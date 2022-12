Jukka Puotila jätti kolme vuotta sitten ruokavaliosta pois koukuttavan herkun – nyt hän elää todella terveellisesti ja on lähes absolutisti

Jukka Puotila on oivaltanut, että näyttelijän puolisolla ei ole helppoa, että työ on tärkeää, mutta terveys ja perhe ovat tärkeämpiä ja että kuolemankin voi opetella kohtaamaan levollisin mielin.

PERHE

”Elämä jatkuu lapsissa ja lastenlapsissa”

”Olemme olleet vaimoni Annelin kanssa yhdessä neljäkymmentäyksi vuotta. Rakastuimme nuorina ja tulimme nopeasti toistemme lähelle. Läheisyytemme ja rakkautemme ovat kestäneet. Julkisen työni vastapainona on ollut yksityinen elämämme, jota emme ole jakaneet ulospäin. Se on ollut mielestäni viisas ratkaisu.

Näyttelijän puolisona oleminen on kohtuullisen vaativaa. Se vaatii luottamusta molemmin puolin. Sitä meillä on ollut.

Annelilla on ollut oma uransa joukkuevoimistelun valmentajana. Hän kantoi aikoinaan vastuun perheen arjesta. Hän teki kasvatustyön, ja minä olin siinä lajissa vähän kuin vapaamatkustaja. Tiivis työntekoni toi kuitenkin leipää perheelle.

Paula Koivuniemen laulu Kuuleeko yö on ollut minulle tärkeä. Kuulin sen jälleen yhtenä yönä autoradiosta, kun tulin kotiin keikalta. Kun astuin ovesta sisään, Anneli ja pojat nukkuivat. Tunsin syvää kiitollisuutta, ja jotenkin Paulan laulu konkretisoi tunteeni. Hän lauloi sen myöhemmin upeasti taiteilijajuhlassani Kansallisteatterissa.

Kun esikoisemme Aleksi syntyi, ajattelin, että miten valtavasti voi tuntea rakkautta. Hänen jälkeensä syntyi vielä kaksi poikaa, Juha ja Ville, ja rakkautta on riittänyt kaikille.

Poikamme ovat nyt jo aikuisia, mutta heidän ollessaan pieniä olin työni takia paljon poissa. Vaikka kuljetin heitä paljon urheiluharrastuksiin, tuntui jossain vaiheessa, että aika käveli ylitseni.

Lokakuu 2014. ”Taiteilijajuhlissani rakkaan perheeni kanssa. Annelin vieressä Ville, minun vierelläni Aleksi ja Juha.”

Toivon, että poikamme kokevat minut isäksi, jonka kanssa on helppo puhua. Minulla on heihin hyvät välit, samoin kahteen veljeeni ja 86-vuotiaaseen äitiini.

Ja nythän minulla on jo viisi rakasta lastenlasta, joista vanhin on 9-vuotias ja nuorin vasta parin kuukauden ikäinen. Olen aina pitänyt lapsista ja olen innoissani, että elämä jatkuu lastenlapsissa.”

KUNTO

”Terveys ei ole itsestäänselvyys”

”Olen kuntoilunarkkari, enkä osaisi nauttia elämästä ilman liikuntaa. Pyöräilen, hiihdän, soudan ja käyn salilla, mutta se on nykyään sellaista ikämiehen meininkiä.

Biorytmini on edelleen vuosikymmenien teatterityön takia iltapainotteinen. Elelemme nyt Annelin kanssa kahdestaan, ja arjen nautintoja on muun muassa hyvä ja terveellinen ruoka. Eläkeläisinä voimme harjoittaa yhteisiä iloja myös liikkumalla yhdessä.

En ole absolutisti, mutta nautin alkoholia hyvin maltillisesti. Sekin saattaa johtua työstäni – aina on pitänyt olla seuraavana aamuna kunnossa päivän harjoituksiin. Karkkia söin viimeisen kerran vuonna 2019. Sitä ennen saatoin vetää nälkääni pussillisen englantilaisia lakuja, ja siitä seurasi tietenkin hirveä sokeridarra.

Terveys ei ole itsestäänselvyys. Sain kokea sen vuonna 2015, kun kuulin lääkäriltä huonoja uutisia. Minulla todettiin suusyöpä.

Linnan juhlissa 2015. ”Sain kutsun Linnan juhliin ja Pro Finlandia -mitalin. Olin juuri toipumassa rankoista syöpähoidoista, mutta juhliin mentiin.”

Vuotta myöhemmin, kaikkien hoitojen jälkeen, olin esiintymiskiertueella Mikkelissä. Juuri ennen esityksen alkua tuli tieto, että PET-kuvantamisen tulos oli puhdas. PET-kuva on vielä tarkempi kuin magneettikuvaus, se paljastaa kehosta pienimmätkin kasvaimet.

Suuni oli kuitenkin vielä arka ja kipeä, koska sädetysvaurion takia leukaluu tuli ikenestäni läpi. Tieto, että olen tervehtynyt syövästä ja koko kroppa oli puhdas, vaikutti esitykseeni niin, että olin aivan tyyni ja rauhallinen. Koska normaali adrenaliinihyöky puuttui, tunsin kivun voimakkaasti ja jouduin ottamaan kesken kaiken vahvan särkylääkkeen.

Esitys on ollut minulle aina se tärkein hetki, mutta sillä kertaa tieto tervehtymisestä oli tärkeämpi.”

MENESTYS

”On mentävä tulta päin”

”En ole koskaan varsinaisesti miettinyt sitä asiaa, että olen menestynyt. Olen mennyt työtehtävästä, roolista ja keikasta toiseen. Pitkä kiinnitykseni Suomen Kansallisteatterissa piti jalkani tukevasti maassa, eikä minulla ole ollut harhakuvitelmia itsestäni.

Vuonna 1977 menestyin imitoimalla television kykykisassa. Imitaatiokeikoillani ympäri maata olen mennyt tulta päin ja oppinut tehdessäni. Se on antanut energiaa ja halua jatkaa keikalta toiselle.

1990-luvun puoliväli. ”Tässä ei ole Spede, vaan minä, joka imitoin Spedeä Tsa Tsa Tsaa -tv-ohjelmassa.”

Kovan työnteon hintana oli se, että lopulta väsyin.

Yhdysvaltalainen näyttelijä Jim Carrey on tiivistänyt tuntemukseni hyvin sanoessaan, että nyt hänellä on riittävästi ja hän on riittävä. Minulla on sama tunne – olen tehnyt tarpeeksi, eikä ihan kaikkeen tarvitse enää lähteä mukaan. Olen saanut tehdä työtä, josta olen tykännyt. En osaa edes kuvitella, mitä muuta olisin tehnyt kuin näytellyt.”

ESILLÄOLO

”Arvokkainta on antaa valoa muille”

”Näyttelijän tehtävä on pitää yleisö hengissä, ei toisin päin. On osattava myös oikeassa vaiheessa luopua ja kyetä näkemään itsensä kriittisesti. En halua sellaista kohtaloa, että heiluisin näyttämöllä ikäloppuna, kaikkeni ja sen ylikin antaneena.

Olen kokenut, että voin antaa voimia vaikeissakin elämäntilanteissa oleville, esimerkiksi vakavasti sairaille. Olen saanut heiltä palautetta, että hiljentyminen esityksen katsomiseen toi hetkeksi valoa ja riemua. Se on arvokkainta palautetta, mitä näyttelijä voi saada.

Kansallisteatteri 2014. ”Näyttelin Minka Kuustosen ja Paula Siimeksen kanssa Kuningas kuolee -näytelmässä Willensaunan intiimillä näyttämöllä."

Nuorempana en sellaista edes kovin paljon ajatellut, halusin vain esiintyä. Olin jo lapsena äänekäs poika ja kova höpöttämään. Äänessä oleminen oli minulle tarpeen – olisiko se sitten ollut jotain riittämättömyyden tunnetta. Mistä sellainen tunne ylipäätänsä olisi minuun tullut, en tiedä.”

OPPIMINEN

”Työ ja lepo tasapainoon”

”Opiskeluni Teatterikorkeakoulussa jakaantui kahteen aikakauteen. Ensin oli rehtori, näyttelijä Eero Melasniemen aika. Hän oli silmissämme tähti.

Olin kolmannen vuosikurssin opiskelija, kun Melasniemen jälkeen tuli opettajaksi ja sitten rehtoriksi Jouko Turkka. Turkka otti ensitöikseen verkkareittensa taskusta paperin, läjäytti sen pöytään ja sanoi, että nyt muuttuu kaikki.

Niin muuttui. Vuosikurssit ykkösestä neloseen sekoitettiin keskenään, ja hän toi opiskeluun mukaan vahvan fyysisen harjoittelun. Hän oli loistava, intensiivinen opettaja, enkä minä kokenut hänen taholtaan mitään ikävää.

Turkka ohjasi Pirjo Toikan käsikirjoittaman esityksen nimeltä Puotilaa hengiltä. Harjoittelimme kaksitoistatuntisia päiviä Lepakossa ja saimme improvisoida sydämemme kyllyydestä. Tuotimme itse tekstiä, ja Turkka syötti sitä lisää.

Treenit olivat niin pitkiä, että Turkka sanoi viikonlopun alkaessa: olkaa sängyssä ja lukekaa! Hän ei kehottanut enää lenkkeilemään, vaan tässä kohdin oivalsi työn ja levon välisen tasapainon merkityksen.

Näytelmä kesti kolme tuntia, ja ensi-ilta oli samalla ensimmäinen kokonainen läpimeno. Ääneni oli mennyt harjoituksissa, mutta Turkka vakuutti jännityksen palauttavan sen. Niin tapahtui.

Se oli reipasta aikaa, ja kieltämättä nimikkonäytelmä nosti minut kerralla julkisuuteen.”

ELÄMÄN EVÄÄT

”Sosiaaliseksi opitaan lapsena”

”Lapsuudenperheeseeni syntyi kolme poikaa kahden vuoden välein, minä olen vanhin veljeksistä, ja jälkeeni syntyivät Mikko ja Antti.

Sielunmaisemaani on 1950- ja 60-lukujen Tapiola. Leikimme päivät pitkät viitat hartioilla Rin Tin Tiniä Otsonkalliolla. Lapsuuden välähdyksiä ovat myös kymmenen tikkua laudalla -leikki, hiihtokilpailut Silkkiniityllä ja poikien monet sotaleikit.

Vuosi 1961. ”Äidin studio sijaitsi Puhurinpolulla Tapiolassa. Istun isän sylissä, äidin käsi veljeni Antin olkapäällä.”

Lapsuuteni oli hyvä, ja sosiaaliseksi oppiminen tapahtui niinä vuosina. Yhteisöllisyys, tavallaan pienen kyläyhteisön energia, oli hyvää energiaa.

Olen tehnyt pyhiinvaellusretkiä Otsonkalliolle ja tiedän, että perheen aika Tapiolassa oli vanhempieni nuoruuden hyvää aikaa.”

KASVATUS

”Kaikkiin ihmisiin pitää suhtautua tasapuolisesti”

”Minulla on selkeä muistikuva siitä, kun katson olohuoneen ikkunasta isääni, joka kantaa kotiin perheen ensimmäistä televisiota. Vuosi oli 1961. Sitä ennen kävimme ihmettelemässä tv:tä kavereiden kotona.

Telkkari tuntui ihmeelliseltä laitteelta, ja tuijotimme jopa virityskuvaa. Ja tietenkin myös Tallinnan tv:tä. Sittemmin olen tehnyt ison osan töistäni televisiossa, muun muassa Ruusun aika ja Kotikatu-tv-sarjat.

Kasvatuksemme oli kohtuullisen vapaata, mutta jos oli tehnyt jotain kiellettyä, palkkioksi saattoi saada remeliä. Siitä ei jäänyt mitään huonoja fiiliksiä. Pitää muistaa, miten lähellä oli vanhempien ankarat sotakokemukset. Ne vaikuttivat heidän elämänasenteeseensa ja osittain myös kasvatukseen.

Tapiola 1959. ”Puotilan pellavapäiset veljekset, vasemmalta Mikko, Antti ja minä.”

Meitä poikia opetettiin pienestä pitäen toisten ihmisten kunnioittamiseen. Olen pyrkinyt pitämään kiinni siitä, että suhtaudun kaikkiin ihmisiin tasapuolisesti.

Kotoa perin visuaalisuuden arvostuksen. Sisustusarkkitehti-isäni ja tekstiilitaiteilijaäitini olivat jo ammattinsa puolesta tarkkoja siitä, mitä kotiin hankittiin ja miten koti sisustettiin.”

LUOPUMINEN

”Kuolema on osa elämää”

”Minulle tavattoman läheinen ja rakas isäni kuoli vuonna 2018. Hän oli lapsuuteni sankari ja aikuiselämäni suuri tuki. Eläkkeelle jäätyään hän oli usein mukanani keikoilla, ja kun ajoin öisin pitkiä matkoja, isä piti minut jutuillaan hereillä.

Isä eli miltei 91-vuotiaaksi, mutta oli pari viimeistä elinvuottaan hoivakodissa. Opettelin niinä vuosina kohtamaan kuoleman ja valmistauduin isän lähtöön.

Kun aika tuli täyteen, suhtauduin tilanteeseen tunteella, mutta samalla jotenkin levollisin mielin. Isä tavallaan näytti minulle sen, miten kuolema lähestyy ja ymmärsin, että kuolema on elämään kuuluva asia. En pelkää kuolemaa sinänsä, vaikka läheisten kuolemaa pelkäänkin.

Myös työelämästä pois jääminen on luopumista. Koin sen samana vuonna kuin isäni kuoli. Työyhteisönä teatteri on niin tiivis, että siitä luopuminen on tietynlainen kuolema.

Kollegat 2000. ”Olen näytellyt loistavan Paula Siimeksen kanssa paljon. Arthur Millerin Hinta-näytelmässä oli mukana myös erinomainen Juha Mäkelä, pukuhuonekaverini.”

Palaan ensi syksynä hieman ristiriitaisin, mutta odottavin mielin Kansallisteatterin suurelle näyttämölle. En voinut sanoa teatterin pääohjaaja Esa Leskiselle ei, kun hän pyysi minua näytelmäänsä Ensimmäinen tasavalta. Se on teatterin 150-vuotisjuhlanäytelmä ja juuri nyt uskomattoman ajankohtainen. Näytelmä kertoo siitä, miten tsaarin vallan alla olleesta sääty-yhteiskunnasta kehittyi demokraattinen, moniäänisyyttä ja oikeusvaltioperiaatetta kunnioittava Suomi.

Jukka Puotila palaa syksyllä Kansallisteatterin suurelle näyttämölle. Tunteet ovat ristiriitaiset.

Ristiriitaiset tunteeni paluusta näyttämölle johtuvat ennen kaikkea ajankäytöstä. Olen jo tottunut siihen, että minulla on paljon vapaa-aikaa. Mutta eihän tällaisesta tarjouksesta voinut kieltäytyä!”

Fakta Jukka Puotila Syntynyt 9.9.1955 Helsingissä. Asuu vaimonsa Annelin kanssa Espoossa. Perheessä kolme aikuista poikaa ja viisi lastenlasta. Mukana Transport-sarjassa (Yle) ja Made in Finland -sarjassa (CMore). Palaa 5.10. Kansallisteatterin näyttämölle Ensimmäinen tasavalta -näytelmässä.

