Jasmin, 27, myi kaiken ja on asunut jo 7 eri maassa – kertoo nyt, mitä suomalaista tapaa maailmalla ihmetellään eniten

Jasminin mielestä parasta ulkomailla asumisessa on vapaus ja uudet kokemukset. Mutta kyllä arki iskee sielläkin. – Lähteminen on helppoa, mutta ulkomailla asuminen ei ole.

Norjalle kuuluva Huippuvuoret on ollut Jasminin mielestä kaikista eksoottisin paikka asua. Eristäytyneellä alueella eletään luonnon armoilla.

Välivuosi Yhdysvalloissa sijaitsevassa Chicagossa, paluu Suomeen ja haku uusiin opintoihin.

Sellaiset olivat Jasmin Nordmanin suunnitelmat 20-vuotiaana. Kun Jasmin sai suoritettua ammattikoulussa media-alan perustutkinnon, hän pääsi toteuttamaan unelmansa ja lähti au pairiksi Yhdysvaltoihin.

Vuosi vierähti nopeasti. Au pair -pestin päätteeksi Jasmin jäi Yhdysvaltoihin ja teki ensimmäisen soolomatkansa: hän kiersi Kaliforniaa. Paluu Suomeen ja Turun saaristoon ei ollut helppo.

– Yritin olla Suomessa hetken aikaa, mutta se ei tuntunut omalta, nyt 27-vuotias Jasmin kuvailee silloisia tuntemuksiaan.

Suunnitelma Suomeen asettumisesta ja opiskeluista jäi vain ideaksi. Välivuosi Yhdysvalloissa oli lopulta alkusysäys sille, että välivuodesta tuli Jasminille ikään kuin elämäntapa. Seitsemän vuoden aikana hän on asunut seitsemässä eri maassa.

Jasmin ensimmäisellä sooloreissullaan Hollywoodissa vuonna 2016.

Välivuosi vierähti seitsemäksi

Chicagossa vietetyn välivuoden jälkeen Jasminin olo oli Suomessa levoton, eikä hän empinyt, kun sai työtarjouksen Sveitsistä. Hän lähti sinne au pairiksi vuonna 2017.

Sveitsin jälkeen Jasmin vietti pari vuotta matkaoppaana Kreikassa ja Espanjassa. Sen jälkeen hän vietti hetken taas Suomessa ja teki töitä Lapissa.

” Myin lähes kaiken, mitä omistin.

Pian veri veti kuitenkin takaisin Kreikkaan, josta Jasmin sai töitä asiakaspalvelijana vastauskeskuksesta.

Tammikuussa 2020 Jasmin suunnisti reppureissaamaan Aasiaan ja päätyi Balille, joka kuuluu Indonesialle.

– Vuoden lopulla ajattelin, että elämäni näyttäisi nyt olevan tällaista matkustelua. Myin lähes kaiken, mitä omistin ja suunnittelin seuraavaksi kohteeksi Uutta-Seelantia, Jasmin kertoo.

Jasmin reppureissaamassa Indonesian Nusa Penidalla ennen kuin korona iski.

Jasmin oli hankkinut jo tarvittavat viisumit Uuteen-Seelantiin. Alkuvuodesta 2020 koronatilanne ja matkustusrajoitukset muuttivat kuitenkin Jasminin suunnitelmat täysin ja Jasmin jäi jumiin Balille – ihan mielellään.

Balilta Jasmin tuli Suomeen hieman alle vuodeksi.

– Yritin olla taas hetken Suomessa, mutta halusin nähdä ja kokea lisää.

Vuonna 2021 Jasmin muutti Norjaan ja työskenteli laskettelukeskuksessa Trysilissä.

Muutos suunnitelmiin

Jasmin teki kaikki matkansa soolona, kunnes tutustui vuonna 2021 nykyiseen kumppaniinsa laskettelukeskuksessa Norjassa.

– Meitä yhdisti kiinnostus matkailua kohtaan. Hänkin oli ollut jumissa Balilla koronarajoitusten takia, mutta emme tavanneet toisiamme siellä.

Elämäntyylit on ollut helppo sovittaa yhteen, sillä Jasminin poikaystävä kulkee mielellään virran mukana. Jasminin mukaan hän haluaa vaihtaa paikkaa vielä impulsiivisemmin kuin hänen kumppaninsa.

– Hän tiesi kyllä alusta asti millaisen kumppanin otti – että tykkään matkustella, enkä pysy paikoillani, Jasmin naurahtaa.

” Meksiko oli ensimmäinen maa, jossa olo ei ollut kotoisa.

Jasmin ja kumppani laskettelemassa Trysilissä.

Pariskunta muuttikin yhdessä Norjan Huippuvuorille. Siellä he viettivät seitsemän kuukautta, ja Jasmin teki töitä hotellin vastaanottovirkailijana.

Viime lokakuussa pari muutti Meksikoon, jossa heidän piti viipyä talven yli. Kahden kuukauden jälkeen pari kuitenkin päätti pakata taas kamppeensa.

– Meksiko oli ensimmäinen maa, jossa olo ei ollut kotoisa ja stressasin paljon. Palasimme siis Norjaan viettämään talvea.

Jääkarhuja, veneajelu ja rikkoutunut rengas

Jasmin kertoo, että eri asuinmaiden välillä on ollut paljon eroja. Jasmin jakaa sisältöä elämästään ja matkailukokemuksistaan Tiktokiin ja Instagramiin @yassynord-tilille.

Chicago oli Jasminin mielestä kiva kaupunki asua, Kreikan Kreeta oli ihanan rento ja suhteellisen turvallinen asuinpaikka. Meksikossa ja Balilla turvallisuutta piti miettiä jatkuvasti. Norja taas on melko samanlainen kuin Suomi, mutta palkka on parempaa ja asukkaat ovat hieman ulospäin suuntautuneempia kuin suomalaiset.

” Jos laiva oli myöhässä, kaupassa puuttui tuotteita.

Kaikista eksoottisin paikka on ollut Norjalle kuuluva Huippuvuoret. Eristäytyneellä alueella eletään luonnon armoilla.

– Jos laiva tai ruokalentokone oli myöhässä, kaupassa puuttui tuotteita, joita halusi ostaa.

Kuva Huippuvuorilta, kun Jasmin näki ensi kertaa elämässään jäätikön.

Luonto ja eläimet ovat Huippuvuorilla iso osa arkea. Ihmiset ovat vain vieraina – ja se ymmärretään: Huippuvuorilla kunnioitetaan eläimiä ja suojellaan luontoa. Sääntöjä on paljon, lähinnä ihmisten suojelemiseksi.

Huikeiden maisemien lisäksi Huippuvuorilla on kummat olosuhteet. Kesäöitä valaisi neljän kuukauden ajan aurinko, joka ei laskenut ollenkaan.

Erityisesti yksi muisto on kirkkaana Jasminin mielessä: hän pääsi näkemään jääkarhuja.

– Jääkarhujen näkeminen oli ikimuistoista, sillä niiden näkeminen ei ole kovin yleistä. Ystäväni on asunut Huippuvuorilla viisi vuotta, eikä hän ole nähnyt jääkarhuja kertaakaan.

Mursuja Huippuvuorilla.

Jasmin kertoo, että hän pyrkii aina olemaan avoin ihmisille ja kokemuksille. Silloin voi tapahtua yllättävän hienoja asioita.

Esimerkiksi Indonesiassa Jasmin jutteli hostellin omistajan kanssa, ja yllättäen omistaja ehdotti veneajelua. Jasmin sai nähdä ilmaiseksi koko saaren mereltä.

– Mukavia kanssakäymisiä ihmisten kanssa on ollut paljon. Pahoja tai vaarallisia tilanteita on ollut yllättävän vähän.

Mutta toki niitäkin on sattunut. Meksikossa Jasmin päätti tehdä moottoripyörällä päiväretken viereiseen kylään kumppaninsa kanssa.

Ajomatkaa oli vain tunti, mutta kesken kaiken mopon rengas puhkesi moottoritiellä. Kummankaan puhelimessa ei ollut signaalia, joten parin oli suunnistettava ilman nettiä toimivan kartan avulla lähimpään kylään peltoja pitkin.

– Jätimme mopon tien reunaan ja toivoimme, ettei sitä varasteta.

Pari käveli sisään ensimmäiseen taloon, joka sattui olemaan hotelli. Siellä heitä oli vastassa mies. Jasmin kysyi huonolla espanjalla, sattuisiko tämä puhumaan englantia. Mies vastasi täydellisellä englannilla ja kertoi olevansa paikan omistaja.

– Selitimme tilanteen. Omistaja soitteli moneen paikkaan ja sai korjaajaan kiinni. Teinipoika haki mopon ja kävi paikkaamassa renkaan.

Odotellessaan pariskunta istui alas ja jutusteli hotellin omistajan kanssa. Selvisi, että mies on Emmy-palkittu elokuvaohjaaja. Jasmin ja kumppani eivät olleet uskoa korviaan.

Lopulta renkaan korjaus maksoi 200 pesoa eli noin 10 euroa ja pari pääsi jatkamaan matkaansa.

– Se oli jännittävä sattumus, mutta onneksi kaikki meni hyvin.

Jasmin hevosen selässä Meksikossa.

Kolme suomalaisuuteen liittyvää asiaa ihmetyttää

Mikään ei enää oikeastaan yllätä enää Jasminia ulkomailla, mutta jotkin hänen suomalaisista tavoistaan sen sijaan keräävät ihmetystä – lähinnä positiivista sellaista.

Usein ihmetellään, miten Jasmin voi syödä salmiakkia ja selviää saunassa.

– Erityisesti saunat ovat herättäneet ihmetystä: miten niin monella suomalaisella voi olla sauna kotona? Oletteko te rikkaita?

Myös se, kuinka suomalaiset viettävät itsenäisyyspäivää, on kummastuttanut esimerkiksi Jasminin poikaystävää. Norjassa ja monissa muissa maissa juhlinta on villiä. Suomessa taas on hyvin perinteistä istua kotona television ääressä ja katsoa Linnan juhlia rauhassa.

Arki iskee myös ulkomailla

Vaikka ulkopuoliselle Jasminin elämäntapa saattaa kuulostaa leppoisalta, matkustelu ei ole lomailua: Jasmin asuu arkisesti ja tekee töitä kohteissa. Rahaa hänellä on yleensä säästössä sen verran, että pärjää kuukauden ja saa ostettua lennot seuraavaa siirtymää varten.

Työtä hänen on aina ollut helppo saada. Jasmin on ulospäin suuntautunut, ahkera ja reipas. Lisäksi hän ei nirsoile työn suhteen.

– Vaakakupissani painaa enemmän kohde kuin työ, jota siellä asuakseni teen.

” Olen oppinut, että kaikki järjestyy.

Ulkomailla asuminen on opettanut paljon: Jasminin kielitaito on kehittynyt, hän on saanut monenlaista työkokemusta ja ymmärrystä erilaisista kulttuureista. Enää Jasmin ei tunne koti-ikävää, vaikka Yhdysvalloissa asuessaan se iskikin ajoittain.

– Minusta on tullut avoimempi ja olen oppinut, että kaikki järjestyy – ei välttämättä juuri niin kuin itse ajatteli – mutta jollain tavalla kuitenkin. Olin nuorempana kyynisempi.

Parasta ulkomailla asumisessa on Jasminin mielestä vapaus ja uudet kokemukset.

– Tykkään tutustua ihmisiin ja kulttuureihin. Olen saanut läheisiä ystäviä joka puolelta maailmaa.

Jasmin Balilla juuri ennen Suomeen paluuta vuonna 2020.

Jasmin tykkää haasteista ja myöntää tylsistyvänsä helposti. Matkustelu antaa aina jotain uutta – ja on erinomainen tapa haastaa omaa ajattelua ja itseä.

– Kaikille tekisi hyvää matkustaa ja nähdä, mitä muualla on. Itse ainakin arvostan Suomea nyt paljon enemmän kuin ennen ulkomailla asumista.

Vaikka Jasmin on saanut paljon hyviä kokemuksia, hän tietää myös, että arki iskee aina – olipa missä päin maailmaa tahansa.

Kun muuttaa uuteen maahan, ensimmäiset kuukaudet ovat poikkeuksetta haastavia. Byrokratia ärsyttää ja vero- ja oleskeluasiat voivat olla vaikeita. Tietoa ei aina ole saatavilla englanniksi.

– Lähteminen on helppoa, mutta ulkomailla asuminen ei ole. Ongelmia ei kannata paeta ulkomaille.

Haaveissa ura ja uudet seikkailut

Haastatteluhetkellä Jasmin istuu poikaystävänsä tädin luona Norjassa Trysilissä. Seuraavana suunnitelmissa on löytää töitä ja käydä asuntonäytöissä. Pariskunta viettää talven Norjassa.

Jasmin kuvailee itseään levottomaksi sieluksi, joka tykkää vaihtaa maisemaa. Vaikka Jasmin on aina tykännyt matkustamisesta, hän ei koskaan suunnitellut, että hänen elämänsä tulisi olemaan tällaista.

Nuorempana Jasmin ajatteli, että asiat pitäisi tehdä tietyllä tavalla ja edetä yhteiskunnan raamien mukaan. Nyt hän ymmärtää, että on tärkeää elää oman näköistä elämää.

Välillä hän kuitenkin huomaa miettivänsä uraa – ja sen puutetta.

– Kaikki kadehtivat aina toisia. Joku ajattelee, että minun elämäni on maailman siisteintä. Minä taas katson ystäväni uraa tai toisen opiskelijaelämää samalla tavalla.

Jasmin haluaisi vielä joskus opiskella ja mennä korkeakouluun.

– Olen jäänyt paitsi urasta, kun hypin paikasta toiseen.

Jasmin myös ikävöi ystäviä ja perhettä. Tärkeät tapahtumat, kuten siskon valmistujaiset ovat jääneet välistä. Videopuhelulla Jasmin pääsi mukaan onneksi esimerkiksi perheensä joulunviettoon Norjasta käsin.

Jasmin haaveilee urasta, joka voisi liittyä esimerkiksi sisällöntuottamiseen. Kesäkuva Huippuvuorilta.

Kaikki Jasminin elämässä on ollut sattumaa Yhdysvaltojen matkaa lukuun ottamatta. Jasmin ei suunnittele – eikä tykkää suunnitella.

Myöskään Suomeen paluu ei kuulu suunnitelmiin.

– Jos haluan Suomeen, niin menen sinne. Voisin joskus muuttaa pohjoiseen, ehkäpä Lappiin. Se ei ole kuitenkaan ajankohtaista, mutta ei myöskään mahdottomuus.

Nyt Jasminin suunnitelmiin on ilmaantunut taas yksi yllättävä sattumus, josta hän on kumppaninsa kanssa hyvin innoissaan. Jasminille ja kumppanille tulee koiravanhus.

– Meillä ei todellakaan ollut suunnitelmissa ottaa koiraa, mutta jos emme olisi ottaneet sitä, se olisi viety piikille. Koira rajoittaa hieman, mutta ei tee matkustamisesta silti mahdotonta. Se on järjestelykysymys.

Nyt Jasmin aikoo tutustua paremmin Norjaan, mutta keväälle ja kesälle on suunnitteilla uusi reissuja. Aika näyttää, minne tie vie seuraavaksi.

Lue myös: Rosanna, 21, tapasi Tinderissä miehen ja lähti roadtripille halki Euroopan – sitten kaikki meni pieleen