Elina Valtonen kävi läpi rankan eron eikä nähnyt valoa missään – sitten hän rakastui tunnettuun tv-kasvoon: ”Tässä suhteessa on helppo olla”

Avioero pari vuotta sitten oli kansanedustaja Elina Valtoselle rankka kokemus, joka ei unohdu. Mutta hän muistaa myös sen hetken, kun tajusi, että elämä voittaa. Nyt hänellä on tuore parisuhde, jonka helppoutta hän osaa arvostaa.

Kansanedustaja ja kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen seurustelee juontajana ja televisiotuottajana työskentelevän Jussi Heikelän kanssa. Pari näyttäytyi ensimmäistä kertaa virallisesti yhdessä itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa.

– Tässä suhteessa on helppoa olla, ja meillä synkkaa hyvin. Sitä todella arvostan, Elina kertoo Me Naisille.

– On ihanaa, kun elämä on jollain saralla helppoa. Maailmassa on juuri nyt tarpeeksi kauheutta, väkivaltaa ja sotaa. Kodin pitää olla sellainen paikka, missä voi hengittää, olla vapaasti ja missä on turvallista olla, Elina kuvaa.

Elina Valtonen ja tv-tuottaja Jussi Heikelä näyttäytyivät ensimmäistä kertaa virallisesti yhdessä Linnan juhlissa joulukuun alussa.

Uusi elämäntilanne on vaatinut silti häneltäkin totuttelua.

– Jos miettii, mitä kaikkea elämässäni parissa vuodessa on tapahtunut, onhan parisuhde minulle uutta, jännittävää ja vähän outoakin. Mutta niinhän elämän kuuluukin olla.

Työtä ja yksityiselämää ei täysin voi erottaa toisistaan. Sen Elina oppi muutama vuosi sitten, kun erosi lastensa isästä. Avioero oli rankkuudessaan kokemus, joka sai hänet ensin ilmoittamaan julkisesti, ettei hän jaksa lähteä vuoden 2021 kuntavaaleihin lainkaan. Lopulta hän kuitenkin keräsi voimat vaalityöhön ja nousi valtakunnan äänikuningattareksi liki 16 000 äänellä.

Vaalivoittoa edeltäneen elämänvaiheen vaikeutta ei kuitenkaan edelleenkään ole hankalaa palauttaa mieleen.

– Oli päiviä, joina tunsin vain vajoavani. En nähnyt lohtua tai valoa missään suunnassa, vaan yritin vain suoriutua kaikesta. Henkisesti minua kuitenkin auttoi se, että tiesin koko ajan eropäätöksen olevan oikea. Vaikka oli kuinka vaikeaa, oli selvää, että eteenpäin on mentävä. On varmasti hankalampaa, jos erossa jää jonkinlaiseen välitilaan pohtimaan päätöstä.

Senkin Elina muistaa kirkkaasti, kun elämään alkoi tulla taas valoa. Usein sanotaan, että asiat eivät tapahdu hetkessä, mutta se asia tapahtui. Eräänä toissahuhtikuisena yönä Elina vain heräsi uudenlaiseen tunteeseen.

– Muistan, miten lapset tuhisivat viereisessä huoneessa. Nousin ylös ja ajattelin, että vitsi, minähän olen onnellinen. En tiedä, mitä siinä tapahtui, ehkä tilanne oli vain kypsynyt siihen. Oikeastaan sen jälkeen olen ollutkin onnellinen, Elina sanoo.

Kun Elina puhuu uudesta rakkaudesta tai elämästä ylipäätään, puheessa toistuu usein sana kiitollisuus.

– Kumppanissa olen onnellinen varsinkin niistä hyvistä asioista, jotka tuovat suhteeseen helppouden tunteen. Tykkäämme Jussin kanssa samoista asioista kuten urheilusta, veneilystä ja ravintolassa syömisestä. Ajattelemme myös saman suuntaisesti arjen asioista. Politiikan suhteen sen sijaan ei tarvitse tai saakaan olla kaikesta ihan samaa mieltä.

