkisi toisessa? Maria kysyy.

Marian aiemmat muistot isästä olivat olleet subjektiivisia ja alle 12-vuotiaan lapsen perspektiivistä.

– Kun sitten kohtasimme uudelleen, olin aikuinen, käsitellyt vaikeat kokemukseni ja olin sujut niiden kanssa. Pystyin kohtaamaan isän avoimin mielin. Ajattelen, että isä oli aivan turhaan kantanut taakkaa menneisyydestään ja jännittänyt kohtaamistamme.

Siitäkin Maria tuntee iloa, että myös isä sai uudessa elämässään kokea hyvän vanhemmuuden ja onnistumista siinä ja omistautua perheelleen.

– Mikä onni, että hän sai elää vielä tuollaisen vaiheen.

Isän kuollessa Katarina oli yhdeksänvuotias, Maria 43. Siskojen erilaisista elämäntilanteista huolimatta menetys tuntui yhteiseltä, jaetulta kokemukselta: on joku toinenkin, joka muistaa isän juuri sellaisena. Maria kokee menettäneensä isänsä kahdesti, Katarinalle ero tuli heti lopullisena ja omalla kohdalla herkässä iässä.

– Muistan hautajaispäivänä ajatelleeni, miten hauras mutta samalla valtavan urhea Katarina oli. Tuntui tärkeältä, että saatoimme jakaa surun, ja ehkä pystyin olemaan lohtuna ja tukena hänelle, Maria sanoo.

– Toivon muutenkin, että läsnäoloni voisi helpottaa Katarinaa, jos hänen elämässään tulee vaikeita vaiheita. Se tuntuu merkitykselliseltä myös minulle.

Siskojen välinen juttu

Mariaa ja Katarinaa seuratessa on helppo tunnistaa yhtäläisyyksiä, muitakin kuin ulkoisia piirteitä. On kiinnostus oman suvun sekä Suomen historiaan ja halu tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. On eläinrakkaus, perhekeskeisyys ja kiinnostus luontoon, taiteeseen sekä kansainvälisyyteen. On varovaista pidättyvyyttä ja tarkkailijan luonne, mutta samalla vimmaa tehdä, elää ja kokea. Kumpikaan ei kuulemma osaa laulaa eikä pidä makeasta.

Kun Maria oli valinnut itsenäisyyspäivän vastaanotolle punaisen, yksihihaisen iltapuvun, Katarina oli siitä tietämättä hankkinut koulunsa juhliin punaisen, yksihihaisen iltapuvun. Ja hemmetti, nyt he nojailevat pöytäänkin samanlaisessa asennossa.

– Mutta hei, minä en ole koskaan aiemmin käyttänyt ripsiväriä, Katarina heittää, kun sisarukset asettuvat valokuvattaviksi.

Katarina ja Maria kasvoivat perheensä ainoina lapsina, kunnes yhtäkkiä saivat toisistaan siskon. He kokevat vahvasti olevansa samaa perhettä, vaikka tie perheeksi ei ole ollut perinteinen. Maria ajattelee, että perhe, jossa kaikki eivät ole saaneet tuntea toisiaan syntymästä asti, muodostuu ja asettuu omannäköiseen muotoonsa ajallaan.

– Olen miettinyt yhdessä kasvaneita sisaruksia ja sitä, ymmärtävätköhän he suhteensa arvon. Meille tämä on erityinen rikkaus – että saa nyt vielä tällaisenkin kokea. Minulla liittyy suhteeseemme voimakas luottamus ja sisäinen rauha: sisko on samaa verta eikä lähde pois, vaikka tapahtuisi mitä, Maria kuvailee.

– Tämä side on nimenomaan meidän kahden välinen juttu. Vaikka isää ja yhteisiä isovanhempia ei enää ole, me olemme halunneet säilyttää yhteyden. Tuntuu, että sisaruksina meidän dna:mme mätsäävät hyvin keskenään.

” Hyppäsimme yhteisten kasvuvaiheiden yli.

Katarinasta on ollut jännää huomata, miten nopeasti sisarsuhde syntyi.

– Ja onhan se erityinen suhde, jotenkin erilainen kuin mikään muu ihmissuhde. Olen joskus kavereita kuunnellessa miettinyt, tuleeko sisarusten läheisyys siitä, että he ovat kasvaneet yhdessä ja ottaneet rajusti yhteenkin. Me taas hyppäsimme yhteisten kasvuvaiheiden yli ja välillämme klikkasi saman tien, Katarina miettii.

– Muutama ystävä on kertonut lapsena jopa pyytäneensä sisarusta lahjaksi vanhemmiltaan. Meille se lahja todellakin tuli noin vain.

Siskoja yhdistää teinivuosien kokemus yksinhuoltajaäitien tyttärinä: Marialla vanhempien erottua, Katarinalla isän kuoleman jälkeen. ”Haluan Katarinan tietävän, että tapahtuu elämässä mitä tahansa, olen hänen tukenaan.”

Hullunkurinen perhe

Ajatus laajenevasta perheestä nivoutuu hyvin paikkaan, jonne tänään on kokoonnuttu. Maria oli pitkään haaveillut talviasuttavasta mökistä, johon perheenjäsenet voisivat halutessaan tulla rentoutumaan. Tupaan piti mahtua iso ruokapöytä ja ovelta piti päästä yhdellä loikalla metsään.

Viime kesänä Maria toteutti unelmansa sen jälkeen, kun oli eronnut pitkäaikaisesta avopuolisostaan. Kotitalo Espoossa vaihtui kerrostalohuoneistoon, ja Kirkkonummelta löytyi vapaa-ajan torppa.

Täällä Katarinakin on ollut lehtitalkoissa haravoimassa, raivaamassa pihapiiriä ja juoksuttamassa Marian Luna-koiraa.

– Tämän paikan hankin pitkälti juuri perhettä ja läheisiä varten, tämä on meille kaikille. Halusin rakentaa puitteet yhdessä olemiselle ilman minkäänlaisia kynnyksiä, tänne voi tulla ilman selityksiä, Maria kuvailee.

– Tulevaisuuden haavekuvissa kokkailen täällä tälle hullunkuriselle perheelleni, ja nuoret tulevat lepäämään ja syömään ehkä myös omien kumppaneittensa tai perheittensä kanssa. Elämä antaa ihmeellisiä lahjoja, kunhan vain itse osaamme antaa niille arvon ja tilaa.

Katarina Stieren 19-vuotias oikeustieteen opiskelija asuu Helsingissä. Sai opiskelupaikan suoraan lukion jälkeen ylioppilastodistuksellaan. Puhuu seitsemää kieltä, harrastanut tanssia, sulkapalloa ja tietovisailua.