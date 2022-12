Main ContentPlaceholder

Inka Kallén rakastui syvästi mieheen, joka valitsi kuitenkin toisen kumppanin – tuon naisen juhlissa Inka havahtui tärkeään oivallukseen

Inka Kallén on aina asunut yksin ilman puolisoa ja ihmetellyt välillä itsekin, miksi elämä on mennyt niin. Yksinäisyyttä hän on silti kokenut vain harvoin. Se on Inkan mukaan omalla vastuulla.

Inkan onnellisuuden ytimessä on oivallus: minussa on jo kaikki. ”Minusta ei puutu mitään sellaista, mitä tarvitsisin ollakseni onnellinen.”