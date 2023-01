Oona, 27, löytyi vauvana thaimaalaiselta pellolta – hänet adoptoitiin Suomeen ja siitä alkoi painajainen

Vain päivän tai parin ikäisenä Oona löydettiin pellolta Thaimaasta.

Sanomalehti-ilmoituksista ja etsinnöistä huolimatta vanhempia ei koskaan löytynyt. Oona sijoitettiin lastenkotiin, toiseen ja kolmanteen.

Helmikuussa 1998 parivuotias Oona sai kuitenkin uuden perheen, kun adoptioäiti ja -isä hakivat hänet Suomeen.

Perheen yhteistä matkaa ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä Oonan ollessa nelivuotias, adoptiovanhemmat erosivat.

Pian perheeseen saatiin kuitenkin uusi mies, isäpuoli. Kun Oona oli kuusivuotias, syntyi hänelle pikkusisko.

– Minulta on aina puuttunut isähahmo. Koin vahvasti, ettei isäpuoli ole isäni, sillä hän oli pikkusiskoni isä, Oona kertoo nyt 27-vuotiaana.

Oonasta tuntui, että häneltä puuttui isähahmon lisäksi turvallinen äiti. Äiti oli väkivaltainen. Viimeisen kerran adoptioäiti löi Oonaa tämän ollessa 16-vuotias.

Varhaisia väkivallan kokemuksia

Oona kävi syömisvaikeuksien takia vuosien ajan lääkärissä ja lastenpsykiatrilla. Hän tilasi viime kesänä vanhoja lääkärinlausuntoja luettavaksi itselleen. Lausunnot olivat karua luettavaa.

Yhdessä lausunnoista seitsemänvuotiaan Oonan poskessa kuvaillaan olleen iso mustelma. Kirjauksen mukaan äiti oli myöntänyt hermostuneensa ja lyöneensä Oonaa kasvoihin. Äiti oli myöntänyt myös tukistaneensa Oonaa aiemmin.

Myös Oona on kertonut äidin lyömisistä terveydenhuollossa. Lausunnossa kuvaillaan, kuinka Oona ilmaisee voimakkaita vihan ja pelon tunteita äitiään kohtaan.

Terveydenhuollossa oli siis huomattu, kuinka Oona pelkäsi ja käyttäytyi varautuneesti äidin seurassa – silti asialle ei olla Oonan tietojen mukaan tehty mitään.

” Sanoin aina isäpuolelle, että vihaan äitiä.

Isäpuoli matkusti paljon työnsä takia, eikä nähnyt adoptioäidin tekoja. Isäpuolen ja Oonan välit olivat aina hyvät.

– Rukoilin, ettei isäpuoli lähtisi matkoille. Kyselin, milloin hän palaa, ja mitä teen sillä aikaa.

Silti hän aina lähti. Lyömisen ja muun väkivallan todisti vain pikkusisko.

Oona pelkäsi äitiään koko lapsuutensa ja nuoruutensa. Toinen vahva tunne oli viha.

– Sanoin aina isäpuolelle, että vihaan äitiä. En sanonut sitä koskaan suoraan äidille.

Nyt pelko ja viha ovat muuttuneet katkeruudeksi.

Sanatkin satuttivat

Oona kertoo, että adoptioäiti käytti jatkuvasti myös henkistä väkivaltaa.

Hän haukkui Oonaa äpärän lapseksi. Oona sai jatkuvasti kuulla olevansa tyhmä, sillä hänellä oli oppimisvaikeuksia koulussa.

– Isäpuoli ei puhunut suomea, joten hän ei ymmärtänyt adoptioäidin käyttämää sanallista väkivaltaa.

” Siskoni oli aina parempi ja rakkaampi kuin minä.

Eniten Oonaa satutti vertailu pikkusiskoon: hän oli toivottu lapsi ja Oona oli pettymys.

– Siskoni oli aina parempi ja rakkaampi kuin minä. Minulle sanottiin suoraan, että siskoani on helpompi rakastaa.

Henkinen väkivalta oli myös kontrollointia ja uhkailua. Oona sai rangaistuksia, eikä mikään hänen tekemänsä tuntunut olevan koskaan oikein.

– Kaikesta arvosteltiin. Lapsen piti olla hiljainen ja käyttäytyä nätisti. En koskaan päässyt kokeilemaan rajojani.

” Opin valehtelemaan ja piilottelemaan asioita suojellakseni itseäni.

Kotona oli kova kuri: kotiintuloajoista ei saanut koskaan lipsua ja kännykkä otettiin pois yöksi. Jos Oona käytti pankkikorttiaan, häneltä tivattiin, mitä hän oli ostanut.

– Opin valehtelemaan ja piilottelemaan asioita suojellakseni itseäni. Tiesin aina, että jään valheista kiinni, mutta kaipasin edes pientä hengähdystaukoa.

Kukaan ei puuttunut

Vaikkei isäpuoli nähnyt äidin väkivaltaisuutta, Oona on ihmetellyt, miksei isäpuoli koskaan puuttunut äidin kummalliseen käytökseen.

Myös sukulaisilla oli aavistus kodin tapahtumista. Sukulaiset kyselivät pelkääkö Oona äitiään, mutta sitä hän ei myöntänyt sukulaisilleen.

– Pelkäsin, ettei minua uskota, jos kerron äidin käytöksestä. En halunnut tietää, mitä kävisi, jos äiti saisi kuulla, että olen kertonut lyömisestä.

Oona oli erityisen läheinen isovanhempiensa kanssa. Mummon kanssa Oona laittoi ruokaa ja luki.

” Pelkäsin, ettei minua uskota, jos kerron äidin käytöksestä.

Ukkikin kyseli Oonan kuulumisia ja koitti tukea parhaansa mukaan.

Oona kysyi aikuisiällä mummoltaan, miksei hän koskaan tehnyt mitään. Mummo kertoi pelänneensä, että jos hän tekisi lastensuojeluilmoituksen, otettaisiin Oona huostaan, eikä hän näkisi tätä enää koskaan.

Välit poikki

Oona katkaisi välit täysin adoptioäitiin ja isäpuoleen noin kolme vuotta sitten.

” En varsinaisesti kaipaa heitä, mutta kaipaan vanhempia.

Oona on voinut paremmin sen jälkeen kun ei ole ollut tekemisissä äidin ja isäpuolen kanssa, vaikka tilanne on hyvin vaikea.

– En varsinaisesti kaipaa heitä, mutta kaipaan vanhempia. Kaipaan vanhempia, joihin voisin tukeutua.

Samaan aikaan Oona on vapautunut: hän voi vihdoin tehdä mitä haluaa ja olla oma itsensä.

Vastauksia DNA-testillä

Noin kolme vuotta sitten Oona kuuli, että omaa taustaa olisi mahdollista selvittää DNA-testin avulla. Hän alkoi etsiä tietoa, kuinka kyseinen prosessi toimii.

– Tiesin varmaksi, että biologinen äitini on kuollut. Isästä sekä mahdollisista sisaruksista olin hyvin kiinnostunut ja toiveikas, Oona kertoo.

Oona halusi tietää lisää alkuperästään. Hän mietti testin ottamista pitkään ja hyvän hintatarjouksen tullen käytti tilaisuuden hyväkseen. Oona teki testin noin kaksi vuotta sitten.

– Olin aika jännittynyt, kun odotin tuloksia. Valmistelin itseäni siihen, ettei mitään erityistä selviäisi.

” Käsitys siitä, kuka olen, meni hetkeksi aivan sekaisin.

Kun tulos lopulta tuli, se oli lievä pettymys. Oonaa harmitti, että lähisukulaisia ei löytynyt.

Sen sijaan etnisyys tuli yllätyksenä. Oona on identifioinut aina thaimaalaiseksi, mutta hän oli reilu 60 prosenttia kiinalainen ja vietnamilainen, vajaa 30 prosenttia thaimaalainen ja kambodzalainen ja loput 10 prosenttia filippiiniläinen, indonesialainen ja malaji.

– Käsitys siitä, kuka olen, meni hetkeksi aivan sekaisin.

Oona käsitteli asiaa jonkin aikaa ja tuli siihen lopputulokseen, ettei luvuilla ole väliä.

– Sain kuitenkin jollain tapaa mielenrauhan ja tietynlaisen päätöksen biologisen perheen etsimiselle.

– Ehkä jonain päivänä teen vielä aasialaisille kohdistetun DNA-testin. Sen kautta voisi tulla parempia tuloksia. Jää nähtäväksi.

” Sain kuitenkin jollain tapaa mielenrauhan ja tietynlaisen päätöksen.

Vihdoin helpottaa

Oona oli ujo ja arka, herkkä, lapsi. Hän oli paljon omissa maailmoissaan ja hänellä oli vilkas mielikuvitus.

– Pakenin todellisuutta muun muassa kirjojen ja kirjoittamisen avulla.

Nyt aikuisena Oona kuvailee olevansa täysin päinvastainen, räiskyvä persoona.

– Olen päässyt kehittymään, parantelemaan itseäni ja elämään omaa elämääni.

Tapahtumia ja tunteita Oona on käsitellyt terapiassa kaksi ja puoli vuotta.

” Kenenkään lapsen ei pitäisi joutua kokemaan sellaista.

Alkuun Oona vain itki terapeutin vastaanotolla. Sitten hän käsitteli tunteita äitiä ja isäpuolta kohtaan.

– Tärkeintä oli se, että sain päästää kaiken ulos ja joku oikeasti kuunteli minua.

– Kenenkään lapsen ei pitäisi joutua kokemaan sellaista.

Oona elää päivä kerrallaan ja hänellä on edelleen paljon käsiteltävää, mutta hän kokee voivansa paremmin. Hänellä on välittäviä läheisiä ympärillään ja hän on toiveikas tulevaisuudestaan.

” Minut olisi vain pitänyt ottaa pois vanhemmiltani.

Vaikkei Oona ole enää tekemisissä adoptioäidin ja isäpuolen kanssa, vaikuttavat he edelleen paljon Oonan elämään ja ajatuksiin.

– Olin herkkä ja olisin tarvinnut hyvin erilaista tukea. Minut olisi vain pitänyt ottaa pois vanhemmiltani.

Oonan nimi on muutettu hänen yksityisyyden suojelemiseksi, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.